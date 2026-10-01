Bagian penting dari kasus Premier League bergantung pada email yang diretas, termasuk pesan pada 2013 dari Jorge Chumillas kepada Simon Pearce yang membahas bagaimana dana sponsor mengalir. Namun, Manchester City tetap bersikeras bahwa email-email ini merupakan asumsi keliru dari staf. Dalam sebuah pesan video kepada para karyawan klub, chief executive Ferran Soriano dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

Soriano berkata: "Seluruh kasus Premier League terhadap kami didasarkan pada satu tuduhan palsu, bahwa uang pribadi pemilik entah bagaimana dan secara diam-diam dimasukkan ke klub melalui beberapa sponsor dari Abu Dhabi. Itu sama sekali tidak benar. Bukti yang tidak terbantahkan telah diberikan kepada komisi Premier League yang menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi dan memang tidak terjadi. Ini mencakup rekening koran, transfer uang, saksi, dan semua yang diperlukan untuk secara tegas menunjukkan bahwa uang itu tidak berasal dari pemilik."