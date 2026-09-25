Dalam keputusan yang mengguncang komunitas sepakbola global, Manchester City dinyatakan bersalah atas hampir seluruh dakwaan yang diajukan terhadap mereka oleh Premier League. Sumber yang mengetahui persoalan ini, yang berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan, mengindikasikan bahwa komisi independen menguatkan 114 dari 115 tuduhan yang awalnya diajukan pada awal 2023.

Dakwaan-dakwaan ini berasal dari penyelidikan menyeluruh selama empat tahun yang dimulai setelah publikasi dokumen bocor oleh media Jerman Der Spiegel pada akhir 2018. Kasus liga itu berfokus pada periode antara 2009 dan 2018, dengan menuduh klub tersebut gagal memberikan informasi keuangan yang akurat serta rincian terkait pembayaran kepada staf dan pemain.