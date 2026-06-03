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Manchester City dan Chelsea terus melakukan pembicaraan mengenai kompensasi Enzo Maresca, sementara kesepakatan untuk pengganti Pep Guardiola terhambat
Pembicaraan mengenai kompensasi menunda penunjukan Maresca
Menurut Sky Sports, City sedang melakukan pembicaraan intensif dengan Chelsea terkait kompensasi untuk Maresca. Kesepakatan tersebut kini berada di tangan para pengacara masing-masing klub, yang terlibat setelah pelatih asal Italia itu meninggalkan klub London tersebut pada Januari lalu, padahal kontraknya masih tersisa tiga setengah tahun.
City berharap dapat mencapai kesepakatan minggu ini untuk secara resmi menunjuknya sebagai pengganti Guardiola. Manajer asal Spanyol itu hengkang setelah 10 tahun yang luar biasa di klub tersebut, di mana ia memenangkan segalanya, termasuk enam gelar Liga Premier. Meskipun kontrak tiga tahun yang diusulkan untuk penggantinya sudah ada di atas meja, hal itu belum sepenuhnya disepakati.
- Getty Images Sport
Rekor mengesankan menarik perhatian juara bertahan
Chelsea telah diberi tahu oleh Maresca pada musim gugur lalu mengenai minat dari juara bertahan tersebut. Klub asal Manchester itu terkesan dengan prestasinya di London. Secara keseluruhan, ia memimpin 92 pertandingan untuk klub tersebut, dengan catatan 55 kemenangan dan 16 hasil imbang. Ia juga membawa mereka meraih dua trofi besar selama musim 2024-25: UEFA Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA.
Sebelum hengkang di tengah musim ini, ia memimpin 19 pertandingan Liga Premier, dengan delapan kemenangan, enam hasil imbang, dan lima kekalahan. Saat ia hengkang, Chelsea berada di peringkat kelima klasemen dan mengakhiri musim di posisi kesepuluh.
Dibutuhkan staf baru untuk Maresca
Setelah proses kedatangan Maresca rampung, City harus merekrut sejumlah staf baru untuk mendukung sang pelatih. Bersama Guardiola, nama-nama seperti Pep Lijnders, Kolo Toure, pelatih kebugaran Lorenzo Buenaventura, staf operasional Manel Estiarte, dan kepala pelatih kiper Xabi Mancisidor semuanya akan meninggalkan klub.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Maresca dan Guardiola?
Menjelang ke depan, City sedang bekerja keras untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut minggu ini guna secara resmi memperkenalkan manajer baru mereka sebelum pramusim. Sementara itu, manajer yang akan hengkang itu tetap bersikap santai terkait masa depannya dalam waktu dekat.
Ketika ditanya apa yang akan dilakukannya selanjutnya, Guardiola mengatakan: "Nanti, kita lihat saja apa yang terjadi. Saya tidak punya rencana, hanya ingin beristirahat dan melakukan banyak hal yang ingin saya lakukan tapi tidak sempat di masa lalu - hal-hal konyol."