EPL Manager of the Year
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Manajer Terbaik Liga Premier: Peringkat semua pelatih musim 2025-26, mulai dari Andoni Iraola dan Mikel Arteta hingga Igor Tudor dan Ange Postecoglou

Musim Liga Premier 2025-26 telah berakhir, dan para pemain papan atas di seluruh Inggris kini tengah menyusun rencana untuk musim panas ini, entah itu berlibur atau, bagi segelintir yang beruntung, kesempatan untuk unjuk gigi di Piala Dunia. Bahkan para pemain tim nasional itu pun pada akhirnya akan mendapat kesempatan untuk beristirahat, namun bagi para manajer mereka, pekerjaan tak pernah berhenti; rencana-rencana untuk bursa transfer dan musim depan kemungkinan besar sudah mulai disusun.

Perputaran manajerial terjadi cukup gencar selama musim lalu, dengan 11 manajer dipecat sepanjang musim. Nottingham Forest saja telah mengganti empat pelatih, sementara Tottenham dan Chelsea sama-sama terpaksa mengambil tindakan tegas pada dua kesempatan terpisah.

Akan ada lebih banyak perubahan musim panas ini, dengan tiga manajer - Pep Guardiola, Andoni Iraola, dan Oliver Glasner - telah mengonfirmasi bahwa mereka akan meninggalkan klub mereka saat ini, sementara manajer keempat - Marco Silva - kontraknya di Fulham telah habis.

Namun sebelum kita menatap masa depan, kami ingin menengok ke belakang untuk terakhir kalinya, saat tim penulis dan editor GOAL berkumpul untuk menilai kinerja setiap manajer—baik permanen maupun interim—yang memimpin setidaknya lima pertandingan Liga Premier pada musim 2025-26, guna menentukan Manajer Terbaik Tahun Ini...

    28Igor Tudor (Tottenham)

    Meskipun dikenal di Italia karena kemampuannya menyelamatkan tim-tim yang tampil buruk dari degradasi, penunjukan Igor Tudor oleh Tottenham pada Februari lalu terasa aneh, dan pelatih asal Kroasia itu tak banyak berbuat untuk membuktikan bahwa para pengkritiknya salah di London Utara—terutama saat tim Spurs yang sedang terpuruk tiba-tiba tampak tak terelakkan akan terdegradasi di tengah penampilan-penampilan yang benar-benar lesu.

    Kekalahan 4-1 dalam derby London Utara membuat Tudor memulai kariernya dengan sangat buruk, dan keadaan tidak membaik sejak saat itu karena ia hanya meraih satu poin dari lima pertandingan Liga Premier yang dipimpinnya. Kekalahan telak lainnya di kandang dari Crystal Palace dan Nottingham Forest membuat para penggemar merasa putus asa, dan ada rasa lega ketika Tudor dibebastugaskan setelah masa jabatan yang kacau selama 44 hari.

    27Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Dipecat oleh Spurs meski berhasil membawa mereka menjuarai Liga Europa, Ange Postecoglou tak lama menganggur karena ia langsung mengambil alih kendali Nottingham Forest pada bulan September. Namun, jika pelatih asal Australia itu berharap dapat memperbaiki reputasinya yang sedang terpuruk di City Ground, keadaan tak bisa lebih buruk lagi bagi Postecoglou di tepi Sungai Trent.

    Forest hanya meraih satu poin dari lima pertandingan liga selama masa jabatan Postecoglou yang berlangsung 39 hari, dan ia diberhentikan kurang dari 20 menit setelah kekalahan kandang melawan Chelsea pada bulan Oktober. Menarik untuk ditunggu ke mana ia akan berlabuh untuk peran kepelatihannya berikutnya.

    26Graham Potter (West Ham)

    Meskipun awal masa jabatannya di paruh kedua musim 2024-25 terbilang kurang memuaskan, ada harapan di kalangan West Ham bahwa Graham Potter akan kembali menemukan sentuhan ajaibnya di London Timur saat ia berusaha bangkit dari masa-masa sulitnya di Chelsea. Namun, keadaan justru semakin memburuk—dan dengan cepat.

    Potter dipecat pada bulan September setelah The Hammers kalah dalam empat dari lima pertandingan pembuka mereka, kebobolan 14 gol dalam prosesnya saat mereka menderita kekalahan telak di kandang dari rival lokal Chelsea dan Tottenham setelah dihancurkan oleh tim yang baru promosi, Sunderland, pada hari pembukaan. Hal itu menjadi awal dari musim yang menyedihkan di London Stadium, meskipun Potter telah melanjutkan kariernya dengan dipersiapkan untuk memimpin Swedia di Piala Dunia.

    25Liam Rosenior (Chelsea)

    Meskipun Liam Rosenior telah menunjukkan kinerja yang memuaskan saat menangani Strasbourg selama 18 bulan di Prancis, 'promosi'nya ke posisi teratas di BlueCo pada Januari lalu justru membuat banyak penggemar Chelsea kecewa. Namun, meski menjadi bahan olok-olok karena gaya bahasanya yang mirip dengan gaya LinkedIn, Rosenior justru memulai kariernya dengan gemilang, dengan memenangkan keempat pertandingan pertamanya di Liga Premier.

    Namun, segalanya segera menjadi kacau balau, karena The Blues hanya memenangkan satu dari sembilan pertandingan liga berikutnya di bawah mantan manajer Hull City tersebut. Rosenior akhirnya dipecat pada bulan April setelah mengalami lima kekalahan beruntun di liga tanpa mencetak satu gol pun - rekor terburuk klub dalam 114 tahun - saat harapan Chelsea untuk lolos ke Liga Champions sirna.

    24Thomas Frank (Tottenham)

    Harapan tinggi di Tottenham setelah penunjukan Thomas Frank, dan pelatih asal Denmark itu memulai langkahnya dengan gemilang saat timnya, setelah menampilkan performa yang penuh semangat melawan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, berhasil meraih kemenangan atas Manchester City di Etihad Stadium. Namun, tak lama kemudian menjadi jelas bahwa Spurs asuhan Frank dibangun di atas fondasi yang rapuh, dan musim gugur yang suram berubah menjadi musim dingin yang benar-benar menyedihkan di London Utara.

    Pada saat Frank akhirnya dipecat pada bulan Februari, Tottenham telah merosot ke peringkat ke-16 klasemen setelah hanya meraih dua kemenangan dari 17 pertandingan Liga Premier. Jadi, meskipun mantan manajer Brentford ini menjadi pahlawan kultus di kalangan penggemar Arsenal, ia justru menjadi bencana besar bagi Spurs.

    23Scott Parker (Burnley)

    Scott Parker memulai musim ini dengan reputasi sebagai pelatih yang mampu membawa tim-tim promosi dari Championship, namun tidak mampu mempertahankan mereka di Premier League, dan tidak ada yang berubah setelah musim yang mengecewakan bagi Burnley.

    The Clarets memecat Parker begitu degradasi mereka dipastikan dengan empat pertandingan tersisa, sebagai konsekuensi dari hanya memenangkan satu dari 29 pertandingan terakhir mereka di musim ini. Parker mungkin akan menyalahkan perekrutan pemain Burnley yang buruk jika dibandingkan dengan tim-tim promosi lainnya, namun ia menunjukkan sedikit kecerdasan taktis untuk menyelamatkan tim dari kesulitan begitu situasi mulai memburuk.

    22Ruben Amorim (Manchester United)

    Dibandingkan dengan penampilan Manchester United pada paruh musim pertama di bawah asuhan Ruben Amorim, performa mereka di Liga Premier secara keseluruhan meningkat drastis sepanjang paruh pertama musim 2025-26. Namun, jika dibandingkan dengan penampilan mereka setelah Amorim dipecat pada Januari, jelas bahwa pelatih asal Portugal itu tampil sangat di bawah ekspektasi di Old Trafford.

    Kegigihan Amorim untuk memainkan formasi 3-4-3, yang menempatkan Bruno Fernandes di posisi gelandang bertahan dan tidak memberikan ruang bagi Kobbie Mainoo, terbukti menjadi penyebab kegagalannya saat ia berselisih dengan direktur sepak bola, Jason Wilcox, mengenai rencana taktis dan rencana transfer Januari. Akibatnya, ia dipecat setelah hasil imbang di Leeds yang berarti ia hanya memenangkan tiga dari 11 pertandingan terakhirnya sebagai manajer.

    21Sean Dyche (Nottingham Forest)

    Setelah memulai karier bermainnya di akademi Nottingham Forest, Sean Dyche sangat ingin mengembalikan masa-masa kejayaan ke City Ground saat ditunjuk pada bulan Oktober. Namun, ia hanya bertahan selama empat bulan sebelum menjadi korban terbaru dari sifat Evangelos Marinakis yang mudah memecat.

    Dyche memang berhasil memenangkan enam dari 18 pertandingan Liga Premier yang dipimpinnya, tetapi para penggemar tidak menyukai gaya sepak bola pragmatisnya, sementara kekalahan dari Leeds sebelum hasil imbang tanpa gol melawan Wolves menunjukkan bahwa Forest tampaknya tidak akan bisa lepas dari ancaman degradasi tanpa pergantian pelatih. Dyche pun dipecat, tetapi kemungkinan besar ia akan kembali musim depan ketika ada klub yang mengalami awal musim yang buruk.

    20Calum McFarlane (Chelsea)

    Mengatakan bahwa Calum McFarlane berada dalam posisi yang sangat sulit adalah pernyataan yang terlalu meremehkan, mengingat pelatih tim muda tersebut sama sekali tidak memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk menangani klub sebesar Chelsea selama dua masa jabatannya sebagai pelatih sementara. Hal itu pun terbukti, karena ia hanya berhasil memenangkan satu dari enam pertandingan liga yang dipimpinnya saat menangani The Blues.

    Ia memang berhasil meraih hasil imbang yang patut diapresiasi saat bertandang ke markas Manchester City dan Liverpool, namun kekalahan telak melawan Nottingham Forest dan Sunderland selama masa jabatannya yang kedua memastikan bahwa The Blues akan gagal lolos ke kompetisi Eropa sama sekali.

    19Rob Edwards (Wolves)

    Rob Edwards tidak banyak diharapkan mampu menyelamatkan Wolves dari degradasi saat ia mengambil alih tim pada November lalu, ketika klub tersebut berada di dasar klasemen dan belum pernah menang dalam 11 pertandingan pertamanya. Hal itu pun terbukti, karena mantan manajer Luton Town itu gagal mengangkat tim Molineux yang terpuruk dari posisi ke-20.

    Ada beberapa momen yang menggembirakan, seperti kemenangan kandang atas Aston Villa dan Liverpool, serta hasil imbang dramatis dengan Arsenal yang sempat mengancam akan memicu penyelamatan dramatis. Namun, pada akhirnya, mereka terdegradasi ke Championship tanpa perlawanan berarti setelah kembali mengalami delapan pertandingan tanpa kemenangan untuk mengakhiri musim mereka. Namun, Edwards telah melakukan yang cukup untuk dipercaya memimpin upaya Wolves bangkit kembali pada kesempatan pertama.

    18Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest/West Ham)

    Reputasi Nuno Espírito Santo belum pernah setinggi ini seperti saat ia memasuki musim ini, menyusul keberhasilan Nottingham Forest lolos ke kompetisi Eropa pada musim sebelumnya. Namun, keadaan segera memburuk di City Ground ketika pelatih asal Portugal itu mengungkapkan bahwa hubungannya dengan pemilik klub, Marinakis, telah memburuk, dan ia pun dipecat hanya setelah tiga pertandingan di awal musim baru.

    Namun, ia tak lama menganggur, karena Nuno mengambil alih jabatan di West Ham pada September dengan tugas menyelamatkan tim dari ancaman degradasi. Awalnya, performanya memang sangat buruk, namun ia menemukan formula kemenangan tak lama setelah pergantian tahun yang sepertinya akan membawa The Irons selamat, hanya untuk kembali terpuruk akibat kekalahan telak di kandang Brentford dan Newcastle pada Mei.

    Tim asuhan Nuno memang meraih kemenangan yang mereka butuhkan pada hari terakhir melawan Leeds, tetapi hasil pertandingan di tempat lain membuat West Ham harus turun kasta, dan mantan manajer Tottenham itu hampir pasti akan berpisah dengan klub dalam beberapa hari mendatang.

    17Eddie Howe (Newcastle)

    Setahun yang lalu, banyak orang di Newcastle yang meyakini bahwa Eddie Howe mampu melakukan hal-hal luar biasa. Setelah mengakhiri penantian selama 70 tahun untuk meraih trofi domestik dan membawa The Magpies kembali ke Liga Champions, Howe seolah tak pernah melakukan kesalahan di Tyneside — atau setidaknya itulah yang diyakini banyak orang.

    Musim 2025-26 menjadi musim yang menyakitkan bagi Howe dan timnya. Hanya tiga tim yang terdegradasi yang kalah lebih banyak di Liga Premier daripada Newcastle (17), sementara mereka hampir terseret ke dalam pertarungan degradasi di pekan-pekan terakhir musim ini. Posisi finis di peringkat ke-12 pun jauh di bawah ekspektasi, dan tampaknya akan membuat mereka kehilangan beberapa pemain terbaiknya selama jendela transfer mendatang.

    16Arne Slot (Liverpool)

    Ketika Liverpool menghabiskan £450 juta pada musim panas untuk merekrut pemain baru guna memperkuat skuad juara mereka, sungguh tak terbayangkan bahwa Arne Slot akan mengakhiri musim ini dengan berjuang mempertahankan posisinya; namun, pelatih asal Belanda itu tampaknya telah berada dalam situasi tersebut selama berbulan-bulan.

    The Reds memenangkan kurang dari setengah pertandingan mereka selama pertahanan gelar yang kurang memuaskan, dan meskipun mereka lebih sering kebobolan gol di menit-menit akhir dibandingkan tim lain, mereka juga beruntung bisa merebut banyak poin di masa tambahan waktu sepanjang musim. Permainan mereka sulit untuk ditonton, Slot berselisih dengan pemain bintang Mohamed Salah, dan hanya lolos ke Liga Champions melalui posisi kelima.

    Diharapkan Slot akan berada di bawah pengawasan ketat di Anfield untuk memulai musim depan - dengan asumsi dia tidak dipecat sebelum itu.

    15Vitor Pereira (Wolves/Nottingham Forest)

    Benar-benar musim yang kontras! Vitor Pereira sempat menjadi pahlawan di Wolves setelah berhasil menyelamatkan tim dari degradasi dengan cara yang menghibur pada musim lalu, namun segalanya segera berubah menjadi buruk ketika kekalahan telak di laga pembuka dari Manchester City menjadi awal dari 10 pertandingan tanpa kemenangan yang dipimpin Pereira di Liga Premier sebelum ia dipecat pada bulan November.

    Namun, ia kembali ke bangku cadangan tiga bulan kemudian, saat ditunjuk sebagai manajer keempat Nottingham Forest musim ini. Meskipun Pereira kalah dalam dua pertandingan liga pertamanya, ia kemudian memimpin rentetan delapan pertandingan tanpa kekalahan yang menyelamatkan Forest dari ancaman degradasi.

    Kemenangan telak di kandang lawan atas Tottenham, Sunderland, dan Chelsea berhasil menyelesaikan tugas tersebut, dan pelatih asal Portugal ini kini berharap dapat menghindari terulangnya masa jabatannya di Wolves saat berada di City Ground.

    14Enzo Maresca (Chelsea)

    Sulit untuk menilai seberapa baik kinerja Enzo Maresca di Chelsea. Ia (seperti yang sudah diduga) menjuarai Conference League dan (secara sangat tak terduga) menjuarai Piala Dunia Antarklub selama satu musim penuh sebagai pelatih The Blues, sementara timnya sempat menduduki peringkat kedua di klasemen Liga Premier hingga memicu spekulasi tentang peluang merebut gelar juara di kedua musim yang ia jalani di Stamford Bridge.

    Namun, pada kedua kesempatan tersebut, hal-hal tersebut meredup, dan meskipun Maresca mampu memulihkan performa tim untuk finis di posisi kelima pada musim 2024-25, ia kali ini dipecat pada Hari Tahun Baru setelah rentetan hanya satu kemenangan dalam tujuh pertandingan liga, di tengah klaim adanya perselisihan dengan jajaran petinggi Chelsea yang berpusat pada pembicaraan Maresca dengan Manchester City mengenai kemungkinan ia menggantikan Pep Guardiola.

    Melihat betapa hancurnya performa The Blues sejak kepergian pelatih asal Italia itu, tampaknya ia memang hanya mampu mempertahankan keadaan agar tidak semakin parah. Kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuannya sebagai pelatih begitu ia mengambil alih City dalam beberapa hari dan minggu mendatang.

    13Oliver Glasner (Crystal Palace)

    Oliver Glasner akan meninggalkan Crystal Palace musim panas ini sebagai manajer paling sukses di klub tersebut, dan masih bisa menambah legenda kariernya jika ia berhasil membawa pulang trofi Conference League pada Rabu nanti. Namun, jika dilihat semata-mata dari sudut pandang Liga Premier, musim ini terbilang mengecewakan bagi Selhurst Park.

    Pemenang Piala FA musim lalu diharapkan bisa bersaing untuk lolos ke kompetisi Eropa, meskipun penjualan Eberechi Eze dan Marc Guehi memang membatasi aspirasi mereka. Glasner mengungkapkan perasaannya dengan jelas ketika Guehi hengkang ke Manchester City pada Januari, dan ada kekhawatiran bahwa sikap buruk manajer asal Austria itu serta kesadaran bahwa ia tidak akan menghadapi konsekuensi degradasi dapat menyebabkan perjuangan untuk menghindari degradasi di paruh kedua musim ini.

    Hal itu tidak terjadi, meskipun posisi ke-15 yang diraih Palace merupakan posisi terendah mereka dalam satu dekade terakhir. Seberapa besar kesalahan yang harus ditanggung Glasner atas hal tersebut masih menjadi perdebatan.

    12David Moyes (Everton)

    David Moyes akan mengakhiri musim ini sambil memikirkan apa yang sebenarnya bisa diraih Everton. The Toffees keluar dari jeda internasional bulan Maret dengan masih berpeluang lolos ke kompetisi Eropa; bahkan tiket Liga Champions pun sempat berada dalam jangkauan mereka setelah Moyes berhasil mengarahkan tim melewati masa transisi yang sulit di Hill Dickinson Stadium dan kembali mengarahkan tim ke jalur yang benar.

    Namun, Everton kemudian mengalami tujuh pertandingan tanpa kemenangan, di mana mereka empat kali membuang keunggulan dan tiga kali kehilangan poin di masa tambahan waktu babak kedua, sehingga mereka harus puas finis di peringkat ke-13 yang mengecewakan. Moyes pun harus bekerja keras untuk meyakinkan semakin banyak penggemar The Toffees yang mulai meragukannya.

    11Marco Silva (Fulham)

    Untuk musim keempat berturut-turut sejak promosi kembali ke Liga Premier, Fulham berhasil finis di posisi tengah klasemen dengan nyaman, mengamankan peringkat ke-11 berkat kemenangan di laga terakhir melawan Newcastle. Apakah pertandingan itu akan tercatat sebagai laga terakhir Marco Silva sebagai pelatih masih harus ditunggu, mengingat pelatih asal Portugal itu belum menandatangani perpanjangan kontrak di Craven Cottage sementara kontraknya saat ini akan berakhir pada bulan Juni.

    Silva bisa merasa puas dengan pekerjaan yang kembali diselesaikannya dengan baik, meskipun ia pasti kecewa karena hanya selisih satu poin dari kualifikasi Eropa mengingat peluang-peluang yang disia-siakan Fulham di akhir musim, terutama saat kehilangan dua poin di kandang Wolves pada pekan terakhir sebelum akhir musim.

    10Roberto De Zerbi (Tottenham)

    Roberto De Zerbi diberi kesempatan memimpin Tottenham dalam tujuh pertandingan dengan satu tujuan: menghindari degradasi. Pelatih asal Italia itu berhasil melewati ujian tersebut, dengan meraih tiga kemenangan—termasuk kemenangan krusial di laga terakhir melawan Everton—sementara hanya menelan dua kekalahan, sehingga Spurs berhasil mengungguli West Ham dan merebut posisi ke-17 yang didambakan di Liga Premier.

    Gaya sepak bola khas De Zerbi yang mengalir bebas ditunda sementara demi membawa Tottenham lolos dari degradasi, dan mantan manajer Brighton ini kini akan memiliki pramusim penuh untuk benar-benar menanamkan ciri khasnya di klub ini seiring kembalinya keyakinan ke sudut utara London ini setelah dua musim penuh penderitaan di kompetisi domestik.

    9Fabian Hurzeler (Brighton)

    Fabian Hurzeler sempat menghadapi desakan agar ia dipecat pada awal Februari, saat Brighton semakin terperosok ke zona degradasi di tengah rentetan 13 pertandingan Liga Premier yang hanya menghasilkan satu kemenangan. Namun, manajer termuda di divisi tersebut berhasil membangkitkan semangat tim tepat pada waktunya, dan rentetan tujuh kemenangan dari 10 pertandingan berikutnya membuat The Seagulls berhasil mengamankan tiket ke kompetisi Eropa meskipun kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka.

    Ini merupakan finis di peringkat kedelapan berturut-turut bagi Hurzeler sejak ia tiba di Amex Stadium, dan meskipun bermain di Conference League bisa menjadi gangguan pada musim depan, ada keyakinan bahwa ia dan timnya dapat kembali bangkit pada musim 2026-27.

    8Daniel Farke (Leeds United)

    Kegagalan Daniel Farke beradaptasi dengan kehidupan di Liga Premier selama menjabat sebagai manajer Norwich City membuat Leeds mempertimbangkan untuk mengganti pelatih asal Jerman itu beberapa hari setelah mereka promosi dari Championship. Tampaknya mereka pun akan harus membayar mahal atas kesetiaan mereka, ketika The Whites terperosok ke zona degradasi pada bulan November menjelang serangkaian pertandingan yang menantang.

    Menurut semua laporan, Farke sudah seperti orang yang akan dipecat, tetapi perubahan taktik pada babak pertama dengan formasi tiga bek saat melawan Manchester City mengubah segalanya. Meskipun Leeds akhirnya kalah di Etihad, Farke telah melihat peluang dan tetap menggunakan formasi tersebut setelahnya.

    Hasilnya? Leeds hanya kalah lima kali dari 25 pertandingan tersisa, dan memastikan kelangsungan mereka di liga dengan tiga pertandingan tersisa di tengah delapan pertandingan tak terkalahkan yang mencakup kemenangan liga pertama di Old Trafford, kandang rival bebuyutan mereka, Manchester United, sejak 1981.

    7Michael Carrick (Manchester United)

    Michael Carrick mungkin bukan pilihan utama semua orang untuk menjadi manajer Manchester United berikutnya setelah pemecatan Amorim pada Januari lalu, tetapi mantan gelandang ini nyaris tak bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi sejak kembali ke Old Trafford. Carrick mengawali masa jabatannya sebagai manajer sementara dengan kemenangan atas Manchester City dan Arsenal, lalu melanjutkan dengan meraih kemenangan atas Liverpool, Chelsea, dan Aston Villa untuk dengan mudah mengamankan posisi ketiga.

    Memperbaiki kesalahan era Amorim, dengan Fernandes ditempatkan lebih ke depan dan Mainoo kembali ke susunan pemain, Carrick memimpin 17 pertandingan di mana United mengumpulkan poin lebih banyak daripada tim Premier League lainnya (39). Namun, kerja keras baru saja dimulai, karena manajer permanen baru ini berupaya mengulangi prestasi tersebut sambil menyeimbangkan komitmen Liga Champions musim depan.

    6Pep Guardiola (Manchester City)

    Ini bukanlah tim Manchester City yang terbaik—mereka kehilangan poin dalam 15 pertandingan berbeda—tetapi Pep Guardiola jelas masih mampu memaksimalkan potensi tim yang sedang dalam masa transisi selama musim terakhirnya sebagai pelatih di Etihad. Pelatih legendaris ini berhasil mengintegrasikan pemain baru seperti Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo, dan Marc Guehi, sementara pemain muda berbakat seperti Jeremy Doku, Nico O'Reilly, dan Abdukodir Khusanov menunjukkan kemajuan yang positif.

    Mengingat betapa drastisnya penurunan performa mereka musim lalu, fakta bahwa Guardiola mampu menantang Arsenal begitu ketat dalam waktu yang lama patut diapresiasi, dan ia mengakhiri masa jabatannya dengan meninggalkan fondasi yang kokoh bagi Enzo Maresca untuk membangun era kesuksesan berikutnya.

    5Keith Andrews (Brentford)

    Brentford menjadi salah satu tim yang paling sering diprediksi akan terdegradasi menjelang musim baru, dengan manajer debutan Keith Andrews yang ditugaskan untuk menggantikan Thomas Frank sekaligus harus menghadapi hengkangnya kapten klub Christian Norgaard serta dua penyerang andalan Bryan Mbeumo dan Yoane Wissa, yang secara bersama-sama mencetak 39 gol pada musim sebelumnya.

    Namun, Anda mungkin tidak akan menyadarinya saat menonton The Bees, karena Andrews membawa timnya finis di peringkat kesembilan, menyamai pencapaian terbaik yang pernah mereka raih di bawah asuhan Frank. Satu-satunya kekecewaan adalah mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa karena selisih gol, dengan rentetan hanya dua kemenangan dari 13 pertandingan terakhir mereka yang pada akhirnya terbukti merugikan.

    4Unai Emery (Aston Villa)

    Ketika Aston Villa mengawali musim dengan gagal meraih kemenangan atau mencetak gol dalam lima pertandingan pertamanya, muncul kekhawatiran nyata bahwa Unai Emery telah membawa klub ini sejauh yang ia bisa, dengan minimnya aktivitas transfer pada musim panas yang membuat situasi di Villa Park menjadi stagnan.

    Namun, Emery sekali lagi menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik di Eropa. Perubahan dramatis dalam hasil pertandingan membuat Villa berhasil masuk ke dalam persaingan perebutan gelar menjelang pergantian tahun, dan meskipun mereka akhirnya tergelincir akibat hasil-hasil yang mengecewakan di musim dingin, mereka bangkit kembali untuk mengamankan posisi keempat dan kembali ke Liga Champions.

    Ditambah dengan kemenangan di Liga Europa yang lain, Emery terus membuktikan bahwa mereka yang meragukannya salah berulang kali.

    3Regis Le Bris (Sunderland)

    Ya, Sunderland memang mengeluarkan dana besar untuk sebuah tim yang baru saja promosi musim panas lalu, dengan sebagian besar pemain barunya merupakan pemain yang sudah teruji, namun The Black Cats tetap diprediksi akan terdegradasi oleh sebagian besar pengamat menjelang musim pertama mereka di kasta tertinggi sejak 2017. Fakta bahwa mereka bahkan tak pernah terancam masuk tiga terbawah, tentu saja menjadi prestasi gemilang bagi Regis Le Bris. Namun, fakta bahwa mereka mengakhiri musim di posisi ketujuh dan memastikan lolos ke Liga Europa melampaui apa pun yang dapat diharapkan oleh siapa pun di Wearside.

    Tim asuhan Le Bris tidak menunjukkan rasa takut saat kembali ke kasta tertinggi, dan kelangsungan mereka di liga hampir dipastikan pada pertengahan musim. Beberapa hasil mengecewakan di awal musim semi memicu spekulasi bahwa pelatih asal Prancis itu masih bisa diganti pada akhir musim panas, namun ia membalas dengan tegas melalui kemenangan atas Everton dan Chelsea untuk menutup musim dan memicu euforia di Stadium of Light.

    Oh, dan mereka mengalahkan Newcastle baik di kandang maupun tandang... Musim yang luar biasa di Wearside!

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Setelah tiga kali berturut-turut finis sebagai runner-up dan lima musim tanpa trofi, Arsenal dan Mikel Arteta akhirnya berhasil meraih gelar juara Liga Premier yang memang pantas mereka dapatkan. Arteta secara bertahap menjauh dari gaya sepak bola ala Guardiola yang diusung tim The Gunners saat ia pertama kali tiba di Emirates, dan patut diapresiasi atas kemampuannya mengantisipasi pergeseran liga ke gaya permainan yang lebih fisik dan mengandalkan situasi bola mati, serta membangun tim yang mampu bertahan hingga akhir musim.

    Tentu saja ada rintangan di sepanjang perjalanan, tetapi Arsenal adalah tim yang menonjol di musim ini. Mengingat posisi mereka saat Arteta mengambil alih, ini adalah perjalanan luar biasa yang telah dilalui oleh sang pelatih asal Spanyol, dan ia pantas mendapatkan pujian yang kini menghampirinya.

    1Andoni Iraola (Bournemouth)

    Bournemouth mengawali musim ini setelah kehilangan kiper utama dan tiga perempat barisan pertahanan inti mereka, dan kemudian melepas pemain serang terbaiknya, Antoine Semenyo, pada Januari. Seorang manajer biasa mungkin bisa dimaklumi jika mencari-cari alasan jika The Cherries terpuruk ke papan bawah klasemen. Namun, Andoni Iraola bukanlah manajer biasa.

    Iraola dengan cepat membangun kembali barisan belakangnya sambil menyisipkan pemain berkualitas di posisi lain, dan Bournemouth berhasil menduduki peringkat kedua di klasemen setelah hanya kalah satu kali dari sembilan pertandingan pembuka mereka. Namun, awal yang cemerlang itu terancam menjadi kenangan yang jauh, karena rentetan 11 pertandingan tanpa kemenangan membuat Bournemouth kembali terpuruk ke ambang zona degradasi.

    Dengan Semenyo yang akan dijual, beberapa pihak di Vitality Stadium khawatir akan hal terburuk. Namun, mereka tak perlu khawatir, karena gol penentu di masa injury time yang dicetak oleh winger yang akan bergabung dengan Manchester City itu melawan Tottenham dalam penampilan terakhirnya memicu rentetan 18 pertandingan tanpa kekalahan yang berlanjut hingga akhir musim dan memastikan finis di posisi keenam serta kualifikasi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

    Sederhananya, tidak ada yang melakukan pekerjaan kepelatihan lebih baik daripada Iraola di musim Liga Premier 2025-26. Marco Rose memiliki standar yang harus dipenuhi...