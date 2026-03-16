Manchester City, Liverpool, dan Arsenal dilaporkan 'memperhatikan dengan cermat' Lewis Hall yang dihargai £70 juta, seiring klub-klub raksasa Liga Premier mempertimbangkan untuk merekrut bintang Newcastle tersebut pada bursa transfer musim panas
Klub-klub Eropa ikut bersaing untuk mendapatkan Hall
Meskipun trio klub Liga Premier menjadi sorotan utama di kancah domestik, sebuah laporan dari CaughtOffside mengungkapkan bahwa reputasi Hall juga telah menyebar ke seluruh benua. Para pencari bakat dari RB Leipzig, Borussia Dortmund, dan beberapa klub papan atas La Liga dilaporkan telah memantau sang bek. Lonjakan perhatian ini terjadi setelah penampilannya yang menonjol saat melawan Barcelona di Liga Champions, sebuah pertandingan yang oleh banyak pihak dianggap sebagai titik balik dalam karier pemain berusia 21 tahun tersebut dengan mengangkatnya ke status elit.
Klub Newcastle tetap pada pendiriannya bahwa mereka 'tidak dijual'
Meskipun daftar peminatnya terus bertambah, petinggi Newcastle tetap teguh pada keinginan mereka untuk mempertahankan sang bek di wilayah Timur Laut. Eddie Howe menganggap Hall sebagai bagian penting dari proyek jangka panjangnya, dan laporan tersebut menyebutkan bahwa klub telah mengecualikannya dari kemungkinan transfer keluar, meskipun mereka sedang berupaya menyeimbangkan neraca keuangan untuk memenuhi regulasi keuangan. The Magpies dilaporkan memprioritaskan penjualan pemain cadangan untuk mengumpulkan dana daripada mengorbankan pemain yang mereka anggap sebagai pilar masa depan. Untuk semakin menangkis minat klub lain, Newcastle sedang mempersiapkan kontrak baru dengan kenaikan gaji yang signifikan dan komitmen jangka panjang bagi mantan pemain Chelsea tersebut. Perpanjangan kontrak yang menggiurkan ini akan menjadi sinyal yang jelas bagi para peminat bahwa negosiasi sama sekali tidak ada dalam agenda.
Harga yang memecahkan rekor?
Untuk memboyongnya dari St. James' Park, kemungkinan besar dibutuhkan biaya transfer yang sangat besar, bahkan berpotensi memecahkan rekor untuk posisi bek sayap. Para pakar pasar memperkirakan bahwa pembicaraan awal harus dimulai dari angka minimum £65–70 juta, dan bahkan angka itu mungkin belum cukup untuk menggoda dewan direksi The Magpies agar mau duduk di meja perundingan. Karena kontrak Hall saat ini mengikatnya dengan klub hingga musim panas 2029, Newcastle memegang kendali penuh dan sama sekali tidak menghadapi tekanan untuk melepasnya demi keuntungan finansial. Reputasi sang pemain yang berkembang pesat, ditambah dengan fleksibilitas taktisnya dan statusnya sebagai pemain binaan klub, hanya semakin menaikkan harga yang sudah sangat tinggi itu.
Pertandingan ulang Yamal menanti
Meskipun masa depan Hall tampaknya akan menjadi drama transfer musim panas yang besar, fokus utamanya saat ini tetap tertuju pada laga krusial Newcastle di Spotify Camp Nou. Dengan skor imbang 1-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Barcelona, sang bek pasti ingin tampil mengesankan di panggung besar dan kembali membungkam bintang muda Lamine Yamal.
Iklan