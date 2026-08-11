Manchester City sedang menyusun rencana darurat untuk mengantisipasi kepergian Rodri yang kian dekat, dengan gelandang Liverpool Mac Allister muncul sebagai kandidat kejutan untuk mengisi kekosongan tersebut, menurut talkSPORT.

City bersiap menghadapi kepergian pemain Spanyol berpengaruh itu, yang saat ini sedang merampungkan kepindahannya ke Camp Nou. Laporan menyebutkan bahwa kesepakatan untuk membawa kapten pemenang Piala Dunia itu ke Catalunya kini sudah memasuki tahap lanjut, dengan kesepakatan paket senilai £55 juta diperkirakan akan dirampungkan dalam beberapa hari ke depan.

Kehilangan pemain sekelas Rodri menjadi tantangan sangat besar bagi Enzo Maresca, tetapi menggantikan poros utama lini tengah itu telah menjadi fokus utama strategi rekrutmen City sepanjang musim panas. Klub ini juga sudah aktif, dengan mengamankan Elliot Anderson dengan biaya £116 juta pada awal bursa transfer.

Selain itu, negosiasi saat ini juga sedang berlangsung dengan Lille untuk mendapatkan jasa sensasi remaja Maroko Ayyoub Bouaddi. Meski persyaratan pribadi sudah disepakati dengan pemain muda tersebut, petinggi City meyakini masih dibutuhkan pengalaman tambahan di lini tengah, yang kemudian memunculkan diskusi internal mengenai kecocokan Mac Allister untuk peran tersebut.