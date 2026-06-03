Manchester City dan Chelsea terus melakukan pembicaraan mengenai kompensasi Enzo Maresca, sementara kesepakatan untuk pengganti Pep Guardiola terhambat

Menurut Sky Sports, City sedang melakukan pembicaraan intensif dengan Chelsea terkait kompensasi untuk Maresca. Kesepakatan tersebut kini berada di tangan para pengacara masing-masing klub, yang terlibat setelah pelatih asal Italia itu meninggalkan klub London tersebut pada Januari lalu, padahal kontraknya masih tersisa tiga setengah tahun.

City berharap dapat mencapai kesepakatan minggu ini untuk secara resmi menunjuknya sebagai pengganti Guardiola. Manajer asal Spanyol itu hengkang setelah 10 tahun yang luar biasa di klub tersebut, di mana ia memenangkan segalanya, termasuk enam gelar Liga Premier. Meskipun kontrak tiga tahun yang diusulkan untuk penggantinya sudah ada di atas meja, hal itu belum sepenuhnya disepakati.