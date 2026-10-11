Ketegangan wajar meningkat ketika para suporter mengingat insiden pada April 2018, saat bus Manchester City mengalami kerusakan parah di luar Anfield. Meski rute alternatif mencegah bentrokan fisik hari ini, Jamie Carragher memperkirakan suasana di dalam stadion akan terus menekan tim tamu. "Mereka akan mendapat sambutan yang sangat panas, tetapi memang selalu begitu setiap kali Man City datang ke Anfield," jelas Carragher. "Semua orang ingin melihat mereka kalah, jadi akan sangat sulit bagi para pemain dan manajer mereka untuk meraih apa pun."