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Manchester akan berubah menjadi merah? ‘Perubahan besar’ diprediksi terjadi setelah kepergian Pep Guardiola - dengan United siap mulai mengejar tetangga yang selalu ribut, City
Terakhir kali United menjuarai Liga Premier adalah pada tahun 2013
United terakhir kali menikmati supremasi domestik pada tahun 2013, saat mantan manajer legendaris Sir Alex Ferguson memasuki masa pensiun dengan 13 gelar liga utama di bawah ikat pinggangnya. 'Tetangga yang riuh' itu telah menikmati lonjakan pesat menuju kejayaan sejak saat itu, dengan City mendominasi persaingan antar-klub di Manchester.
Guardiola berperan besar dalam pergantian era tersebut, dengan pelatih asal Catalunya yang terkenal ketat itu mengantarkan 20 gelar juara selama masa jabatannya yang gemilang selama 10 tahun. Prestasi mengesankan tersebut mencakup Treble bersejarah pada musim 2022-23 — meniru prestasi gemilang United pada tahun 1999.
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City memasuki era baru setelah kepergian Guardiola
Setan Merah telah terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang City, dengan tujuan untuk kembali mencuri perhatian. Carrick telah membawa tim ini kembali berlaga di Liga Champions, sementara perekrutan cerdas selama jendela transfer terakhir berpotensi membuat timnya siap bersaing di berbagai ajang pada musim mendatang.
Sementara itu, City sedang membuka era baru di bawah Enzo Maresca. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di sana — mengingat ancaman sanksi FFP masih terus membayangi Eastlands — dan United harus siap memanfaatkan setiap tanda kelemahan dari musuh lama yang telah mewarnai Manchester dengan nuansa biru langit.
Apakah Manchester akan kembali berwarna merah?
Saat ditanya apakah perombakan besar-besaran akan segera terjadi di era pasca-Guardiola, mantan bek Setan Merah Pallister—dalam wawancara eksklusif dengan NetBet Sport—mengatakan kepada GOAL: “Sudah lama saya katakan, ketika Pep pergi, saya rasa itu akan menjadi perubahan besar di Manchester. Dia telah membuktikan diri sebagai manajer terbaik selama beberapa tahun terakhir. Saya rasa Anda akan kehilangan sentuhan ajaib itu, seperti yang dialami United saat Fergie pergi.
“Mereka melakukan beberapa rekrutan bagus seperti Elliot Anderson. Saya rasa ini akan menjadi musim yang menarik. Saat ini, saya sedikit khawatir dengan United. Saya tidak tahu apakah aturan fair play yang menghalangi mereka untuk menawar beberapa pemain ini, atau struktur gaji, atau apa pun itu. Namun saat ini, kami tampaknya tidak dikaitkan dengan pemain-pemain yang menurut saya akan membuat perbedaan besar yang dibutuhkan United jika mereka ingin bersaing memperebutkan gelar.
“Semoga Michael bisa mendatangkan pemain-pemain yang dia inginkan. Saya rasa kepergian Pep Guardiola akan memperkecil jarak antara kami dan Manchester City serta tim-tim lain di Liga Premier. Saya rasa persaingan akan lebih terbuka tahun ini.”
- Getty/GOAL
Pengeluaran Red Devils selama jendela transfer musim panas
Manchester United dikaitkan erat dengan sejumlah pemain yang menjadi subjek transfer bernilai besar musim panas ini. Dikabarkan bahwa mereka sempat menunjukkan ketertarikan pada pemain timnas Inggris, Anderson, sebelum ia pindah ke City dengan nilai transfer rekor sebesar £116 juta ($156 juta). Sandro Tonali dan Mateus Fernandes juga sempat masuk dalam radar Old Trafford sebelum akhirnya bergabung dengan Tottenham dengan nilai transfer masing-masing sebesar £100 juta ($135 juta) dan £85 juta ($114 juta).
Alih-alih terseret ke dalam perang penawaran di sana, Setan Merah tetap tenang dan menjaga ketenangan bersama. Mereka tampaknya telah mendapatkan nilai yang sepadan dalam kesepakatan untuk Andrey Santos dan Youri Tielemans, dengan dua gelandang yang telah teruji di Liga Premier datang dari Chelsea dan Aston Villa.
Masih ada potensi untuk melakukan lebih banyak transaksi - karena mereka mencari pemain baru dari lini belakang hingga lini depan - dengan banyak pergerakan yang diperkirakan akan terjadi sebelum batas waktu berikutnya berakhir pada 1 September. United juga berharap dapat menyepakati perpanjangan kontrak dengan kapten klub Bruno Fernandes setelah melihatnya meraih penghargaan FWA Footballer of the Year dan Premier League Player of the Season musim lalu.
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