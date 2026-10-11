Getty Images Sport
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Manchester City gunakan siasat cerdik dengan bus pengecoh untuk menghindari sambutan tak bersahabat dari suporter Liverpool yang geram di Anfield
Taktik pengalihan cerdik di Anfield
Man City berhasil menghindari penghadangan sengit oleh suporter Liverpool menjelang pertandingan krusial mereka pada Minggu. Alih-alih menggunakan pintu masuk utama seperti biasanya, Enzo Maresca dan skuadnya melintasi Anfield Road dan memasuki stadion melalui akses belakang di Arkles Lane. Polisi bermotor mengawal bus tim di kedua sisi, sementara sebuah kendaraan pengalih perhatian berhasil mengecoh ribuan suporter tuan rumah. Sebagian besar suporter berkumpul di luar sudut Anfield Road sehingga sama sekali tidak melihat kedatangan para pemain Manchester City.
- Getty Images Sport
Bermain di bawah tekanan yang sangat besar
Laga ini menjadi kali pertama Manchester City turun ke lapangan sejak komisi independen menyatakan klub itu bersalah melanggar aturan keuangan selama sembilan musim. Klub tersebut membantah keras tuduhan itu dan langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Meski ketegangan menyelimuti klub, Marc Guehi tidak terlalu mempersoalkan suasana tidak bersahabat menjelang laga. Guehi mengatakan: "Atmosfernya selalu panas [di Anfield], jadi tidak berbeda dari pertandingan lainnya. Kepemimpinan ada pada semua orang. Setiap orang punya peran besar dan kekompakan tim akan terlihat."
Rivalitas sengit dan atmosfer yang membara
Ketegangan pun bisa dimengerti karena para suporter masih mengingat insiden pada April 2018, ketika bus Manchester City mengalami kerusakan parah di luar Anfield. Meski rute alternatif mencegah bentrokan fisik hari ini, Jamie Carragher memperkirakan atmosfer di dalam stadion akan terus menekan. "Mereka akan mendapat sambutan yang sangat panas, tetapi memang selalu begitu setiap kali Man City datang ke Anfield," jelas Carragher. "Semua orang bernafsu melihat mereka kalah, jadi akan sangat sulit bagi para pemain dan manajer mereka untuk meraih apa pun."
- Getty Images Sport
Taruhannya besar bagi sang juara
Taruhannya di lapangan juga sama tingginya saat pertandingan dimulai. Manchester City saat ini memuncaki klasemen dengan raihan sempurna 15 poin, sementara Liverpool berada di posisi kedelapan dengan sembilan poin setelah meraih dua kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa sekalipun kalah. Anak asuh Guardiola harus segera mengesampingkan suasana tidak bersahabat dan sepenuhnya fokus memperpanjang laju sempurna mereka demi mempertahankan dominasi di Liga Primer.
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