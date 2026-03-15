Manchester City, Guardiola: "Terganggu oleh Arsenal saat pemanasan? Saya tidak tahu, saya sedang minum bir. Sekarang kalian boleh mengkritik susunan pemain saya"

Sebuah insiden menarik terjadi dalam konferensi pers yang digelar setelah pertandingan imbang 1-1 antara Manchester City dan West Ham. Hasil imbang ini menghambat ambisi Cityzens untuk mengejar Arsenal, yang saat ini unggul 9 poin di puncak klasemen Liga Premier (meski tim asuhan Guardiola masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan masih akan bertanding langsung melawan The Gunners).

Setelah pertandingan, Pep Guardiola menjawab pertanyaan para wartawan yang hadir dan salah satu pernyataannya membuat semua orang tercengang. Pelatih asal Spanyol itu ditanya apakah para pemainnya, saat pemanasan, terganggu oleh hasil pertandingan Arsenal, dan pelatih asal Spanyol itu menjelaskan situasinya sebagai berikut: "Saya sedang minum bir sebelum pertandingan, jadi saya tidak melihat para pemain. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sedang melakukan pemanasan. Tentu saja akan lebih baik jika Arsenal tidak menang, tapi hal-hal seperti ini memang terjadi."