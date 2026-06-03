Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Manchester City, Manchester United, dan Chelsea menghentikan upaya mereka untuk merekrut pemain Rusia yang sangat diincar, sementara PSG berhasil memenangkan persaingan transfer
Tiga klub Liga Premier dihentikan akibat sanksi
Klub-klub raksasa Inggris kini berada dalam posisi yang sulit meskipun telah gencar memantau penyerang Lokomotiv Moscow tersebut. Meskipun para pemandu bakat di seluruh liga menganggap Batrakov sebagai salah satu talenta muda terbaik di dunia sepak bola, sanksi Inggris saat ini telah menjadi hambatan yang signifikan. Peraturan yang timbul akibat konflik Ukraina yang sedang berlangsung membuat klub-klub Liga Premier tidak memiliki jalur langsung untuk membayar biaya transfer kepada entitas Rusia.
Hambatan hukum ini baru-baru ini disoroti oleh kasus Nikola Vlasic yang melibatkan West Ham, di mana diputuskan bahwa pembayaran biaya yang tertunggak secara objektif tidak mungkin dilakukan berdasarkan hukum Inggris. Meskipun City dan Chelsea menjajaki langkah-langkah melalui jaringan multi-klub mereka dan United mempertimbangkan pengaturan peminjaman, tidak ada satu pun dari opsi ini yang memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk melewati pembatasan tersebut.
PSG memimpin klasemen
Menurut TEAMtalk, dengan klub-klub Inggris terpaksa hanya menonton dari pinggir lapangan, juara Ligue 1 PSG bergerak cepat untuk memanfaatkan situasi ini. Berbeda dengan rekan-rekan mereka di Liga Premier, klub asal Paris ini diizinkan untuk melakukan transaksi dengan klub-klub Rusia. Hal ini memungkinkan penasihat olahraga Luis Campos untuk memimpin upaya agresif dalam memburu pemain muda tersebut, yang dipandang sebagai pemain yang mampu mencapai level tertinggi di sepak bola Eropa.
Klub Prancis ini telah meraih kesuksesan di pasar ini, setelah merekrut kiper Matvey Safonov dari Krasnodar pada tahun 2024. Safonov adalah bagian dari skuad yang meraih kejayaan di Liga Champions melawan Arsenal, membuktikan bahwa perekrutan dari liga Rusia dapat memberikan hasil langsung di level tertinggi. Kini, Batrakov tampaknya akan mengikuti jejak tersebut sebagai pemain Rusia besar berikutnya yang bergabung dengan Parc des Princes.
Agen tersebut menegaskan bahwa kesepakatan tersebut sudah 95 persen rampung
Proses transfer ini telah memasuki tahap akhir, dengan perwakilan sang pemain, Dmitry Cheltsov, mengonfirmasi bahwa negosiasi telah mencapai tahap lanjut. Agen tersebut mengungkapkan bahwa pembicaraan antara kedua klub telah berlangsung secara intensif, dengan biaya transfer dan ekspektasi gaji yang sebagian besar telah disepakati. Tampaknya hanya tersisa beberapa detail kecil sebelum pemain internasional Rusia itu diperkenalkan di Paris.
“Sudah saatnya untuk mengatakan bahwa 95% Batrakov akan bergabung dengan PSG. Pimpinan PSG dan Lokomotiv telah melakukan lebih dari 10 kali komunikasi melalui telepon. Minggu ini, Campos akan bertolak ke Moskow untuk menyelesaikan transfer tersebut. Saat ini, hanya keajaiban yang dapat menggagalkan transaksi ini: €25 juta untuk biaya transfer, sekitar €5 hingga €6 juta untuk gaji,” ungkap Cheltsov.
- AFP
Pilihan yang tepat untuk Luis Enrique
Catatan statistik Batrakov sangat mengesankan, dengan mencetak 33 gol dan 22 assist dalam 79 penampilan bersama Lokomotiv. Kemampuannya yang serba bisa memungkinkannya bermain efektif sebagai gelandang serang atau di seluruh lini depan, menjadikannya target ideal untuk sistem taktis Luis Enrique yang dinamis. Pelatih PSG ini mengutamakan kemampuan teknis dan potensi yang menjanjikan, dua hal yang dimiliki pemain berusia 20 tahun ini secara berlimpah.
Memang, pemain muda berbakat asal Rusia ini mencetak 17 gol dan 13 assist hanya dalam 36 penampilan selama musim terakhirnya, yang menegaskan kesiapannya untuk naik ke liga besar Eropa. Saat PSG bersiap untuk membayar biaya transfer sebesar €25 juta, klub-klub besar di Inggris hanya bisa merenungkan apa yang mungkin terjadi saat salah satu pemain muda paling menarik di dunia ini lepas dari genggaman mereka.