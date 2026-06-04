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Manchester City belum menyerah untuk merekrut Elliot Anderson, namun mengincar Sandro Tonali sebagai alternatif setelah Nottingham Forest menolak tawaran awal
Kota bersiap melancarkan serangan kedua terhadap Anderson
Pihak manajemen Etihad siap kembali ke meja perundingan untuk merekrut Anderson dari Forest. Setelah musim yang mengesankan yang membuatnya menjadi pemain andalan di City Ground, mantan pemain Newcastle United ini telah muncul sebagai target utama bagi klub raksasa Manchester tersebut. Meskipun kecewa karena tawaran pertama mereka ditolak, pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa tawaran kedua yang lebih tinggi diperkirakan akan diajukan dalam waktu dekat.
Forest bersikukuh dengan penilaian mereka, yang dilaporkan meminta biaya sekitar £100 juta. Klub asal East Midlands ini menggunakan transfer Declan Rice ke Arsenal senilai £105 juta yang memecahkan rekor sebagai patokan utama untuk kesepakatan apa pun. Namun, City memandang Anderson sebagai profil yang sempurna untuk merevitalisasi lini tengah yang menyerahkan gelar Liga Premier kepada The Gunners asuhan Mikel Arteta musim lalu. Dengan pemain internasional Inggris ini yang diprediksi akan memainkan peran utama di Piala Dunia mendatang, City ingin bertindak cepat sebelum harga jualnya berpotensi melonjak lebih tinggi.
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Masa depan setelah Pep Guardiola
Musim panas ini menandai perubahan besar bagi City pasca kepergian Pep Guardiola. Pelatih legendaris asal Catalunya itu meninggalkan bangku cadangan setelah satu dekade penuh gelar yang mencakup 20 trofi besar, meninggalkan jejak yang sulit diisi untuk era berikutnya di Etihad. Posisi runner-up di liga hanya semakin menambah tekanan pada departemen perekrutan untuk menyediakan amunisi yang diperlukan guna mengejar gelar juara musim depan.
Dengan kepergian Guardiola, fokus kini beralih ke perekrutan talenta muda lokal yang dapat menjadi fondasi masa depan klub. Anderson, yang juga menarik minat Manchester United, sangat cocok dengan kriteria tersebut setelah penampilan gemilangnya pada musim 2025-26 bersama Forest, di mana ia tampil dalam 50 pertandingan di semua kompetisi, mencetak empat gol, dan memberikan lima assist. Juara bertahan Piala FA dan Piala Carabao ini bertekad untuk memastikan mereka tetap menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris, meskipun para pesaing mereka terus memperkuat skuad selama masa jeda musim yang krusial ini.
Tonali muncul sebagai alternatif yang menonjol
Meskipun minat terhadap Anderson tetap kuat, harga jual yang sangat tinggi sebesar £100 juta telah memaksa City untuk mempertimbangkan opsi-opsi kelas dunia lainnya. Sandro Tonali muncul sebagai alternatif utama jika kesepakatan untuk Anderson terbukti terlalu mahal untuk diselesaikan. Pemain internasional Italia ini telah menjadi bagian penting dalam skuad Newcastle selama dua tahun terakhir, dengan mencatatkan 35 penampilan di lingkungan Liga Premier yang sangat kompetitif.
Menurut Romano, Tonali adalah pemain yang sangat dikagumi oleh tim perekrutan City. Namun, kesepakatan untuk bintang Newcastle ini tidak akan mudah. The Magpies tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk menjual aset utama mereka, terutama setelah memperkuat keuangan mereka melalui penjualan Anthony Gordon ke Barcelona senilai €80 juta. Setiap upaya untuk mendatangkan mantan pemain AC Milan ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar, menjadikan pasar gelandang sebagai salah satu yang termahal dalam sejarah terkini.
- Getty Images Sport
Musim panas yang penuh perubahan besar
Persaingan untuk mendapatkan Anderson dan rencana cadangan yang melibatkan Tonali menyoroti sifat agresif dari strategi transfer City saat ini. Meskipun Anderson membantu Forest mencapai semifinal Liga Europa, posisi ke-16 mereka di Liga Premier—ditambah dengan Tonali dan Newcastle yang mengakhiri musim di peringkat ke-12—berarti kedua pemain tersebut tidak akan tampil di kompetisi Eropa musim depan.
Dengan beberapa pemain kunci yang dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dan arah taktis baru yang akan diterapkan, klub tidak mau mengambil risiko. Membangun kembali tulang punggung tim adalah tujuan utama para direktur olahraga saat mereka berupaya menggulingkan Arsenal dari puncak klasemen.