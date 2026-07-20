Saat ditanya apakah perombakan besar-besaran akan segera terjadi di era pasca-Guardiola, mantan bek Setan Merah Pallister—dalam wawancara eksklusif dengan NetBet Sport—mengatakan kepada GOAL: “Sudah lama saya katakan, ketika Pep pergi, saya rasa itu akan menjadi perubahan besar di Manchester. Dia telah membuktikan diri sebagai manajer terbaik selama beberapa tahun terakhir. Saya rasa Anda akan kehilangan sentuhan ajaib itu, seperti yang dialami United saat Fergie pergi.

“Mereka melakukan beberapa rekrutan bagus seperti Elliot Anderson. Saya rasa ini akan menjadi musim yang menarik. Saat ini, saya sedikit khawatir dengan United. Saya tidak tahu apakah aturan fair play yang menghalangi mereka untuk menawar beberapa pemain ini, atau struktur gaji, atau apa pun itu. Namun saat ini, kami tampaknya tidak dikaitkan dengan pemain-pemain yang menurut saya akan membuat perbedaan besar yang dibutuhkan United jika mereka ingin bersaing memperebutkan gelar.

“Semoga Michael bisa mendatangkan pemain-pemain yang dia inginkan. Saya rasa kepergian Pep Guardiola akan memperkecil jarak antara kami dan Manchester City serta tim-tim lain di Liga Premier. Saya rasa persaingan akan lebih terbuka tahun ini.”