Goal.com
Live
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Manchester City, Guardiola: "Terganggu oleh Arsenal saat pemanasan? Saya tidak tahu, saya sedang minum bir. Sekarang kalian boleh mengkritik susunan pemain saya"

Pernyataan pelatih asal Spanyol setelah pertandingan.

Sebuah insiden menarik terjadi dalam konferensi pers yang digelar setelah pertandingan imbang 1-1 antara Manchester City dan West Ham. Hasil imbang ini menghambat ambisi Cityzens untuk mengejar Arsenal, yang saat ini unggul 9 poin di puncak klasemen Liga Premier (meski tim asuhan Guardiola masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan masih akan bertanding langsung melawan The Gunners).

Setelah pertandingan, Pep Guardiola menjawab pertanyaan para wartawan yang hadir dan salah satu pernyataannya membuat semua orang tercengang. Pelatih asal Spanyol itu ditanya apakah para pemainnya, saat pemanasan, terganggu oleh hasil pertandingan Arsenal, dan pelatih asal Spanyol itu menjelaskan situasinya sebagai berikut: "Saya sedang minum bir sebelum pertandingan, jadi saya tidak melihat para pemain. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sedang melakukan pemanasan. Tentu saja akan lebih baik jika Arsenal tidak menang, tapi hal-hal seperti ini memang terjadi."

  • "KRITIKILAH SAYA TENTANG PENDIDIKAN SAYA"

    Selanjutnya, Guardiola (yang tidak berada di bangku cadangan karena skorsing yang diterimanya di Piala FA) juga menjelaskan bahwa kini ia bisa dikritik atas pilihan formasi yang diambilnya: "Formasi yang salah. Sekarang kalian boleh mengkritik saya tanpa ampun, saya pantas mendapatkannya. Kami kekurangan gol. Sepak bola itu tak terduga. Ada pertandingan di mana kalian mengendalikan segalanya, tapi begitu ada peluang pertama, mereka mencetak gol. Kami menciptakan banyak peluang, tapi tidak cukup memanfaatkannya. Tim ini pantas mendapat penghargaan atas kerja kerasnya, mereka berjuang hingga akhir, tapi kami kekurangan percikan itu untuk menutup pertandingan."

    Terakhir, sebuah pemikiran tentang comeback: "Ini lebih rumit, tidak lagi hanya bergantung pada kami. Tapi kami memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan mereka harus datang ke kandang kami".

    • Iklan
Champions League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
West Ham United crest
West Ham United
WHU
0