Manajer Tottenham, Roberto De Zerbi, disebut sebagai “orang yang benar-benar menyebalkan” oleh Jesse Marsch terkait perlakuan terhadap bintang Kanada Ismael Kone di Marseille
Marsch tak segan-segan mengkritik perilaku De Zerbi
Dalam wawancara di podcast "Call It What You Want" di CBS Sports Golazo America, Marsch memberikan penilaian yang blak-blakan terhadap metode kepelatihan De Zerbi. Sambil memuji perkembangan Kone belakangan ini di Serie A bersama Sassuolo, pelatih timnas Kanada itu mengkritik cara manajer Tottenham saat ini menangani talenta muda tersebut selama mereka berkarier di Ligue 1.
“Kamu tahu, saat aku mengambil alih tim, menurutku Ismael adalah sosok yang masih mentah namun berbakat,” kata Marsch dalam podcast tersebut. “Dan sejak saat itu, aku banyak berbicara dengannya tentang disiplin dan konsentrasi, serta segala hal yang terkait dengan arti hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, pola makannya, kebiasaan tidurnya, cara dia berlatih, cara dia hadir setiap hari, cara dia bermain, dan kecerdasannya secara keseluruhan. Pindah ke Italia dan bermain untuk tim yang baru promosi, serta harus berjuang melalui situasi seperti itu di liga yang sangat terorganisir, dia memainkan peran yang sangat penting dalam tim tersebut dan menjalani tahun yang luar biasa.”
Dampak dari insiden di Marseille terungkap
Ketegangan antara Kone dan De Zerbi dilaporkan mencapai titik puncaknya selama sesi latihan di Marseille. Setelah gelandang tersebut gagal mengikuti instruksi taktis tertentu, De Zerbi diduga mempermalukan pemain muda itu di hadapan rekan-rekan setimnya, menyuruhnya meninggalkan lapangan dan "menghubungi agenmu" untuk mencari klub baru karena ia tidak akan memainkannya lagi.
Marsch menyoroti periode ini sebagai rintangan besar bagi pemain berusia 23 tahun itu, dengan menyatakan: “Jadi maksud saya, mungkin mudah untuk mengatakan bahwa Ismael adalah orangnya. Bukan hanya berdasarkan apa yang telah saya lakukan dengannya dan apa yang telah dilakukan tim nasional dengannya, tetapi juga apa yang telah ia capai dalam kariernya, dan langkah-langkah yang telah ia ambil melalui kesulitan, saya tambahkan. Karena tidak mudah baginya bersama De Zerbi dan Marseille. De Zerbi benar-benar, benar-benar brengsek padanya, tapi dia tetap tegar. Dia tidak pernah meragukan dirinya sendiri. Dia menemukan situasi baru, dan sekarang lihatlah dia berkembang pesat. Izinkan saya mengulanginya. De Zerbi benar-benar brengsek padanya.”
Nasib yang bertolak belakang di Italia dan Inggris
Sejak meninggalkan situasi sulit di Marseille, Kone telah membangun kembali reputasinya di Italia. Setelah bergabung dengan Sassuolo melalui status pinjaman yang kemudian diubah menjadi transfer permanen senilai €10 juta, pemain internasional Kanada ini telah menjadi bagian penting bagi tim Serie A tersebut, dengan mencetak enam gol dalam 32 penampilan musim ini. Marsch meyakini kebangkitan ini membuktikan ketangguhan mental sang pemain dalam menghadapi perlakuan tidak ramah dari De Zerbi.
Sebaliknya, De Zerbi menghadapi masa-masa sulit sejak pindah ke Liga Premier. Saat ini memimpin Tottenham Hotspur, pelatih asal Italia ini berjuang keras untuk menemukan konsistensi di London Utara. Spurs mendapati diri mereka terlibat dalam pertarungan yang tidak biasa di papan bawah klasemen, dengan De Zerbi ditugaskan untuk menyelamatkan klub dari ancaman degradasi yang mengerikan.
Bintang yang sedang naik daun dari Kanada
Kone telah berkembang pesat di bawah bimbingan Marsch, melepaskan label "belum matang" yang melekat padanya dan kini menjadi pemain inti andalan bagi Kanada. Penampilannya yang konsisten di Serie A bersama Sassuolo, yang saat ini berada di peringkat ke-10 klasemen, menjadi bukti nyata atas perjuangannya di masa lalu di bawah asuhan De Zerbi. Seiring dengan terus berkembangnya kariernya di Italia, gelandang ini kini tengah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia musim panas ini di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, di mana ia akan memimpin negaranya di Grup B melawan Bosnia dan Herzegovina, Qatar, serta Swiss.