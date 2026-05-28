Mauricio Pochettino dilaporkan bertemu dengan petinggi Milan terkait posisi yang kosong, sementara Timnas AS dan Asosiasi Sepak Bola AS menepis kekhawatiran akan gangguan

Terlepas dari waktu terbitnya laporan tersebut, para pihak di dalam timnas AS menegaskan bahwa masa depan Pochettino tidak menjadi gangguan saat tim ini memulai persiapan terakhirnya menjelang Piala Dunia.

"Tidak, itu tidak mengganggu kami," kata Tim Weah. "Saya pikir saya adalah orang yang hidup di masa kini, dan saat ini dia ada di sini, dan kami bekerja dengannya, jadi rasanya luar biasa memiliki pelatih sekelas dia yang melatih kami. Ketika Anda ingin mencapai level tertinggi, Anda ingin dilatih oleh pelatih-pelatih terbaik, jadi ini benar-benar luar biasa.

"Apa pun yang dia putuskan untuk dilakukan setelah kami adalah keputusan pelatih, dan kami di sini untuk mendukungnya. Dia di sini untuk mendukung kami, dan kami hanya hidup di masa kini dan memastikan bahwa kami melakukan tugas kami."

CEO U.S. Soccer, JT Batson, juga menekankan bahwa Pochettino dan stafnya tetap fokus pada Piala Dunia musim panas ini dan proyek jangka panjang federasi.

"Sejak awal proyek ini, saat kami pertama kali bertemu di Barcelona, Mauricio, Jesus, dan tim telah sangat antusias tentang musim panas ini dan masa depan jangka panjang U.S. Soccer," kata Batson. "Kami tahu bahwa fokusnya harus pada musim panas ini, dan kami telah melakukannya.

"Ketika saya pertama kali melihat laporan pagi ini, seseorang mengingatkan saya bahwa Mauricio, Jesus, Dan, dan saya sebenarnya adalah orang-orang terakhir yang meninggalkan Pusat Latihan Nasional tadi malam. Sesi tersebut sepenuhnya berfokus pada Olimpiade, tim-tim muda kami, dan pendidikan kepelatihan. Mereka sangat fokus pada kesuksesan jangka panjang federasi, tetapi kami juga tahu kami harus fokus pada musim panas ini, dan mereka antusias tentang hal itu."

Batson menambahkan bahwa U.S. Soccer selalu tahu akan ada minat dari pihak luar terhadap Pochettino.

"Mauricio dan seluruh tim telah sangat transparan sepanjang proses ini," kata Batson. "Bahkan saat kami pertama kali bertemu beberapa musim panas lalu, banyak pihak lain yang tertarik agar Mauricio dan timnya bergabung. Dia memiliki tawaran yang masih berlaku dari tempat lain. Dia ingin berada di sini. Dia sangat percaya pada apa yang kami lakukan di U.S. Soccer, dia sangat percaya pada sepak bola di Amerika, dan dia sangat percaya pada tim pria ini."

Batson juga menganggap minat tersebut sebagai bagian alami dari memiliki pelatih tingkat tinggi yang memimpin program ini.

"Ketika Anda memiliki talenta kelas atas, baik itu tenaga penjualan, tenaga pemasaran, atau pelatih, organisasi lain pasti menginginkannya," katanya.