Manajer Tottenham, Igor Tudor, angkat bicara setelah dituduh salah mengira seorang staf Spurs sebagai Arne Slot dari Liverpool dalam insiden yang viral

Pelatih sementara Tottenham, Igor Tudor, menanggapi dengan santai spekulasi bahwa ia salah mengira seorang anggota staf kepelatihan Spurs sebagai manajer Liverpool, Arne Slot, saat kunjungannya ke Anfield baru-baru ini. Pelatih asal Kroasia itu terekam dalam sebuah video viral sedang berbincang hangat dengan seorang pria berkepala botak di Anfield, sehingga banyak orang mengira ia telah salah mengenali orang tersebut.

  • Kebenaran di balik pelukan di Anfield

    Insiden tersebut terjadi sebelum pertandingan imbang Tottenham melawan Liverpool baru-baru ini di Merseyside. Kamera menangkap momen ketika Tudor dengan riang menepuk bahu seorang pria botak di pinggir lapangan, seolah-olah mengira pria itu adalah rekan sesama manajer, Slot. Ketika pria itu berbalik, ekspresi Tudor tampak berubah, sehingga memicu berbagai spekulasi di media sosial bahwa manajer Spurs itu telah melakukan kesalahan yang memalukan. Namun, orang yang dimaksud sebenarnya adalah Allan Dixon, manajer tim dan petugas penghubung pemain Tottenham yang telah lama bertugas. Dixon juga kebetulan adalah ipar dari mantan ketua Spurs, Daniel Levy.

    Tudor membantah tuduhan yang beredar di media sosial

    Tudor dengan cepat membantah anggapan bahwa dia tidak tahu siapa yang dia peluk. Tudor mengungkapkan bahwa bahkan keluarganya sendiri pun ikut terseret dalam badai viral tersebut. "Kali ini kami melakukannya dengan sengaja!" candanya setelah pertandingan melawan Atletico pada pertengahan pekan. "Yang terjadi adalah anak saya, yang berusia 20 tahun, berkata, 'Di Kroasia semua orang menertawakanmu karena kamu melakukan kesalahan ini'. Aku bilang, ‘Kesalahan apa?’ Kamu tahu siapa orang itu?’ ‘Tidak, aku tidak tahu.’ Aku bilang, ‘Itu Allan Dixon, aku menghabiskan setiap hariku bersamanya’." Manajer Spurs itu tak percaya ada orang yang mengira dia tidak akan mengenali rekan kerja yang begitu dekat dengannya. "Saya bisa membayangkan di Kroasia karena mungkin mereka tidak tahu siapa Allan Dixon. Tapi di Inggris, apakah mereka pikir saya tidak mengenali orang yang saya habiskan setiap hari, 10 jam, bersamanya?! Saya keluar dan tidak tahu dia? Itu sedikit konyol," tambah Tudor.

  • Julukan baru untuk seorang pemain senior Spurs

    Momen yang santai itu kini telah berubah menjadi lelucon yang terus berlanjut di dalam skuad Tottenham. Tudor mengakui bahwa ia telah memberi julukan baru kepada rekannya itu setelah mendapat sorotan global. "Sekarang [saat melawan Atletico] kami melakukannya dengan sengaja sebagai lelucon, karena mulai sekarang aku memanggilnya ‘Arne’! Bukan Allan, tapi Arne! Tapi begitulah cara kerjanya, ini tahun 2026, ini soal berita, untuk bersenang-senang. Ini bagian dari pekerjaan zaman sekarang, tapi kadang-kadang benar-benar konyol. Saya tidak mengerti, tapi Anda perlu menciptakan berita," jelasnya.

    Bahkan ada pembicaraan bahwa interaksi tersebut akan menjadi ritual prapertandingan, mengingatkan pada ciuman terkenal Laurent Blanc di kepala Fabien Barthez selama perjalanan Prancis di Piala Dunia 1998. Ketika ditanya apakah pelukan "Arne" akan menjadi takhayul permanen untuk membantu keberuntungan Spurs, Tudor menjawab sambil tersenyum: "Kita lihat saja nanti."

    Perhatian kini beralih ke perjuangan bertahan di Liga Premier

    Meskipun suasana konferensi pers terasa santai, kenyataan musim Tottenham tetap suram. Mereka saat ini berada di peringkat ke-16 klasemen Liga Premier, hanya unggul satu poin dari lawan mereka pada Minggu nanti, Nottingham Forest, dalam pertarungan sengit untuk menghindari degradasi. Tudor berharap prestasi Forest di kompetisi Eropa dapat memberikan keunggulan fisik bagi timnya.

    “Tentu saja saya akan senang. Ini wajar. [Jika] ini menguras energi, tentu saja itu membantu," kata Tudor mengenai jadwal Forest. "Terkadang, bahkan berpartisipasi di kompetisi Eropa memberikan sesuatu yang lain, seperti kepercayaan diri dan energi. Jadi, terkadang hal itu tidak selalu merugikan Anda, terutama jika Anda memiliki dua skuad seperti dua tim. Jika tidak ada cedera, lolos ke babak berikutnya bahkan bisa menjadi keuntungan karena dapat memberikan energi di ruang ganti."

