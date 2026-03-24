"Manajer yang benar-benar berbeda sekarang" - Frank Lampard akan melakukan "pekerjaan yang luar biasa" di Chelsea jika dipanggil kembali untuk masa jabatan kepelatihan ketiganya, kata mantan rivalnya di Liga Premier

Mantan gelandang Manchester United, Butt, berpendapat bahwa petinggi Chelsea sebaiknya mempertimbangkan kembalinya Lampard secara mengejutkan jika Rosenior dipecat. Dalam wawancara di podcast The Good, The Bad and The Football, Butt berargumen bahwa masa jabatan pertama Lampard di Stamford Bridge terhambat oleh keadaan di luar kendalinya. Ia menyarankan bahwa pengalaman yang diperolehnya di Coventry, ditambah dengan kedekatannya yang sudah terjalin dengan para pendukung setia The Blues, membuatnya menjadi kandidat yang jauh lebih siap untuk peran tersebut saat ini.

Butt menyatakan: “Apakah menurutmu jika Frank Lampard berhasil promosi bersama Coventry, mereka bisa memanggil Frank kembali? Menurutku, dia mendapat pekerjaan itu terlalu dini pada kali pertama. Dia menghadapi embargo transfer sehingga harus menggunakan banyak pemain muda. Bagi saya, memanggil Frank Lampard kembali untuk memimpin Chelsea bukanlah hal yang bodoh. Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat di Coventry. Dia kini memiliki sedikit lebih banyak pengalaman dan mungkin telah membuat beberapa kesalahan. Dia akan menjadi manajer yang sangat berbeda sekarang. Dia akan lebih mudah bekerja dengan pemain-pemain yang lebih baik, lebih mudah baginya untuk menyampaikan pesannya kepada pemain-pemain yang lebih teknis. Saya pikir dia akan melakukan pekerjaan yang luar biasa, saya benar-benar yakin.”