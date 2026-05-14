Manchester City dan PSG mengincar Federico Valverde setelah sikap bintang Real Madrid tersebut terkait transfer terungkap pasca insiden dengan Aurelien Tchouameni
Klub-klub besar Eropa memantau perkembangan situasi Valverde
Dunia sepak bola tengah mencermati dengan saksama situasi di Valdebebas pasca-insiden pertengkaran antara Valverde dan rekan setimnya, Aurelien Tchouameni. Meskipun bintang asal Uruguay itu tetap menjadi bagian penting dari skuad, ketegangan baru-baru ini telah memicu minat dari klub-klub yang sebelumnya menganggapnya sebagai pemain yang "mustahil" untuk didatangkan. Para peminat ini sedang menguji situasi untuk melihat apakah kondisi saat ini telah mengubah sikap dewan direksi terhadap pemain yang dulu dianggap tak tersentuh.
Terlepas dari keributan di luar, keinginan utama Valverde dilaporkan adalah tetap tinggal di ibu kota Spanyol. Gelandang tersebut saat ini sedang memulihkan diri di rumah karena membutuhkan "istirahat antara 10 hingga 14 hari" akibat dampak fisik dari benturan tersebut. Namun, klub-klub yang tertarik percaya bahwa ini adalah momen paling tepat untuk mengambil posisi jika hubungan antara pemain dan klub semakin memburuk.
PSG dan Man City bersiap mengajukan tawaran besar-besaran
PSG telah lama menaruh minat pada pemain berusia 27 tahun tersebut dan dilaporkan telah melakukan kontak informal untuk menyatakan ketertarikan mereka. Setiap potensi kesepakatan akan menjadi transaksi besar, dengan sumber-sumber yang mengatakan kepada ASbahwa nilainya berkisar antara €100 juta hingga €120 juta. Juara Prancis itu siap bertindak cepat jika Real Madrid memutuskan untuk mempertimbangkan tawaran, karena mereka memandangnya sebagai motor ideal untuk transisi lini tengah mereka.
City juga masuk dalam daftar, setelah sebelumnya melakukan kontak dengan perwakilan pemain tersebut pada musim panas lalu. Saat itu, City akhirnya merekrut Tijjani Reijnders, namun Pep Guardiola tetap dikenal sebagai pengagum kemampuan serba bisa dan etos kerja Valverde. Jika label "tidak dapat ditransfer" dicabut, raksasa Liga Premier ini diperkirakan akan berada di barisan terdepan untuk membawanya ke Etihad Stadium.
Dampak internal dari insiden di Valdebebas
Di tengah semakin memanasnya spekulasi transfer, Madrid justru fokus pada disiplin internal. Klub telah menjatuhkan denda sebesar €500.000 kepada para pemain yang terlibat, meskipun tidak ada sanksi olahraga yang diterapkan. Pelatih Alvaro Arbeloa secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terkait bocornya berita tersebut ke publik, dengan menyatakan bahwa menurutnya, bocornya hal-hal yang terjadi di ruang ganti merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai klub.
Manajer tersebut berusaha meredam keseriusan perselisihan tersebut, dengan menegaskan bahwa lingkungan bertekanan tinggi seperti itu secara alami memicu ketegangan. Arbeloa menjelaskan pandangannya dengan mengatakan: "Saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, saya sangat bangga dengan ketegasan, kecepatan, dan transparansi yang ditunjukkan klub dalam bertindak. Dan di sisi lain, para pemain telah mengakui kesalahannya, mengungkapkan penyesalan, dan meminta maaf. Bagi saya, itu sudah cukup. Yang tidak akan saya lakukan adalah menghakimi mereka di depan umum, karena mereka tidak pantas mendapatkannya."
Valverde tetap berkomitmen pada proyek Madrid
Untuk saat ini, pihak Valverde menegaskan bahwa ia bertekad untuk melanjutkan kariernya yang sarat prestasi di Bernabeu. Ia memandang insiden dengan Tchouameni sebagai sebuah kesalahan yang telah diselesaikan secara internal melalui permintaan maaf. Pemain tersebut kini sepenuhnya fokus pada proses pemulihannya dan kembali ke lapangan untuk membantu tim di fase krusial musim ini, dengan menunjukkan komitmen yang sama yang telah menjadikannya idola para penggemar.