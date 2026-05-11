Manchester City akan mengaktifkan klausul pelepasan gelandang yang memecahkan rekor, sementara klub raksasa Liga Premier tersebut telah menyiapkan rencana peminjaman untuk pemain muda berbakat tersebut

Manchester City memimpin perburuan untuk merekrut Eichhorn, talenta muda Hertha Berlin, dengan Guardiola sendiri yang secara langsung mendorong minat terhadap pemain berusia 16 tahun tersebut.

Juara Liga Premier ini telah menyusun peta jalan strategis untuk memastikan perkembangan sang pemain muda tetap berjalan sesuai rencana sekaligus mengamankan masa depannya dalam jangka panjang di Etihad Stadium.

Menurut Sky Sport, rencana tersebut melibatkan City yang akan mengaktifkan klausul pelepasan pemain tersebut pada musim panas ini sebelum segera menyetujui peminjaman. Tujuan yang dimaksud untuk peminjaman sementara ini adalah Bayer Leverkusen, yang memungkinkan Eichhorn mendapatkan pengalaman penting di level teratas Bundesliga di bawah pengawasan juara Jerman tersebut sebelum pindah ke Inggris.



