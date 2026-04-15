Manchester City memberikan dukungan kepada Antoine Semenyo setelah bintang Ghana itu mengungkapkan telah menjadi sasaran pelecehan rasial daring yang 'tidak dapat diterima'

Asosiasi Sepak Bola juga telah menyatakan kemarahannya menyusul pengakuan Semenyo. Badan pengatur tersebut menambahkan dalam sebuah pernyataan: "Kami sangat terkejut dengan pelecehan rasial daring yang tidak dapat ditoleransi yang ditujukan kepada Antoine Semenyo dan telah menawarkan dukungan kami kepada sang pemain dan klub. Rasisme tidak memiliki tempat dalam permainan kami atau di mana pun dalam masyarakat. Jelas bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan kami akan bekerja sama dengan klub, badan sepak bola, penegak hukum, dan perusahaan media sosial untuk memastikan hal ini tetap menjadi prioritas bagi semua pihak. Setiap individu yang teridentifikasi dan terbukti bersalah melakukan diskriminasi akan menghadapi konsekuensi seberat-beratnya, termasuk hukuman penjara, larangan bermain sepak bola, dan catatan kriminal."

Semenyo bergabung dengan City pada Januari lalu, menandatangani kontrak selama lima setengah tahun senilai £64 juta. Sepanjang musim ini, penyerang tersebut telah tampil dalam 40 pertandingan di semua kompetisi, baik untuk City maupun Bournemouth. Selama periode ini, ia telah membuktikan diri sebagai aset ofensif yang vital, mencetak 18 gol dan memberikan enam assist.