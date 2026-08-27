Manchester City dan Arsenal terlibat persaingan transfer besar untuk mendapatkan Ndiaye, saat dua kekuatan dominan Premier League itu berupaya mempertajam lini depan masing-masing, menurut talkSPORT. Ndiaye, yang dengan cepat naik ke jajaran penyerang paling berbahaya di kompetisi ini, kini menjadi subjek pengamatan intens dari departemen pencari bakat di Etihad Stadium dan Emirates.

Namun, Everton sama sekali tidak berminat melepas bintang mereka dengan harga murah. Klub Merseyside itu diyakini telah memasang valuasi fantastis sebesar £80 juta untuk bintang Senegal tersebut, angka yang mencerminkan pentingnya sang pemain dalam skema taktik David Moyes serta potensi jangka panjangnya. Mengingat saat ini Ndiaye masih terikat kontrak di Merseyside hingga musim panas 2029, Everton memegang semua kartu dalam negosiasi.