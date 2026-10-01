Manchester City, dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 pelanggaran finansial yang dituduhkan, seperti diumumkan Premier League, yang kemudian juga menjelaskan bahwa klub asal Manchester itu bersalah atas sebagian besar tuduhan terkait kegagalan bekerja sama dengan penyelidikan Liga soal itu, kini berisiko menghadapi para pemain lawan, yang dalam beberapa tahun ini menjadi rival Citizens. Menurut informasi yang diperoleh Sky Sports News, para pemain rival dan perwakilan mereka telah menghubungi beberapa pengacara untuk kemungkinan tuntutan finansial terhadap klub, guna mendapatkan kemungkinan bonus yang hilang, baik karena kehilangan gelar maupun tiket ke kompetisi Eropa.
Manchester City, masalah lain: para pemain lawan menuntut kompensasi finansial atas target olahraga dan bonus yang melayang
Kesepakatan fiktif
Dari pernyataan tersebut terungkap bahwa, dalam periode yang ditinjau, Manchester City telah membuat perjanjian komersial fiktif dengan beberapa sponsor, dalam kerangka sistem pendanaan tersembunyi yang mengatur bahwa perusahaan-perusahaan itu hanya membayarkan sebagian dari jumlah yang ditetapkan dalam kontrak sponsor. Sisa bagiannya didanai oleh Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), perusahaan pemilik klub. Dalam kerangka sistem tersebut, perjanjian-perjanjian fiktif lain juga disepakati, yang didanai oleh ADUG, untuk memungkinkan klub mencatat biaya operasional yang lebih rendah daripada yang sebenarnya dikeluarkan, serta sebuah perjanjian sirkular fiktif dengan Fordham, entitas yang telah membeli hak citra para pemain klub, yang didanai oleh ADUG.
Doping administratif
Tujuan dari siasat klub ini adalah untuk menggelembungkan pendapatan klub secara artifisial dan mengurangi biayanya lebih dari 900 juta poundsterling selama periode yang dimaksud, agar tampak mematuhi regulasi keuangan. Konsekuensi dari hal itu, sebagaimana dipastikan oleh Komisi, adalah bahwa klub tersebut menyajikan laporan keuangan yang dipalsukan dan menyembunyikan situasi keuangan yang sebenarnya dari auditor serta badan pengawas sepakbola. Komisi menyimpulkan bahwa “dengan tindakannya, klub itu jelas bermaksud menghindari aturan Premier League”.
Permintaan para pemain lawan
Secara spesifik, dalam pernyataan Premier League tertulis bahwa: "Komisi independen menemukan bahwa antara musim 2009/10 dan 2017/18: Manchester City menandatangani kontrak "fiktif" (yang memutarbalikkan kesepakatan sebenarnya antara para pihak) dengan beberapa mitra komersial, dan juga memanfaatkan kesepakatan "fiktif" dengan pihak lain, untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan klub dan mengurangi biayanya; klub menyampaikan laporan keuangan yang dipalsukan dan menyembunyikan situasi keuangan yang sebenarnya dari auditor serta badan pengawas sepak bola; Manchester City secara signifikan melanggar batas pengeluaran baik yang ditetapkan Premier League maupun UEFA; selama penyelidikan Premier League, Manchester City melakukan berbagai pelanggaran atas kewajiban kerja sama dan itikad baik sepenuhnya terhadap Liga (tiga dari empat dugaan pelanggaran telah dikonfirmasi)". Masalah lain kini juga menanti, dengan tuntutan finansial dari mereka yang bersaing dengan City dalam beberapa tahun terakhir dan melihat target olahraga serta ekonomi mereka lepas akibat doping administratif klub asal Manchester itu.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami