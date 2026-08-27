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Manchester City dan Arsenal bentrok dalam persaingan transfer sengit senilai £80 juta untuk Iliman Ndiaye milik Everton
Perebutan aset berharga Everton
Manchester City dan Arsenal terlibat persaingan transfer besar untuk mendapatkan Ndiaye, saat dua kekuatan dominan Premier League itu berupaya mempertajam lini depan masing-masing, menurut talkSPORT. Ndiaye, yang dengan cepat naik ke jajaran penyerang paling berbahaya di kompetisi ini, kini menjadi subjek pengamatan intens dari departemen pencari bakat di Etihad Stadium dan Emirates.
Namun, Everton sama sekali tidak berminat melepas bintang mereka dengan harga murah. Klub Merseyside itu diyakini telah memasang valuasi fantastis sebesar £80 juta untuk bintang Senegal tersebut, angka yang mencerminkan pentingnya sang pemain dalam skema taktik David Moyes serta potensi jangka panjangnya. Mengingat saat ini Ndiaye masih terikat kontrak di Merseyside hingga musim panas 2029, Everton memegang semua kartu dalam negosiasi.
- Getty Images Sport
Ketegangan kontrak dan kepindahan yang gagal
Urgensi seputar masa depan Ndiaye meningkat setelah penolakan terbarunya untuk mengikat masa depannya dalam jangka panjang di Goodison Park. Dipahami bahwa penyerang itu menolak tawaran kontrak baru dari Everton pada awal musim panas ini, sebuah langkah yang menandakan kesiapannya untuk tantangan baru di level tertinggi sepakbola Eropa. Sikap ini secara alami membuat klub seperti Manchester City dan Arsenal waspada, yang selalu memburu talenta yang ingin mengambil langkah berikutnya.
Ini bukan pertama kalinya Ndiaye dikaitkan dengan kepergian dari separuh biru Liverpool. Pada awal musim panas ini, ia nyaris bergabung dengan klub Liga Pro Saudi, Al Hilal, dalam sebuah kesepakatan yang akan membuatnya mengikuti jejak beberapa bintang Eropa lainnya ke Timur Tengah. Kepindahan itu pada akhirnya tidak terwujud, tetapi minat dari raksasa Saudi tersebut membuktikan bahwa reputasi Ndiaye jauh melampaui daratan Inggris.
Efek domino Julian Alvarez
Ketertarikan Arsenal terhadap Ndiaye sangat menarik, mengingat pencarian mereka yang masih berlangsung untuk penyerang kelas dunia guna melengkapi teka-teki taktik Mikel Arteta. Sementara target impian Arsenal tetap bintang Atletico Madrid Julian Alvarez, preferensi pemain Argentina itu untuk pindah ke Barcelona telah sangat mempersulit situasi. Sang pemain diketahui lebih memfavoritkan kepindahan yang sulit ke Barcelona, yang memaksa Arsenal melirik opsi alternatif. Ndiaye menghadirkan solusi serbabisa yang bisa bermain di seluruh lini depan atau sebagai gelandang serang kreatif nomor 10, menjadikannya cadangan ideal jika perburuan terhadap Alvarez berakhir dengan kekecewaan.
Sementara itu, Manchester City memandang bursa transfer dengan presisi klinis yang seperti biasa mereka tunjukkan. Setelah melihat perkembangan Ndiaye sejak ia kembali ke Inggris dari Ligue 1, tim rekrutmen Enzo Maresca melihatnya sebagai pemain yang sesuai dengan profil penyerang City: unggul secara teknik, pekerja keras, dan mampu beroperasi di ruang sempit.
- Getty Images Sport
Bintang yang sedang naik daun di panggung global
Ndiaye telah menjadi sensasi sejak bergabung dengan Everton dari Marseille pada 2024, dengan cepat beradaptasi dengan tuntutan fisik Premier League. Statistiknya dari musim sebelumnya menyoroti nilainya; ia mencetak enam gol dan menyumbang tiga assist dalam 32 penampilan liga untuk Everton musim lalu. Meski angka-angka itu mungkin terlihat sederhana dibandingkan para pencetak gol terbanyak liga, kontribusi keseluruhannya dalam permainan build-up Everton dan kemampuannya mengalihkan tim dari bertahan ke menyerang telah membuatnya tak tergantikan bagi Moyes.
Selain performanya di level klub, Ndiaye juga telah membuktikan dirinya di panggung internasional bersama Senegal. Penyerang itu juga menjadi bagian dari skuad Piala Dunia Senegal, mencetak satu gol dan menambahkan dua assist saat mereka mencapai 32 besar turnamen.
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