Manchester City belum menyerah untuk merekrut Elliot Anderson, namun mengincar Sandro Tonali sebagai alternatif setelah Nottingham Forest menolak tawaran awal

Pihak manajemen Etihad siap kembali ke meja perundingan untuk merekrut Anderson dari Forest. Setelah musim yang mengesankan yang membuatnya menjadi pemain andalan di City Ground, mantan pemain Newcastle United ini telah muncul sebagai target utama bagi klub raksasa Manchester tersebut. Meskipun kecewa karena tawaran pertama mereka ditolak, pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa tawaran kedua yang lebih tinggi diperkirakan akan diajukan dalam waktu dekat.

Forest bersikukuh dengan penilaian mereka, yang dilaporkan meminta biaya sekitar £100 juta. Klub asal East Midlands ini menggunakan transfer Declan Rice ke Arsenal senilai £105 juta yang memecahkan rekor sebagai patokan utama untuk kesepakatan apa pun. Namun, City memandang Anderson sebagai profil yang sempurna untuk merevitalisasi lini tengah yang menyerahkan gelar Liga Premier kepada The Gunners asuhan Mikel Arteta musim lalu. Dengan pemain internasional Inggris ini yang diprediksi akan memainkan peran utama di Piala Dunia mendatang, City ingin bertindak cepat sebelum harga jualnya berpotensi melonjak lebih tinggi.