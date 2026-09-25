Getty Images
Diterjemahkan oleh
Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan finansial Premier League saat klub menghadapi sanksi besar dengan hukuman yang masih harus diputuskan
Putusan telah diambil dalam penyelidikan keuangan
Dalam keputusan yang mengguncang komunitas sepakbola global, Manchester City dinyatakan bersalah atas hampir seluruh dakwaan yang diajukan terhadap mereka oleh Premier League. Sumber yang mengetahui persoalan ini, yang berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan, mengindikasikan bahwa komisi independen menguatkan 114 dari 115 tuduhan yang awalnya diajukan pada awal 2023.
Dakwaan-dakwaan ini berasal dari penyelidikan menyeluruh selama empat tahun yang dimulai setelah publikasi dokumen bocor oleh media Jerman Der Spiegel pada akhir 2018. Kasus liga itu berfokus pada periode antara 2009 dan 2018, dengan menuduh klub tersebut gagal memberikan informasi keuangan yang akurat serta rincian terkait pembayaran kepada staf dan pemain.
- Getty
Manchester City menolak tuduhan tersebut
Menanggapi laporan tersebut, seorang juru bicara Manchester City mengatakan kepada The Athletic: "Proses Premier League masih berlangsung, dengan elemen-elemen penting yang masih harus diselesaikan, dan tunduk pada kerahasiaan yang ketat. Karena itu, posisi Manchester City FC tetap konsisten dengan pernyataan klub pada Februari 2023. Klub dengan saksama menghormati proses hukum selama delapan tahun dengan dasar bahwa dewan dan eksekutif Premier League akan bertindak sebagai regulator yang independen, tidak memihak, dan adil, bebas dari pengaruh partisan."
Sikap ini mencerminkan reaksi awal mereka terhadap pelimpahan kasus pada 2023, ketika klub mengaku "terkejut" oleh tuduhan tersebut dan menyatakan mereka akan "menyambut peninjauan perkara ini oleh komisi independen, untuk mempertimbangkan secara imparsial kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan yang ada untuk mendukung posisinya."
Riwayat tuduhan
Akar dari pertarungan hukum ini bermula dari pengambilalihan pada 2008 oleh Abu Dhabi United Group milik Sheikh Mansour, sebuah langkah yang mengubah City menjadi kekuatan dominan. Selama satu dekade spesifik yang sedang disorot, klub itu meraih tiga gelar Premier League dan beberapa trofi domestik.
Namun, Premier League menuduh klub itu melanggar aturan Profitability and Sustainability Rules (PSR) serta regulasi Financial Fair Play (FFP) UEFA. Ini bukan kali pertama City menghadapi litigasi bernilai besar; pada 2020, UEFA menjatuhkan larangan tampil di kompetisi Eropa selama dua tahun dan denda £26,8 juta menyusul tuduhan serupa.
Meski larangan spesifik itu kemudian dibatalkan oleh Court of Arbitration for Sport (CAS) karena sifat "time-barred" dari bukti tertentu, aturan Premier League tidak memiliki batas waktu yang sama.
- (C)Getty Images
Potensi hukuman
Membahas potensi dampaknya pada 2023, James Hill, direktur hukum di Onside Law, menyatakan: "Saya memperkirakan bahwa jika ada pengurangan poin, itu akan diberlakukan untuk ke depannya. Secara umum, panel tidak suka menentukan gelar juara melalui proses pengadilan. Melakukannya dengan cara seperti itu tidak memberikan hukuman nyata yang benar-benar terasa bagi klub."
Aturan W.51.7 secara spesifik mengizinkan panel untuk menggabungkan berbagai hukuman atau menciptakan yang baru yang mereka anggap sesuai untuk situasi tersebut. Satu-satunya kendala besar adalah bahwa sanksi apa pun harus proporsional dengan pelanggaran yang spesifik, jika tidak klub akan memiliki dasar yang kuat untuk membatalkan keputusan tersebut dalam proses banding yang tak terelakkan dan diperkirakan akan mengikuti putusan ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami