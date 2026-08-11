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Manchester City incar langkah mengejutkan untuk merekrut bintang Liverpool Alexis Mac Allister sebagai pengganti Rodri
City mengidentifikasi Mac Allister sebagai calon penerus
Manchester City sedang menyusun rencana darurat untuk mengantisipasi kepergian Rodri yang kian dekat, dengan gelandang Liverpool Mac Allister muncul sebagai kandidat kejutan untuk mengisi kekosongan tersebut, menurut talkSPORT.
City bersiap menghadapi kepergian pemain Spanyol berpengaruh itu, yang saat ini sedang merampungkan kepindahannya ke Camp Nou. Laporan menyebutkan bahwa kesepakatan untuk membawa kapten pemenang Piala Dunia itu ke Catalunya kini sudah memasuki tahap lanjut, dengan kesepakatan paket senilai £55 juta diperkirakan akan dirampungkan dalam beberapa hari ke depan.
Kehilangan pemain sekelas Rodri menjadi tantangan sangat besar bagi Enzo Maresca, tetapi menggantikan poros utama lini tengah itu telah menjadi fokus utama strategi rekrutmen City sepanjang musim panas. Klub ini juga sudah aktif, dengan mengamankan Elliot Anderson dengan biaya £116 juta pada awal bursa transfer.
Selain itu, negosiasi saat ini juga sedang berlangsung dengan Lille untuk mendapatkan jasa sensasi remaja Maroko Ayyoub Bouaddi. Meski persyaratan pribadi sudah disepakati dengan pemain muda tersebut, petinggi City meyakini masih dibutuhkan pengalaman tambahan di lini tengah, yang kemudian memunculkan diskusi internal mengenai kecocokan Mac Allister untuk peran tersebut.
- Getty Images
Perubahan taktik untuk Manchester City
Ketertarikan terhadap Mac Allister muncul ketika pemain internasional Argentina itu memasuki dua tahun terakhir dalam kontraknya di Anfield. Sejak datang dari Brighton pada 2023, ia selalu menjadi sosok yang konsisten di starting XI Liverpool, meski performanya sempat naik turun dalam musim yang sulit bagi Liverpool pada musim lalu.
Terlepas dari kesulitan tersebut, kualitasnya sebagai jangkar taktik tetap tinggi, setelah memainkan peran vital dalam keberhasilan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 dan musim perebutan gelar Liverpool pada 2024/25. Bagi City, ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan berpotensi beradaptasi dengan tuntutan taktik kompleks Maresca dengan waktu transisi yang minim.
Pakar transfer Ben Jacobs mengungkap gambaran soal dinamika internal hierarki City, "Saya tahu secara internal Alexis McAllister sudah disebut, tetapi belum ada kontak, atau perkembangan dengan Liverpool. Jadi itu lebih merupakan bagian dari proses penyusunan daftar pendek daripada sesuatu yang perlu terlalu membuat antusias," jelas Jacobs kepada talkSPORT.
Menavigasi pasar yang kompetitif
Perekrutan gelandang jenderal baru menjadi rumit karena banderol harga selangit yang melekat pada target-target lain dalam radar City. Maresca, yang baru-baru ini mengambil alih jabatan, dikabarkan mengagumi mantan anak asuhnya di Chelsea, Enzo Fernandez, sementara bintang Crystal Palace Adam Wharton juga dikaitkan dengan kepindahan ke Etihad.
Jacobs kemudian menjelaskan lebih lanjut soal preferensi potensial sang manajer dan prioritas saat ini dari tim rekrutmen. "Beberapa orang juga menyebut Adam Wharton kepada saya. Jadi mungkin dalam situasi ideal, jika Maresca bisa menentukan pilihannya, dia mungkin akan memilih bergerak untuk mendapatkan Enzo Fernandez. Kita tidak bisa sepenuhnya mengesampingkannya, tetapi harganya menjadi batu sandungan besar. Dan saat ini, fokus City adalah mencoba menuntaskan transfer Bouaddi," tambah Jacobs.
- Getty
Menilai dampaknya di Anfield
Bagi Liverpool, prospek kehilangan salah satu gelandang utama mereka ke rival langsung dalam perebutan gelar akan menjadi pukulan pahit. Mac Allister tampil menonjol selama laju sukses mereka menuju gelar, mencetak lima gol dari lini tengah dan meraih tempat di Tim Terbaik Tahunan PFA.
Meski ia menghadapi kritik dan tuntutan agar dicadangkan pada fase akhir musim terbaru saat Liverpool merosot ke posisi kelima, statistik dasarnya dan kecerdasan taktisnya tetap sangat dihargai oleh para pemandu bakat di seluruh liga. Apakah petinggi Anfield bahkan akan mempertimbangkan tawaran dari City tetap menjadi hambatan besar bagi setiap potensi transfer.
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