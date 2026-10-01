Secara spesifik, dalam pernyataan Premier League tertulis bahwa: "Komisi independen menemukan bahwa antara musim 2009/10 dan 2017/18: Manchester City menandatangani kontrak "fiktif" (yang memutarbalikkan kesepakatan sebenarnya antara para pihak) dengan beberapa mitra komersial, dan juga memanfaatkan kesepakatan "fiktif" dengan pihak lain, untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan klub dan mengurangi biayanya; klub menyampaikan laporan keuangan yang dipalsukan dan menyembunyikan situasi keuangan yang sebenarnya dari auditor serta badan pengawas sepak bola; Manchester City secara signifikan melanggar batas pengeluaran baik yang ditetapkan Premier League maupun UEFA; selama penyelidikan Premier League, Manchester City melakukan berbagai pelanggaran atas kewajiban kerja sama dan itikad baik sepenuhnya terhadap Liga (tiga dari empat dugaan pelanggaran telah dikonfirmasi)". Masalah lain kini juga menanti, dengan tuntutan finansial dari mereka yang bersaing dengan City dalam beberapa tahun terakhir dan melihat target olahraga serta ekonomi mereka lepas akibat doping administratif klub asal Manchester itu.