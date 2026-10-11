Ketegangan pun bisa dimengerti karena para suporter masih mengingat insiden pada April 2018, ketika bus Manchester City mengalami kerusakan parah di luar Anfield. Meski rute alternatif mencegah bentrokan fisik hari ini, Jamie Carragher memperkirakan atmosfer di dalam stadion akan terus menekan. "Mereka akan mendapat sambutan yang sangat panas, tetapi memang selalu begitu setiap kali Man City datang ke Anfield," jelas Carragher. "Semua orang bernafsu melihat mereka kalah, jadi akan sangat sulit bagi para pemain dan manajer mereka untuk meraih apa pun."