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Manchester City bidik bintang Chelsea sebagai calon pengganti Savinho yang menuju Tottenham
Manchester City bidik Neto sebagai pengganti Savinho
Menurut talkSPORT, Man City telah menjadikan Neto sebagai target utama mereka untuk menambah opsi serangan jika Savinho pergi. Savinho kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler sejak tiba di Stadion Etihad dan kini sangat erat dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham Hotspur.
Tottenham telah memantau Savinho selama 12 bulan terakhir dan memandangnya sebagai rekrutan prioritas, meski mereka juga terus memantau penyerang Liverpool Cody Gakpo.
Dengan Savinho tampaknya sedang dalam perjalanan keluar, manajer Manchester City Enzo Maresca ingin kembali bekerja sama dengan Neto, setelah sebelumnya bekerja bersama winger Portugal itu saat keduanya berada di Chelsea.
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Masa depan Neto di Chelsea tidak pasti di bawah Alonso
Neto tampil konsisten sejak kedatangannya senilai £54 juta dari Wolverhampton Wanderers pada 2024, dengan menjadi starter dalam 54 pertandingan liga dan mencatatkan keterlibatan dalam 21 gol, termasuk sembilan gol.
Namun, masa depannya di London barat tampak semakin tidak pasti menjelang musim mendatang. Manajer baru Chelsea, Alonso, mungkin kesulitan memberi Neto waktu bermain yang cukup setelah klub gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa.
Selain itu, Chelsea telah berinvestasi besar pada skuad mereka, yang ditandai dengan perekrutan Morgan Rogers senilai £117 juta. Kedatangan Rogers mengancam membatasi Neto hanya pada peran kecil, mendorong pemain berusia 26 tahun itu menuju pintu keluar saat ia mencari kesempatan bermain reguler di tim utama di tempat lain.
Persaingan memanas untuk pemain sayap Portugal itu
Manchester City bukan satu-satunya klub yang menunjukkan minat besar kepada Neto pada musim panas ini. Liverpool telah mengidentifikasi pemain sayap itu sebagai kandidat utama untuk menggantikan Mohamed Salah, yang mengumumkan awal tahun ini bahwa ia akan meninggalkan Anfield pada akhir musim. Liverpool masih belum mengamankan pemain sayap kanan baru dan memandang Neto sebagai tambahan yang ideal.
Selain itu, klub Serie A AC Milan juga memantau situasi ini dengan saksama. Ruben Amorim baru-baru ini mengambil alih AC Milan setelah Max Allegri pergi karena tim gagal lolos ke Liga Champions. Amorim dikabarkan ingin membawa rekan senegaranya itu ke Italia, yang menambah persaingan bagi Manchester City.
- Getty Images
Apa langkah berikutnya untuk Neto dan Savinho?
Manchester City harus lebih dulu menuntaskan kepergian Savinho sebelum mengajukan pendekatan resmi untuk Neto. Tottenham diperkirakan akan mempercepat negosiasi mereka untuk merekrut Savinho dalam beberapa pekan ke depan. Setelah transfer itu rampung, Manchester City kemungkinan akan menguji Chelsea dengan tawaran pembuka untuk Neto, meski mereka harus bergerak cepat untuk mengungguli Liverpool dan AC Milan dalam perburuan tanda tangannya.
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