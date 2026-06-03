Klub-klub raksasa Inggris kini berada dalam posisi yang sulit meskipun telah gencar memantau penyerang Lokomotiv Moscow tersebut. Meskipun para pemandu bakat di seluruh liga menganggap Batrakov sebagai salah satu talenta muda terbaik di dunia sepak bola, sanksi Inggris saat ini telah menjadi hambatan yang signifikan. Peraturan yang timbul akibat konflik Ukraina yang sedang berlangsung membuat klub-klub Liga Premier tidak memiliki jalur langsung untuk membayar biaya transfer kepada entitas Rusia.

Hambatan hukum ini baru-baru ini disoroti oleh kasus Nikola Vlasic yang melibatkan West Ham, di mana diputuskan bahwa pembayaran biaya yang tertunggak secara objektif tidak mungkin dilakukan berdasarkan hukum Inggris. Meskipun City dan Chelsea menjajaki langkah-langkah melalui jaringan multi-klub mereka dan United mempertimbangkan pengaturan peminjaman, tidak ada satu pun dari opsi ini yang memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk melewati pembatasan tersebut.