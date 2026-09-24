Manajer terbaik? Mantan bintang Inggris Emile Heskey memilih bos Celtic dan ikon Liverpool saat membantu mencari pelatih masa depan Premier League

Putra asli East Midlands, Heskey menimba ilmu di akademi Leicester City sebelum menjalani debut seniornya pada usia 17 tahun, saat masih berstatus trainee tahun pertama. Setelah itu tidak ada yang bisa menahannya, dengan Leicester terbantu kembali ke Premier League pada musim penuh pertamanya sebagai pemain reguler.

Setelah tampil sensasional di kasta tertinggi, dengan O’Neill mengatur permainan dari bangku cadangan, tidak butuh waktu lama bagi striker bertubuh kuat itu untuk menarik perhatian dari berbagai pihak. Dari total 62 caps bersama Inggris, yang pertama diraihnya pada 1999, sebelum pindah ke Merseyside dalam transfer senilai £11 juta ($15 juta) yang saat itu memecahkan rekor pada tahun berikutnya.

Terbukti menjadi partner yang sempurna bagi Robbie Fowler dan Michael Owen, Heskey memenangkan Piala FA, Piala Liga, Community Shield, Piala UEFA, dan Piala Super UEFA selama waktunya di Liverpool, dengan lima trofi itu diraih sepanjang tahun kalender 2001 yang berkesan ketika ahli taktik asal Prancis Houllier menikmati periode penuh gelar.

Ia kemudian membela Birmingham, Wigan, Aston Villa, Newcastle Jets, dan Bolton sebelum gantung sepatu pada 2016 di usia 38 tahun. Ia pensiun setelah mencetak 110 gol di Premier League serta tampil di Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia bersama tim nasional.