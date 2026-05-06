Dalam wawancara di podcast "Call It What You Want" di CBS Sports Golazo America, Marsch memberikan penilaian yang blak-blakan terhadap metode kepelatihan De Zerbi. Sambil memuji perkembangan Kone belakangan ini di Serie A bersama Sassuolo, pelatih timnas Kanada itu mengkritik cara manajer Tottenham saat ini menangani talenta muda tersebut selama mereka berkarier di Ligue 1.

“Kamu tahu, saat aku mengambil alih tim, menurutku Ismael adalah sosok yang masih mentah namun berbakat,” kata Marsch dalam podcast tersebut. “Dan sejak saat itu, aku banyak berbicara dengannya tentang disiplin dan konsentrasi, serta segala hal yang terkait dengan arti hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, pola makannya, kebiasaan tidurnya, cara dia berlatih, cara dia hadir setiap hari, cara dia bermain, dan kecerdasannya secara keseluruhan. Pindah ke Italia dan bermain untuk tim yang baru promosi, serta harus berjuang melalui situasi seperti itu di liga yang sangat terorganisir, dia memainkan peran yang sangat penting dalam tim tersebut dan menjalani tahun yang luar biasa.”