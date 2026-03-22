Manajer Tottenham, Igor Tudor, angkat bicara setelah dituduh salah mengira seorang staf Spurs sebagai Arne Slot dari Liverpool dalam insiden yang viral

Momen yang santai itu kini telah berubah menjadi lelucon yang terus berlanjut di dalam skuad Tottenham. Tudor mengakui bahwa ia telah memberi julukan baru kepada rekannya itu setelah mendapat sorotan global. "Sekarang [saat melawan Atletico] kami melakukannya dengan sengaja sebagai lelucon, karena mulai sekarang aku memanggilnya ‘Arne’! Bukan Allan, tapi Arne! Tapi begitulah cara kerjanya, ini tahun 2026, ini soal berita, untuk bersenang-senang. Ini bagian dari pekerjaan zaman sekarang, tapi kadang-kadang benar-benar konyol. Saya tidak mengerti, tapi Anda perlu menciptakan berita," jelasnya.

Bahkan ada pembicaraan bahwa interaksi tersebut akan menjadi ritual prapertandingan, mengingatkan pada ciuman terkenal Laurent Blanc di kepala Fabien Barthez selama perjalanan Prancis di Piala Dunia 1998. Ketika ditanya apakah pelukan "Arne" akan menjadi takhayul permanen untuk membantu keberuntungan Spurs, Tudor menjawab sambil tersenyum: "Kita lihat saja nanti."