Manchester City, Liverpool, dan Arsenal dilaporkan 'memperhatikan dengan cermat' Lewis Hall yang dihargai £70 juta, seiring klub-klub raksasa Liga Premier mempertimbangkan untuk merekrut bintang Newcastle tersebut pada bursa transfer musim panas

Meskipun daftar peminatnya terus bertambah, petinggi Newcastle tetap teguh pada keinginan mereka untuk mempertahankan sang bek di wilayah Timur Laut. Eddie Howe menganggap Hall sebagai bagian penting dari proyek jangka panjangnya, dan laporan tersebut menyebutkan bahwa klub telah mengecualikannya dari kemungkinan transfer keluar, meskipun mereka sedang berupaya menyeimbangkan neraca keuangan untuk memenuhi regulasi keuangan. The Magpies dilaporkan memprioritaskan penjualan pemain cadangan untuk mengumpulkan dana daripada mengorbankan pemain yang mereka anggap sebagai pilar masa depan. Untuk semakin menangkis minat klub lain, Newcastle sedang mempersiapkan kontrak baru dengan kenaikan gaji yang signifikan dan komitmen jangka panjang bagi mantan pemain Chelsea tersebut. Perpanjangan kontrak yang menggiurkan ini akan menjadi sinyal yang jelas bagi para peminat bahwa negosiasi sama sekali tidak ada dalam agenda.