Charlton Athletic v Wrexham AFC - Sky Bet Championship
Mohamed Saeed

Manajer Wrexham, Phil Parkinson, yang sangat marah, akan mengirimkan video kepada wasit setelah impian Red Dragons untuk bermain di Liga Premier kembali mendapat pukulan telak

Manajer Wrexham, Phil Parkinson, telah mengonfirmasi bahwa ia akan menyerahkan berkas berisi daftar kesalahan wasit kepada PGMOL menyusul pertandingan yang kontroversial di The Hawthorns. Pelatih The Red Dragons itu merasa sangat kesal setelah keputusan penalti yang "sangat, sangat keras" mengubah jalannya pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan West Bromwich Albion.

  • Parkinson mengecam keputusan hukuman yang terlalu keras

    Upaya Wrexham untuk promosi ke Liga Premier menemui hambatan kontroversial saat mereka bermain imbang melawan West Brom, yang membuat Parkinson mengumumkan bahwa ia akan meminta penjelasan dari ketua wasit Championship.

    The Red Dragons merasa frustrasi ketika Issa Kabore, pemain pinjaman dari Manchester City, dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Jayson Molumby di area penalti, yang memungkinkan Josh Maja membawa keunggulan Baggies menjadi 2-0.

    Parkinson angkat bicara

    "Kalau kamu memberi penalti untuk itu, berarti kamu memberi tiga atau empat penalti setiap pertandingan," kata Parkinson. "Tentu saja ada kontak fisik, tapi itu sama saja dengan yang sering kamu lihat di kotak penalti. Keputusan yang sangat, sangat keras."


  • Penyerang Smith kurang mendapat perlindungan

    Hukuman penalti bukanlah satu-satunya hal yang menjadi sorotan bagi Parkinson, yang mengungkapkan kekhawatiran yang semakin mendalam terkait perlakuan kasar yang dialami striker Sam Smith.

    "Hal lain yang membuat saya sangat frustrasi adalah perlakuan yang diterima Sam Smith," jelas Parkinson. "Saat bertandang ke Watford, berkali-kali dia dijatuhkan ke tanah, diblokir, dan ditabrak. Saya mengirimkan semua insiden tersebut kepada kepala wasit dan dia setuju dengan saya hampir di setiap insiden. Kemudian kami bertandang ke Sheffield United dan Japhet Tanganga menjatuhkannya, yang seharusnya mendapat kartu merah langsung, namun tendangan bebas justru diberikan kepada Smudge. Hari ini, ada umpan dinding yang membuatnya lolos sendirian dan Nat Phillips hanya menariknya. Kontaknya hanya sedikit, tapi itu kartu merah dan saya merasa Smudge perlu perlindungan lebih."

    Dialog dengan wasit terus berlanjut

    Dalam upaya mencari solusi atas masalah-masalah yang terus berulang ini, Parkinson menegaskan bahwa ia akan menghubungi Kevin Friend, manajer wasit Championship. Pimpinan Wrexham tersebut berencana menyusun rangkuman video dari insiden-insiden terbaru untuk memastikan standar wasit sesuai dengan taruhannya yang tinggi dalam perebutan promosi.

    Parkinson menjelaskan pendekatan yang direncanakannya: "Saya akan mengirimkan semua insiden tersebut secara bersamaan dan meminta para wasit dalam dua hari ke depan untuk memberikan penjelasan kepada saya karena dia telah menerima beberapa keputusan yang merugikannya. Saya selalu berkomunikasi dengan Kevin Friend, kepala wasit, karena dia orang yang baik dan mau mendengarkan. Namun, ketika wasit meninjau insiden-insiden tersebut malam ini, dia akan tahu bahwa saya benar dan dia salah."

