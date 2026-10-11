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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Manchester City gunakan bus pengalih perhatian untuk menghindari sambutan tak bersahabat dari suporter Liverpool yang marah di Anfield

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League

Manchester City berhasil menghindari sambutan yang berpotensi tidak bersahabat dari ribuan pendukung Liverpool yang marah saat tiba di Anfield pada Minggu sore. Dengan menggunakan bus pengecoh dan masuk melalui pintu lain, sang juara bertahan mengecoh kerumunan yang telah berencana menghadang mereka menjelang laga Liga Primer Inggris yang sangat dinantikan ini.

  • Taktik pengecoh yang cerdik di Anfield

    Man City berhasil menghindari penghadangan sengit suporter Liverpool menjelang pertandingan krusial mereka pada Minggu. Alih-alih menggunakan pintu masuk utama seperti biasanya, Enzo Maresca dan skuadnya melewati Anfield Road lalu masuk ke stadion melalui akses belakang di Arkles Lane. Polisi bermotor mengawal bus tim dari kedua sisi, sementara sebuah kendaraan pengalih perhatian berhasil mengecoh ribuan suporter tuan rumah. Sebagian besar suporter berkumpul di luar sudut Anfield Road sehingga sama sekali melewatkan kedatangan para pemain Manchester City.



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    Bermain di bawah tekanan yang sangat besar

    Pertandingan ini menjadi kali pertama Manchester City turun ke lapangan sejak komisi independen menyatakan mereka bersalah melanggar aturan keuangan selama sembilan musim. Klub tersebut dengan tegas membantah tuduhan itu dan langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Meski ketegangan menyelimuti klub, Marc Guehi meredam pembicaraan soal suasana tidak bersahabat menjelang pertandingan. Guehi mengatakan: "Atmosfer [di Anfield] selalu panas, jadi ini tidak berbeda dari pertandingan lainnya. Setiap orang punya peran kepemimpinan. Setiap orang punya peran besar dan kekompakan tim akan terlihat."

  • Rivalitas sengit dan atmosfer yang membara

    Ketegangan wajar meningkat ketika para suporter mengingat insiden pada April 2018, saat bus Manchester City mengalami kerusakan parah di luar Anfield. Meski rute alternatif mencegah bentrokan fisik hari ini, Jamie Carragher memperkirakan suasana di dalam stadion akan terus menekan tim tamu. "Mereka akan mendapat sambutan yang sangat panas, tetapi memang selalu begitu setiap kali Man City datang ke Anfield," jelas Carragher. "Semua orang ingin melihat mereka kalah, jadi akan sangat sulit bagi para pemain dan manajer mereka untuk meraih apa pun."

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Taruhan besar bagi para juara

    Taruhan di lapangan juga tak kalah besar saat pertandingan dimulai. Man City saat ini memuncaki klasemen dengan raihan sempurna 15 poin, sementara Liverpool berada di posisi kedelapan dengan sembilan poin setelah meraih dua kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa sekali pun kalah. Anak asuh Maresca harus segera mengesampingkan permusuhan dan sepenuhnya fokus memperpanjang rentetan hasil sempurna mereka demi mempertahankan dominasi di Liga Primer.

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