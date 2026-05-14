Manchester City dan PSG mengincar Federico Valverde setelah sikap bintang Real Madrid tersebut terkait transfer terungkap pasca insiden dengan Aurelien Tchouameni

Dunia sepak bola tengah mencermati dengan saksama situasi di Valdebebas pasca-insiden pertengkaran antara Valverde dan rekan setimnya, Aurelien Tchouameni. Meskipun bintang asal Uruguay itu tetap menjadi bagian penting dari skuad, ketegangan baru-baru ini telah memicu minat dari klub-klub yang sebelumnya menganggapnya sebagai pemain yang "mustahil" untuk didatangkan. Para peminat ini sedang menguji situasi untuk melihat apakah kondisi saat ini telah mengubah sikap dewan direksi terhadap pemain yang dulu dianggap tak tersentuh.

Terlepas dari keributan di luar, keinginan utama Valverde dilaporkan adalah tetap tinggal di ibu kota Spanyol. Gelandang tersebut saat ini sedang memulihkan diri di rumah karena membutuhkan "istirahat antara 10 hingga 14 hari" akibat dampak fisik dari benturan tersebut. Namun, klub-klub yang tertarik percaya bahwa ini adalah momen paling tepat untuk mengambil posisi jika hubungan antara pemain dan klub semakin memburuk.