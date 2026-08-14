Manchester City: 120 juta kepada Chelsea untuk Enzo Fernandez

Manchester City harus menunggu hingga ada kepastian soal kepergian Reijnders, tetapi sekarang, seperti dilaporkan oleh Sky Sport Uk, mereka siap mengajukan tawaran konkret dengan nilai fantastis kepada Chelsea untuk mantan pemain Benfica tersebut. Proposal finansial yang akan berada di kisaran 120 juta euro itu juga akan memungkinkan Chelsea membukukan capital gain dari kepergiannya, mengingat ia dibeli dengan harga sekitar 125 juta euro untuk diboyong ke London beberapa tahun lalu.