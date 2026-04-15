Manchester City memberikan dukungan kepada Antoine Semenyo setelah bintang Ghana itu mengungkapkan telah menjadi sasaran pelecehan rasial daring yang 'tidak dapat diterima'
Semenyo menyoroti penyalahgunaan yang sistematis
Menurut Sky Sports, City dilaporkan telah turun tangan untuk mendukung Semenyo setelah sang penyerang mengungkap ke publik gelombang terbaru pelecehan rasial yang ditujukan kepadanya musim ini. Awal pekan ini, pemain berusia 26 tahun itu membagikan tangkapan layar komentar kasar di Instagram Story-nya, disertai keterangan: "Ini dimulai lagi."
Insiden terbaru ini menyoroti pola yang menyedihkan dan berulang bagi sang pemain, yang telah menghadapi berbagai kasus diskriminasi sepanjang musim ini. Sebagai tanggapan, klub telah bertindak cepat untuk memberikan dukungan penuh dan sumber daya yang diperlukan kepada sang penyerang guna mengatasi dampak dari pesan-pesan kebencian tersebut.
Riwayat insiden musim ini
Pada laga pembuka musim melawan Liverpool, Semenyo—yang saat itu bermain untuk Bournemouth—melaporkan telah menjadi korban pelecehan rasial oleh seorang penonton, yang membuat wasit Anthony Taylor menghentikan sementara jalannya pertandingan. Meskipun terjadi insiden tersebut, pemain internasional Ghana itu tampil gemilang dengan mencetak dua gol dalam kekalahan 4-2.
Insiden tersebut berujung pada tindakan hukum, karena Kepolisian Merseyside menangkap dan mendakwa Mark Mogan (47 tahun) atas pelanggaran ketertiban umum yang diperparah oleh unsur rasial. Meskipun Mogan membantah dakwaan tersebut di Pengadilan Negeri Liverpool pada bulan Desember, kasus ini terus berlanjut, dengan persidangan dijadwalkan dimulai pada 22 April.
Liga Premier menanggapi insiden terbaru
Sementara City memberikan dukungan dari dalam klub, Liga Premier telah berjanji untuk mendukung bintang asal Ghana tersebut. Seorang juru bicara mengatakan: "Kami sangat terkejut dengan hinaan rasis yang tidak dapat diterima di media sosial yang ditujukan kepada Antoine Semenyo dan telah menawarkan dukungan kami kepada sang pemain dan klub. Rasisme tidak memiliki tempat dalam olahraga kami maupun di mana pun dalam masyarakat. Jelas bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk menangani masalah ini, dan kami akan bekerja sama dengan klub, badan sepak bola, penegak hukum, dan perusahaan media sosial untuk memastikan hal ini tetap menjadi prioritas bagi semua pihak. Setiap individu yang teridentifikasi dan terbukti bersalah melakukan diskriminasi akan menghadapi konsekuensi terberat yang mungkin, termasuk hukuman penjara, larangan bermain sepak bola, dan catatan kriminal."
FA angkat bicara soal kasus pelecehan di Semenyo
Asosiasi Sepak Bola juga telah menyatakan kemarahannya menyusul pengakuan Semenyo. Badan pengatur tersebut menambahkan dalam sebuah pernyataan: "Kami sangat terkejut dengan pelecehan rasial daring yang tidak dapat ditoleransi yang ditujukan kepada Antoine Semenyo dan telah menawarkan dukungan kami kepada sang pemain dan klub. Rasisme tidak memiliki tempat dalam permainan kami atau di mana pun dalam masyarakat. Jelas bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan kami akan bekerja sama dengan klub, badan sepak bola, penegak hukum, dan perusahaan media sosial untuk memastikan hal ini tetap menjadi prioritas bagi semua pihak. Setiap individu yang teridentifikasi dan terbukti bersalah melakukan diskriminasi akan menghadapi konsekuensi seberat-beratnya, termasuk hukuman penjara, larangan bermain sepak bola, dan catatan kriminal."
Semenyo bergabung dengan City pada Januari lalu, menandatangani kontrak selama lima setengah tahun senilai £64 juta. Sepanjang musim ini, penyerang tersebut telah tampil dalam 40 pertandingan di semua kompetisi, baik untuk City maupun Bournemouth. Selama periode ini, ia telah membuktikan diri sebagai aset ofensif yang vital, mencetak 18 gol dan memberikan enam assist.