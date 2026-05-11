Manchester City akan mengaktifkan klausul pelepasan gelandang yang memecahkan rekor, sementara klub raksasa Liga Premier tersebut telah menyiapkan rencana peminjaman untuk pemain muda berbakat tersebut
Strategi pinjaman unik City untuk Eichhorn
Manchester City memimpin perburuan untuk merekrut Eichhorn, talenta muda Hertha Berlin, dengan Guardiola sendiri yang secara langsung mendorong minat terhadap pemain berusia 16 tahun tersebut.
Juara Liga Premier ini telah menyusun peta jalan strategis untuk memastikan perkembangan sang pemain muda tetap berjalan sesuai rencana sekaligus mengamankan masa depannya dalam jangka panjang di Etihad Stadium.
Menurut Sky Sport, rencana tersebut melibatkan City yang akan mengaktifkan klausul pelepasan pemain tersebut pada musim panas ini sebelum segera menyetujui peminjaman. Tujuan yang dimaksud untuk peminjaman sementara ini adalah Bayer Leverkusen, yang memungkinkan Eichhorn mendapatkan pengalaman penting di level teratas Bundesliga di bawah pengawasan juara Jerman tersebut sebelum pindah ke Inggris.
Pecahan rekor ini menarik perhatian para pemain elit Eropa
Eichhorn telah menjadi salah satu remaja paling diburu di dunia sepak bola Eropa setelah musim debutnya yang bersejarah. Pada usia 16 tahun dan 287 hari, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah 2.Bundesliga saat mencetak gol ke gawang Greuther Furth pada hari Minggu, yang membuat para pencari bakat di seluruh benua menyadari potensi besarnya.
Pemain timnas U-17 Jerman ini telah tampil dalam 18 pertandingan kompetitif untuk tim senior Hertha Berlin, dengan mencetak dua gol. Meskipun City saat ini berada di posisi terdepan, mereka menghadapi persaingan ketat dari klub-klub raksasa domestik termasuk Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan RB Leipzig, yang semuanya ingin mempertahankan talenta ini di Jerman.
Rincian klausul pelepasan terungkap
Meskipun masih terikat kontrak dengan Hertha hingga 2029, klub asal Berlin tersebut mungkin tak berdaya untuk mencegah kepergiannya. Klausul pelepasan akan berlaku mulai musim panas ini, dengan nilai yang bervariasi tergantung pada beberapa kriteria kinerja dan situasi tertentu.
Klausul tersebut dilaporkan berkisar antara €10 juta hingga €12 juta. Faktor-faktor yang menentukan biaya akhir termasuk liga tempat Hertha berkompetisi—saat ini Bundesliga 2—lokasi klub pembeli, dan apakah tim yang mengakuisisi tersebut berkompetisi di kompetisi Eropa, sehingga membuat kesepakatan ini sangat terjangkau bagi klub sekelas City.
Leverkusen memimpin perburuan gelar Bundesliga
Leverkusen dikabarkan sedang "menginjak gas" dalam upaya mereka merekrut gelandang tersebut, namun tawaran City bisa jadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dengan bekerja sama dengan The Sky Blues, Leverkusen dapat mengamankan jasa sang pemain untuk jangka pendek tanpa harus menanggung beban finansial yang berat akibat biaya transfer permanen.
Eichhorn diperkirakan akan meninggalkan Berlin musim panas ini terlepas dari tujuannya. Setelah melakukan debut profesionalnya pada bulan Agustus, pemain muda ini merasa siap untuk tantangan baru, dan rencana peminjaman kembali yang canggih dari Guardiola tampaknya menjadi tawaran paling menarik yang ada saat ini.