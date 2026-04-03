Manajer Wrexham, Phil Parkinson, yang sangat marah, akan mengirimkan video kepada wasit setelah impian Red Dragons untuk bermain di Liga Premier kembali mendapat pukulan telak

Hukuman penalti bukanlah satu-satunya hal yang menjadi sorotan bagi Parkinson, yang mengungkapkan kekhawatiran yang semakin mendalam terkait perlakuan kasar yang dialami striker Sam Smith.

"Hal lain yang membuat saya sangat frustrasi adalah perlakuan yang diterima Sam Smith," jelas Parkinson. "Saat bertandang ke Watford, berkali-kali dia dijatuhkan ke tanah, diblokir, dan ditabrak. Saya mengirimkan semua insiden tersebut kepada kepala wasit dan dia setuju dengan saya hampir di setiap insiden. Kemudian kami bertandang ke Sheffield United dan Japhet Tanganga menjatuhkannya, yang seharusnya mendapat kartu merah langsung, namun tendangan bebas justru diberikan kepada Smudge. Hari ini, ada umpan dinding yang membuatnya lolos sendirian dan Nat Phillips hanya menariknya. Kontaknya hanya sedikit, tapi itu kartu merah dan saya merasa Smudge perlu perlindungan lebih."