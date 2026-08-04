Menurut talkSPORT, Man City telah menjadikan Neto sebagai target utama mereka untuk menambah opsi serangan jika Savinho pergi. Savinho kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler sejak tiba di Stadion Etihad dan kini sangat erat dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham Hotspur.

Tottenham telah memantau Savinho selama 12 bulan terakhir dan memandangnya sebagai rekrutan prioritas, meski mereka juga terus memantau penyerang Liverpool Cody Gakpo.

Dengan Savinho tampaknya sedang dalam perjalanan keluar, manajer Manchester City Enzo Maresca ingin kembali bekerja sama dengan Neto, setelah sebelumnya bekerja bersama winger Portugal itu saat keduanya berada di Chelsea.