"Manajer yang benar-benar berbeda sekarang" - Frank Lampard akan melakukan "pekerjaan yang luar biasa" di Chelsea jika dipanggil kembali untuk masa jabatan kepelatihan ketiganya, kata mantan rivalnya di Liga Premier
Tekanan terhadap Rosenior semakin meningkat
Stamford Bridge kembali menjadi sorotan spekulasi manajerial pasca kekalahan telak 3-0 di Liga Premier dari Everton, yang membuat Chelsea terpuruk di peringkat keenam, tertinggal enam poin dari Aston Villa di posisi keempat dengan hanya tujuh pertandingan tersisa. Rosenior kini berada di bawah tekanan besar karena harapan klub untuk lolos ke Liga Champions kini berada di ujung tanduk, sementara reputasi Lampard justru meningkat pesat selama masa jabatannya di Coventry. Pria berusia 47 tahun ini berada di ambang membawa The Sky Blues meraih gelar juara Championship dan promosi ke Liga Premier, karena mereka kini unggul sembilan poin di puncak klasemen.
Butt merekomendasikan Lampard
Mantan gelandang Manchester United, Butt, berpendapat bahwa petinggi Chelsea sebaiknya mempertimbangkan kembalinya Lampard secara mengejutkan jika Rosenior dipecat. Dalam wawancara di podcast The Good, The Bad and The Football, Butt berargumen bahwa masa jabatan pertama Lampard di Stamford Bridge terhambat oleh keadaan di luar kendalinya. Ia menyarankan bahwa pengalaman yang diperolehnya di Coventry, ditambah dengan kedekatannya yang sudah terjalin dengan para pendukung setia The Blues, membuatnya menjadi kandidat yang jauh lebih siap untuk peran tersebut saat ini.
Butt menyatakan: “Apakah menurutmu jika Frank Lampard berhasil promosi bersama Coventry, mereka bisa memanggil Frank kembali? Menurutku, dia mendapat pekerjaan itu terlalu dini pada kali pertama. Dia menghadapi embargo transfer sehingga harus menggunakan banyak pemain muda. Bagi saya, memanggil Frank Lampard kembali untuk memimpin Chelsea bukanlah hal yang bodoh. Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat di Coventry. Dia kini memiliki sedikit lebih banyak pengalaman dan mungkin telah membuat beberapa kesalahan. Dia akan menjadi manajer yang sangat berbeda sekarang. Dia akan lebih mudah bekerja dengan pemain-pemain yang lebih baik, lebih mudah baginya untuk menyampaikan pesannya kepada pemain-pemain yang lebih teknis. Saya pikir dia akan melakukan pekerjaan yang luar biasa, saya benar-benar yakin.”
Warisan yang penuh pasang surut
Masa jabatan Lampard sebagai manajer Chelsea dimulai pada 4 Juli 2019, namun meskipun telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun, ia dipecat pada 25 Januari 2021 setelah masa kepelatihannya yang diwarnai oleh larangan transfer yang ketat. Ia kembali sebagai manajer sementara setelah pemecatan Graham Potter pada April 2023, namun masa jabatannya yang kedua ini membuat klub merosot ke perolehan poin terendah dalam sejarah dan finis di paruh bawah klasemen untuk pertama kalinya sejak 1996. Dengan persentase kemenangan hanya 9% dari 11 pertandingan selama penampilan singkat yang bencana itu, reputasinya sebagai pelatih di Stamford Bridge sangat tercoreng hingga kebangkitan taktisnya baru-baru ini di Coventry.
Pertandingan penentu
Harapan Chelsea untuk finis di empat besar bergantung pada kemampuan Rosenior dalam menghadapi rangkaian laga Premier League yang berat melawan Man City, Man United, dan Brighton pada bulan April, sebelum berhadapan dengan Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham, dan Sunderland pada bulan Mei. Meskipun Lampard tetap fokus untuk mengamankan gelar juara Championship bersama Coventry, desakan agar ikon klub tersebut kembali akan semakin kencang jika The Blues gagal memperkecil selisih poin dengan zona Liga Champions selama fase akhir musim yang melelahkan ini.