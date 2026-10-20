Selain diminati klub asal Manchester tersebut, rival domestik mereka, Chelsea, juga sudah lama menaruh minat dan bersedia mengeluarkan biaya transfer serupa pada musim dingin lalu.

Raksasa Prancis Paris Saint-Germain juga menanyakan kemungkinan merekrut pemain remaja itu pada musim panas lalu melalui mantan direktur olahraga Dortmund, Sebastian Kehl, tetapi tidak ada kesepakatan yang terwujud.

Direkrut dari akademi LA Galaxy pada 2024, penyerang itu telah tampil dan mencetak gol untuk timnas senior Amerika Serikat. Namun, ia masih menghabiskan sebagian besar waktunya bersama tim cadangan atau di bangku cadangan.