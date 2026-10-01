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Manchester City berencana mengajukan bukti tak terbantahkan untuk membatalkan putusan pelanggaran finansial Premier League
Manchester City siapkan pembelaan hukum yang kuat
Manchester City telah menyusun strategi untuk membatalkan putusan panel independen yang menyatakan bahwa mereka secara ilegal menyamarkan pendanaan lebih dari £900 juta untuk mengakali aturan keuangan. Menurut Daily Mail Sport, klub itu akan berargumen bahwa pemerintah Abu Dhabi ikut mendanai kesepakatan sponsor tersebut, bukan pemilik klub, Abu Dhabi United Group.
Man City mengklaim memiliki bukti yang tak terbantahkan, termasuk rekening koran dan kesaksian saksi, yang menunjukkan uang ditransfer dari rekening pemerintah kepada para sponsor. Mereka akan mengajukan bukti ini dalam banding mereka untuk membuktikan bahwa £830,69 juta yang dipermasalahkan berasal dari sumber yang sah.
- Getty Images Sport
Soriano melontarkan bantahan keras kepada staf
Bagian penting dari kasus Premier League bergantung pada email yang diretas, termasuk pesan pada 2013 dari Jorge Chumillas kepada Simon Pearce yang membahas bagaimana dana sponsor mengalir. Namun, Manchester City tetap bersikeras bahwa email-email ini merupakan asumsi keliru dari staf. Dalam sebuah pesan video kepada para karyawan klub, chief executive Ferran Soriano dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Soriano berkata: "Seluruh kasus Premier League terhadap kami didasarkan pada satu tuduhan palsu, bahwa uang pribadi pemilik entah bagaimana dan secara diam-diam dimasukkan ke klub melalui beberapa sponsor dari Abu Dhabi. Itu sama sekali tidak benar. Bukti yang tidak terbantahkan telah diberikan kepada komisi Premier League yang menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi dan memang tidak terjadi. Ini mencakup rekening koran, transfer uang, saksi, dan semua yang diperlukan untuk secara tegas menunjukkan bahwa uang itu tidak berasal dari pemilik."
Etihad mempertimbangkan langkah hukum terhadap Premier League
Dampak dari putusan itu telah sangat memengaruhi mitra komersial klub. Sponsor utama Etihad Airways kini sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Premier League. Maskapai tersebut dengan tegas menolak temuan komisi independen itu.
Etihad menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan selama proses hukum atau diberi hak jawab untuk memberikan informasi yang relevan. Seorang juru bicara Etihad memperingatkan bahwa putusan itu telah menimbulkan implikasi yang merugikan bagi maskapai tersebut dan menegaskan bahwa Premier League harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi serius terkait bagaimana temuan-temuan spesifik ini dipaparkan.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya dengan Manchester City?
Manchester City memiliki waktu hingga Jumat untuk secara resmi mengajukan banding mereka. Klub akan sangat bergantung pada Lord David Pannick KC untuk memimpin pembelaan hukum mereka di hadapan panel yang baru ditunjuk. Dengan kedua belah pihak bersiap untuk pertarungan hukum yang berkepanjangan, hasil akhirnya bisa secara drastis membentuk ulang masa depan sepak bola Inggris.
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