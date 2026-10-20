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Manchester City gencarkan upaya merekrut Mathis Albert, pemain sensasional Amerika Serikat berusia 17 tahun, sementara Dortmund berjuang mempertahankan sang pemain sayap
Klub Liga Primer Inggris memimpin persaingan
Menurut TEAMtalk, City berada di posisi terdepan untuk merekrut pemain sayap kiri berbakat itu, sementara klub Jerman tersebut berupaya keras mempertahankannya. Klub yang bermarkas di Etihad itu telah melakukan pendekatan resmi musim panas lalu dan siap membayar antara €15 juta dan €20 juta (£16,8 juta) untuk mantan pemain muda potensial akademi LA Galaxy tersebut. Minimnya menit bermain di tim utama musim ini membuat para pencari bakat di seluruh Eropa memantau situasinya dengan saksama.
- Getty Images Sport
Klub-klub raksasa Eropa bersaing dengan para peminat dari Etihad
Selain diminati klub asal Manchester tersebut, rival domestik mereka, Chelsea, juga sudah lama menaruh minat dan bersedia mengeluarkan biaya transfer serupa pada musim dingin lalu.
Raksasa Prancis Paris Saint-Germain juga menanyakan kemungkinan merekrut pemain remaja itu pada musim panas lalu melalui mantan direktur olahraga Dortmund, Sebastian Kehl, tetapi tidak ada kesepakatan yang terwujud.
Direkrut dari akademi LA Galaxy pada 2024, penyerang itu telah tampil dan mencetak gol untuk timnas senior Amerika Serikat. Namun, ia masih menghabiskan sebagian besar waktunya bersama tim cadangan atau di bangku cadangan.
Klub Jerman menolak penjajakan peminjaman
Meski sang pemain ingin bermain secara reguler di level senior, Dortmund menolak semua pendekatan, termasuk permintaan peminjaman. Pelatih Niko Kovac secara terbuka menegaskan bahwa pemain muda itu akan mendapat lebih banyak menit bermain seiring berjalannya musim. Klub juga aktif mengupayakan pembicaraan perpanjangan kontrak sebelum masa berlaku kontraknya berakhir pada Juni 2027.
Sementara itu, peraturan Premier League melarang City atau Chelsea mengontraknya secara permanen sebelum ia berusia 18 tahun pada Mei. Selain itu, upaya City untuk merekrutnya bergantung pada hasil banding mereka setelah dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan financial fair play (FFP) untuk periode 2009–2018, yang berpotensi berujung pada larangan transfer.
- Getty Images Sport
Masa kontrak yang kian menipis menambah tekanan pada musim dingin
Tekad Dortmund untuk mempertahankan pemain berharganya akan semakin diuji dalam beberapa bulan mendatang jika waktu bermainnya di bawah Kovac tidak meningkat. Tekanan lebih lanjut dari klub-klub peminat lainnya diperkirakan muncul menjelang bursa transfer Januari dan musim panas mendatang, seiring kontraknya mendekati akhir. Untuk saat ini, klub Bundesliga tersebut tetap fokus memastikan masa depannya di Dortmund, sementara klub-klub elite Eropa menunggu kesempatan untuk bergerak.
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