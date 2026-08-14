Sebuah revolusi kecil untuk lini tengah Enzo Maresca. Manchester City mengubah wajah skuadnya dengan kepergian pemain Belanda TijjaniReijnders ke Arab Saudi dan dengan tawaran langsung untuk penggantinya yang sejak lama diidentifikasi sebagai Enzo Fernandez. Pemain Argentina itu ada di pasar transfer dan Chelsea menunggu tawaran dengan tenggat yang ditetapkan hingga hari ini, dan tepat di detik-detik terakhir sebuah proposal monster dari Manchester City akan segera diajukan.
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Manchester City: 120 juta kepada Chelsea untuk Enzo Fernandez
REIJNDERS DI ARAB SAUDI
Pada tadi malam, lampu hijau dari Reijnders untuk kepindahannya ke Al-Qadsiah (klub yang juga diperkuat mantan Serie A lainnya seperti Mateo Retegui) akhirnya datang. Kesepakatan senilai 61 juta euro plus bonus itu akan membuat Milan mengantongi 14 juta euro dari Manchester City.
Batas waktu untuk Enzo Fernandez
Sejak lama Manchester City, atas dorongan Maresca, telah mengidentifikasi Enzo Fernandez sebagai profil ideal untuk ide permainannya, tetapi Chelsea, yang merasa terganggu, merespons dengan menetapkan tenggat waktu untuk mengajukan tawaran pembeliannya. Dan batas waktu itu berakhir hari ini, Jumat 14 Agustus, pada sore hari ini.
120 juta
Manchester City harus menunggu hingga ada kepastian soal kepergian Reijnders, tetapi sekarang, seperti dilaporkan oleh Sky Sport Uk, mereka siap mengajukan tawaran konkret dengan nilai fantastis kepada Chelsea untuk mantan pemain Benfica tersebut. Proposal finansial yang akan berada di kisaran 120 juta euro itu juga akan memungkinkan Chelsea membukukan capital gain dari kepergiannya, mengingat ia dibeli dengan harga sekitar 125 juta euro untuk diboyong ke London beberapa tahun lalu.
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