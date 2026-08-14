Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Manchester City: 120 juta kepada Chelsea untuk Enzo Fernandez

Manchester City
Chelsea
Premier League
E. Fernandez

Revolusi di lini tengah untuk Manchester City dengan tawaran super untuk pemain Argentina itu yang tinggal selangkah lagi bergabung dengan Chelsea

Sebuah revolusi kecil untuk lini tengah Enzo Maresca. Manchester City mengubah wajah skuadnya dengan kepergian pemain Belanda TijjaniReijnders ke Arab Saudi dan dengan tawaran langsung untuk penggantinya yang sejak lama diidentifikasi sebagai Enzo Fernandez. Pemain Argentina itu ada di pasar transfer dan Chelsea menunggu tawaran dengan tenggat yang ditetapkan hingga hari ini, dan tepat di detik-detik terakhir sebuah proposal monster dari Manchester City akan segera diajukan.


  • REIJNDERS DI ARAB SAUDI

    Pada tadi malam, lampu hijau dari Reijnders untuk kepindahannya ke Al-Qadsiah (klub yang juga diperkuat mantan Serie A lainnya seperti Mateo Retegui) akhirnya datang. Kesepakatan senilai 61 juta euro plus bonus itu akan membuat Milan mengantongi 14 juta euro dari Manchester City.

    • Iklan

  • Batas waktu untuk Enzo Fernandez

    Sejak lama Manchester City, atas dorongan Maresca, telah mengidentifikasi Enzo Fernandez sebagai profil ideal untuk ide permainannya, tetapi Chelsea, yang merasa terganggu, merespons dengan menetapkan tenggat waktu untuk mengajukan tawaran pembeliannya. Dan batas waktu itu berakhir hari ini, Jumat 14 Agustus, pada sore hari ini.

  • 120 juta

    Manchester City harus menunggu hingga ada kepastian soal kepergian Reijnders, tetapi sekarang, seperti dilaporkan oleh Sky Sport Uk, mereka siap mengajukan tawaran konkret dengan nilai fantastis kepada Chelsea untuk mantan pemain Benfica tersebut. Proposal finansial yang akan berada di kisaran 120 juta euro itu juga akan memungkinkan Chelsea membukukan capital gain dari kepergiannya, mengingat ia dibeli dengan harga sekitar 125 juta euro untuk diboyong ke London beberapa tahun lalu.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI