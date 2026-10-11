Getty Images Sport
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Manchester City gunakan bus pengalih perhatian untuk menghindari sambutan tak bersahabat dari suporter Liverpool yang marah di Anfield
Taktik pengecoh yang cerdik di Anfield
Man City berhasil menghindari penghadangan sengit suporter Liverpool menjelang pertandingan krusial mereka pada Minggu. Alih-alih menggunakan pintu masuk utama seperti biasanya, Enzo Maresca dan skuadnya melewati Anfield Road lalu masuk ke stadion melalui akses belakang di Arkles Lane. Polisi bermotor mengawal bus tim dari kedua sisi, sementara sebuah kendaraan pengalih perhatian berhasil mengecoh ribuan suporter tuan rumah. Sebagian besar suporter berkumpul di luar sudut Anfield Road sehingga sama sekali melewatkan kedatangan para pemain Manchester City.
- Getty Images Sport
Bermain di bawah tekanan yang sangat besar
Pertandingan ini menjadi kali pertama Manchester City turun ke lapangan sejak komisi independen menyatakan mereka bersalah melanggar aturan keuangan selama sembilan musim. Klub tersebut dengan tegas membantah tuduhan itu dan langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Meski ketegangan menyelimuti klub, Marc Guehi meredam pembicaraan soal suasana tidak bersahabat menjelang pertandingan. Guehi mengatakan: "Atmosfer [di Anfield] selalu panas, jadi ini tidak berbeda dari pertandingan lainnya. Setiap orang punya peran kepemimpinan. Setiap orang punya peran besar dan kekompakan tim akan terlihat."
Rivalitas sengit dan atmosfer yang membara
Ketegangan wajar meningkat ketika para suporter mengingat insiden pada April 2018, saat bus Manchester City mengalami kerusakan parah di luar Anfield. Meski rute alternatif mencegah bentrokan fisik hari ini, Jamie Carragher memperkirakan suasana di dalam stadion akan terus menekan tim tamu. "Mereka akan mendapat sambutan yang sangat panas, tetapi memang selalu begitu setiap kali Man City datang ke Anfield," jelas Carragher. "Semua orang ingin melihat mereka kalah, jadi akan sangat sulit bagi para pemain dan manajer mereka untuk meraih apa pun."
- Getty Images Sport
Taruhan besar bagi para juara
Taruhan di lapangan juga tak kalah besar saat pertandingan dimulai. Man City saat ini memuncaki klasemen dengan raihan sempurna 15 poin, sementara Liverpool berada di posisi kedelapan dengan sembilan poin setelah meraih dua kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa sekali pun kalah. Anak asuh Maresca harus segera mengesampingkan permusuhan dan sepenuhnya fokus memperpanjang rentetan hasil sempurna mereka demi mempertahankan dominasi di Liga Primer.
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