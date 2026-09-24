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Martin O'Neill Gerard HoullierGetty/GOAL
Chris Burton
Diterjemahkan oleh

Manajer terbaik? Mantan bintang Inggris Emile Heskey memilih bos Celtic dan ikon Liverpool saat membantu mencari pelatih masa depan Premier League

Premier League
Liverpool
M. O'Neill
Celtic
E. Heskey
Leicester City

Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, Emile Heskey menyebut bos Celtic Martin O’Neill dan ikon Liverpool Gerard Houllier sebagai manajer terbaik yang pernah menanganinya. Mantan pemain internasional Inggris itu, yang sempat memperkuat Leicester dan bermain di Anfield pada masa kariernya, kini membantu menemukan calon pelatih Premier League masa depan sebagai bagian dari inisiatif baru yang inspiratif.

  • Lulusan sistem akademi Leicester, Heskey memenangkan enam trofi bersama Liverpool

    Putra asli East Midlands, Heskey menimba ilmu di akademi Leicester City sebelum menjalani debut seniornya pada usia 17 tahun, saat masih berstatus trainee tahun pertama. Setelah itu tidak ada yang bisa menahannya, dengan Leicester terbantu kembali ke Premier League pada musim penuh pertamanya sebagai pemain reguler.

    Setelah tampil sensasional di kasta tertinggi, dengan O’Neill mengatur permainan dari bangku cadangan, tidak butuh waktu lama bagi striker bertubuh kuat itu untuk menarik perhatian dari berbagai pihak. Dari total 62 caps bersama Inggris, yang pertama diraihnya pada 1999, sebelum pindah ke Merseyside dalam transfer senilai £11 juta ($15 juta) yang saat itu memecahkan rekor pada tahun berikutnya.

    Terbukti menjadi partner yang sempurna bagi Robbie Fowler dan Michael Owen, Heskey memenangkan Piala FA, Piala Liga, Community Shield, Piala UEFA, dan Piala Super UEFA selama waktunya di Liverpool, dengan lima trofi itu diraih sepanjang tahun kalender 2001 yang berkesan ketika ahli taktik asal Prancis Houllier menikmati periode penuh gelar.

    Ia kemudian membela Birmingham, Wigan, Aston Villa, Newcastle Jets, dan Bolton sebelum gantung sepatu pada 2016 di usia 38 tahun. Ia pensiun setelah mencetak 110 gol di Premier League serta tampil di Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia bersama tim nasional.

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  • Emile Heskey Chase football coaching programmeChase

    Siapa pelatih terbaik yang pernah membawahi mantan bintang Inggris Heskey?

    Heskey bekerja dengan sejumlah manajer sarat prestasi sepanjang kariernya dan, berbicara dalam kerja sama dengan program pembinaan sepakbola Chase yang menyediakan akses gratis ke kualifikasi kepelatihan bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya, mengatakan kepada GOAL saat diminta memilih yang terbaik di antara mereka: "Saya akan bilang Gerard Houllier, dari sisi kepelatihan. Manajer terbaik? Saya akan bilang dia, Gerard Houllier, dan Martin O'Neill. Martin sebenarnya tidak terlalu banyak melatih, jadi kalau Anda berbicara soal kepelatihan, saya akan bilang Gerard Houllier.

    "Sangat teliti dalam semua yang dia lakukan. Sangat detail. Sulit berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lain yang dipenuhi banyak informasi dan banyak pemahaman. Tetapi begitu Anda mulai nyambung, itu membuka sepakbola ke level yang berbeda."

  • Program yang dirancang untuk menemukan manajer-manajer masa depan Premier League

    Heskey akan menjadi salah satu sosok yang menyaksikan saat England, setelah melaju ke semi-final dan finis di peringkat ketiga pada Piala Dunia 2026, kembali beraksi pada Sabtu dalam ajang UEFA Nations League melawan pemegang gelar dunia Spanyol.

    Kini berusia 48 tahun, ia berada di St George’s Park bersama Chase untuk membahas bagaimana dampak laju England di ajang utama FIFA itu menginspirasi generasi baru untuk mempertimbangkan karier sebagai pelatih sepakbola.

    Program pelatihan kepelatihan sepakbola Chase membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk terjun ke dunia kepelatihan sepakbola dengan menyediakan akses yang didanai penuh untuk kualifikasi kepelatihan tingkat pengantar dan beasiswa kepelatihan profesional bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya.

    Heskey mengatakan tentang inti program Chase dan mengapa hal itu sangat penting: “Program pelatihan kepelatihan sepakbola Chase adalah inisiatif fantastis yang memberi orang-orang berpenghasilan rendah kesempatan untuk mengambil langkah pertama di tangga kepelatihan yang mungkin sebelumnya tidak mereka pikir ada.

    “Apa pun latar belakang mereka, entah dari sisi finansial atau apa pun itu, sekarang mereka memberi kesempatan kepada mereka untuk mengambil langkah tersebut. Entah mereka ingin naik ke level B atau ingin tetap di akar rumput, program ini memberi mereka kesempatan untuk melakukan itu.

    “Saya pikir saat tumbuh dalam sepakbola, semua orang mengingat pelatih mereka, terutama ketika berbicara soal level akar rumput. Saya pikir apa yang dilakukan Chase adalah memberi semakin banyak pelatih lokal kesempatan untuk naik ke tangga itu. Anda tidak pernah tahu, mereka mungkin bisa sampai ke Premier League.”

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  • Heskey memantau ketat perkembangan pemain dan pelatih

    Satu-satunya pengalaman Heskey dalam kehidupan sebagai pelatih terbilang relatif singkat, setelah menangani tim wanita Leicester City sebagai pelatih interim pada November 2021. Ia hanya memimpin satu pertandingan dan sejak itu bekerja dengan Football Association (FA) dan Professional Footballers’ Association (PFA) sebagai bagian dari England Elite Coach Programme (EECP).

    Ia terus mengamati dengan saksama semua level permainan, serta mereka yang sedang menapaki jenjang karier, dengan dua putranya, Jaden dan Reigan, memanfaatkan fasilitas dan keahlian yang tersedia dalam sistem akademi Manchester City.

    Untuk informasi lebih lanjut tentang program pelatihan sepak bola Chase, kunjungi: https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme