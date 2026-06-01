Euro Manager of the Year GFXGetty/GOAL
Manajer Terbaik Eropa Tahun Ini: Mikel Arteta, Luis Enrique, dan 20 Pelatih Terbaik GOAL Musim 2025-26 - Peringkat

Musim Eropa 2025-26 telah berakhir, dan berakhirnya musim ini sama seperti musim 2024-25 yang berakhir 12 bulan sebelumnya, dengan Paris Saint-Germain mengangkat trofi Liga Champions di akhir pertandingan final. Kemenangan atas Arsenal di Budapest pada hari Sabtu itu berlangsung jauh lebih ketat dibandingkan saat mereka menghancurkan Inter di Munich, namun disambut dengan kegembiraan yang tak kalah besar oleh raksasa Prancis tersebut dan para pendukungnya karena mereka berhasil meraih gelar ganda setelah sebelumnya telah menjuarai Ligue 1.

Arsenal sendiri merayakan kesuksesan dengan akhirnya mengakhiri penantian mereka akan gelar Liga Premier, sementara Bayern Munich, Inter, dan Barcelona juga meraih kemenangan di kompetisi domestik masing-masing. Kemenangan PSG, di sisi lain, mencegah dominasi tim-tim Inggris atas trofi-trofi Eropa setelah Aston Villa dan Crystal Palace masing-masing menjuarai Liga Europa dan Liga Konferensi.

Para manajer klub-klub tersebut tentu saja menikmati musim yang luar biasa, tetapi mereka bukanlah satu-satunya, dengan banyak pelatih yang memimpin perjalanan seperti dongeng atau meraih trofi yang tak terduga. Namun, siapa saja manajer dengan performa terbaik musim ini?

Para penulis dan editor FootballCo dari seluruh Eropa telah mencoba menjawab pertanyaan tersebut - berikut adalah 20 besar kami:

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Keith Andrews (Brentford)

    Brentford menjadi salah satu tim yang paling sering diprediksi akan terdegradasi menjelang musim baru, dengan manajer debutan Keith Andrews yang ditugaskan untuk menggantikan Thomas Frank sekaligus harus menghadapi hengkangnya kapten klub Christian Norgaard serta dua penyerang andalan Bryan Mbeumo dan Yoane Wissa, yang secara bersama-sama mencetak 39 gol pada musim sebelumnya.

    Namun, Anda mungkin tidak akan menyadarinya saat menonton The Bees, karena Andrews membawa timnya finis di peringkat kesembilan Liga Premier, menyamai pencapaian terbaik yang mereka raih di bawah Frank. Satu-satunya kekecewaan adalah mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa karena selisih gol, dengan rentetan hanya dua kemenangan dari 13 pertandingan terakhir mereka yang pada akhirnya terbukti merugikan.

  • Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    19Peter Bosz (PSV)

    Tak ada liga domestik Eropa yang memiliki juara yang lebih dominan daripada Eredivisie, karena PSV berhasil mempertahankan gelar mereka, finis dengan selisih 19 poin dari Feyenoord yang berada di posisi kedua di bawah kepemimpinan Peter Bosz. Tim asuhannya mencetak 101 gol dalam 34 pertandingan liga, yang sekali lagi jauh mengungguli tim dengan perolehan gol terbanyak berikutnya (NEC Nijmegen dengan 77 gol).

    Bosz mendapat penghargaan atas keberhasilannya meraih gelar liga ketiga berturut-turut dengan perpanjangan kontrak selama dua tahun, meskipun ia berharap ada peningkatan performa di Liga Champions musim depan karena, meski menang telak atas Napoli dan Liverpool, PSV gagal lolos ke babak gugur.

  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Regis Le Bris (Sunderland)

    Ya, Sunderland memang mengeluarkan dana besar untuk sebuah tim yang baru saja promosi musim panas lalu, dengan sebagian besar pemain barunya merupakan pemain yang sudah teruji, namun The Black Cats tetap diprediksi akan terdegradasi dari Liga Premier oleh sebagian besar pengamat menjelang musim pertama mereka di kasta tertinggi sejak 2017. Fakta bahwa mereka bahkan tak pernah terancam masuk tiga terbawah, tentu saja menjadi prestasi gemilang bagi Regis Le Bris. Namun, fakta bahwa mereka mengakhiri musim di posisi ketujuh dan memastikan lolos ke Liga Europa melampaui apa pun yang bisa diharapkan oleh siapa pun.

    Tim asuhan Le Bris tidak menunjukkan rasa takut saat kembali ke kasta tertinggi, dan kelangsungan mereka di liga hampir dipastikan pada pertengahan musim. Beberapa hasil mengecewakan di awal musim semi memicu spekulasi bahwa pelatih asal Prancis itu masih bisa diganti pada akhir musim panas, namun ia membalas dengan tegas melalui kemenangan atas Everton dan Chelsea untuk menutup musim dan memicu euforia di Stadium of Light.

    Oh, dan mereka mengalahkan Newcastle baik di kandang maupun tandang... Musim yang luar biasa di Wearside!

  • Dick SchreuderqIMAGO

    17Dick Schreuder (NEC Nijmegen)

    NEC Nijmegen baru tiga kali lolos ke kompetisi Eropa, namun mereka berpeluang tampil di Liga Champions musim depan setelah Dick Schreuder membawa tim ini finis di peringkat ketiga Eredivisie, yang otomatis memberi mereka tiket ke babak kualifikasi kompetisi klub teratas Eropa tersebut.

    Schreuder kembali ke Belanda musim panas lalu setelah sempat melatih Castellon di Spanyol, dan kemenangan 5-0 atas Excelsior Rotterdam pada debutnya menjadi awal dari musim yang tak terlupakan, di mana NEC tidak hanya tampil gemilang di liga, tetapi juga mencapai final Piala Belanda, meskipun mereka akhirnya kalah dari AZ Alkmaar pada hari itu.

  • Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    16Derek McInnes (Hearts)

    Musim Hearts mungkin berakhir dengan kekecewaan, namun tetap harus diakui kontribusi yang telah diberikan Derek McInnes di Tynecastle. Sejak tim Aberdeen asuhan Sir Alex Ferguson pada tahun 1985, belum ada tim selain Celtic atau Rangers yang berhasil menjuarai liga utama Skotlandia, namun McInnes dan timnya hanya berjarak beberapa menit lagi untuk mematahkan duopoli Old Firm sebelum akhirnya kalah dari Celtic pada hari terakhir.

    Didukung oleh Jamestown Analytics milik salah satu pemilik klub, Tony Bloom, teknologi pemanduan bakat yang telah membantu Brighton memantapkan diri di Liga Premier, McInnes mampu memadukan para pemain baru yang belum begitu dikenal dengan para pemain yang sebelumnya sudah mapan di Tynecastle dengan hasil yang sangat baik, dan jika bukan karena satu atau dua (atau tiga atau empat...) keputusan wasit yang dipertanyakan, ia mungkin saja telah mendapatkan medali juara liga sebagai hadiahnya.

  • Mauro Lustrinelli imago images / Pius Koller

    15Mauro Lustrinelli (FC Thun)

    Gelar juara paling tak terduga di Eropa untuk musim 2025-26 tak diragukan lagi jatuh kepada FC Thun dari Swiss. Klub ini nyaris gulung tikar saat terdegradasi ke divisi dua pada tahun 2020, namun berhasil bangkit kembali dengan cara yang luar biasa, terutama berkat kepelatihan Mauro Lustrinelli.

    Meskipun belum pernah melatih di level klub sebelum ditunjuk oleh Thun pada 2022, Lustrinelli membawa klub tersebut promosi musim lalu sebelum meraih gelar divisi utama—gelar pertama Thun dalam sejarah 128 tahun mereka—pada musim ini. Meskipun mereka finis dengan selisih lima poin, hal itu tidak menceritakan seluruh kisahnya, karena mereka gagal memenangkan satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka setelah secara matematis menjadi juara.

    Prestasi Lustrinelli juga menarik perhatian, dengan dirinya ditunjuk sebagai manajer baru Union Berlin di Bundesliga berkat kesuksesan yang tak terduga ini.

  • Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    14Sebastian Hoeness (Stuttgart)

    Setelah mengambil alih tim yang saat itu berada di dasar klasemen Bundesliga dan terancam degradasi pada April 2023, Sebastian Hoeness telah menorehkan prestasi gemilang bersama Stuttgart selama tiga tahun terakhir sejak berhasil menyelamatkan tim dari degradasi.

    Finis di posisi keempat kali ini berarti mereka akan bermain di Liga Champions untuk kedua kalinya dalam tiga tahun, sementara Stuttgart juga mencapai final DFB-Pokal untuk kedua kalinya berturut-turut, meskipun mereka tidak mampu mempertahankan trofi yang mereka menangkan musim lalu karena Bayern Munich dan Harry Kane keluar sebagai pemenang di Berlin.

    Namun, Hoeness sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih muda paling berbakat di Eropa, dan hanya masalah waktu sebelum klub yang lebih besar dari Stuttgart memberikan kesempatan kepada pria berusia 44 tahun ini.

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    13Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad)

    Real Sociedad mengalami paruh pertama musim yang sangat buruk, dan hanya unggul dua poin dari zona degradasi La Liga ketika Pellegrino Matarazzo ditunjuk sebagai manajer baru mereka pada bulan Desember. Pelatih asal Amerika Serikat itu kemudian memimpin kebangkitan yang luar biasa, karena La Real hanya kalah dua kali dari 15 pertandingan pertama di bawah asuhan Matarazzo—tidak hanya berhasil menjauh dari zona bahaya, tetapi juga mencapai final Copa del Rey.

    Tim asuhan Matarazzo bermain imbang 2-2 dengan Atletico Madrid pada malam itu di Seville sebelum menang 4-3 melalui adu penalti untuk meraih trofi besar ketujuh dalam sejarah klub. Dan meskipun performa mereka sedikit menurun setelah malam yang gemilang itu, tidak diragukan lagi bahwa Matarazzo telah melakukan pekerjaan yang mengesankan selama paruh pertama musimnya di Spanyol.

  • Sport-Club Freiburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    12Julian Schuster (Freiburg)

    Setelah membawa Freiburg finis di peringkat kelima pada musim perdananya sebagai pelatih, Julian Schuster kembali membuktikan kemampuannya kali ini dengan mengantarkan tim asal Jerman tersebut ke final kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Klub ini sebelumnya belum pernah melampaui babak 16 besar di kompetisi Eropa manapun, namun berhasil menyingkirkan Genk, Celta Vigo, dan Braga dalam perjalanannya menuju final Liga Europa.

    Memang mereka kalah telak dari Aston Villa pada malam itu, tetapi hal itu tidak boleh mengurangi prestasi Schuster dan timnya, yang kembali lolos ke kompetisi Eropa dengan finis di peringkat ketujuh Bundesliga dan mencapai semifinal DFB-Pokal. Di usia 41 tahun, Schuster diprediksi akan menjadi incaran tim-tim papan atas dalam beberapa tahun mendatang.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    11Pep Guardiola (Manchester City)

    Ini bukanlah tim Manchester City yang terbaik—mereka kehilangan poin dalam 15 pertandingan liga yang berbeda dan tersingkir dari Liga Champions di babak 16 besar—tetapi Pep Guardiola jelas masih mampu memaksimalkan potensi tim yang sedang dalam masa transisi selama musim terakhirnya sebagai pelatih di Etihad.

    Pelatih legendaris ini berhasil mengintegrasikan pemain baru seperti Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo, dan Marc Guehi, sementara pemain muda yang menjanjikan seperti Jeremy Doku, Nico O'Reilly, dan Abdukodir Khusanov menunjukkan kemajuan yang positif.

    Mengingat betapa drastisnya penurunan performa mereka musim lalu, fakta bahwa Guardiola mampu menantang Arsenal begitu ketat dalam waktu yang lama sekaligus memenangkan Piala FA dan Piala Carabao patut diapresiasi, dan ia mengakhiri masa jabatannya dengan meninggalkan fondasi yang kokoh bagi Enzo Maresca untuk dikembangkan.

  • FBL-FRA-CUP-FINAL-LENS-NICEAFP

    10Pierre Sage (Lens)

    Percaya atau tidak, pada akhir Februari lalu sempat terlihat bahwa Lens hampir saja mengalahkan Paris Saint-Germain dalam perebutan gelar Ligue 1. Tim asuhan Pierre Sage ini tak bisa begitu saja disepelekan oleh juara Eropa yang super kaya itu, dan Luis Enrique terpaksa memainkan beberapa bintang utamanya jauh lebih lama dari yang ia harapkan karena hasil-hasil yang diraih Lens.

    Sage berhasil memaksimalkan potensi para pemain baru seperti Florian Thauvin dan Odsonne Edouard, di antara yang lainnya, dan meskipun upaya mereka merebut gelar mungkin berakhir dengan kekecewaan, Lens tetap bisa merayakan setelah merebut Coupe de France untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Nice di final bulan Mei. Untuk musim pertamanya sebagai pelatih, Sage sudah melakukan yang terbaik.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-ALVERCAAFP

    9Francesco Farioli (Porto)

    Mengingat apa yang dialaminya musim lalu, wajar saja jika Francesco Farioli memutuskan untuk mengambil jeda sejenak dari dunia sepak bola. Pelatih asal Italia itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Ajax setelah klub raksasa Belanda itu kehilangan keunggulan sembilan poin dalam lima pertandingan terakhir musim Eredivisie, sehingga gelar juara jatuh ke tangan PSV, namun ia langsung bangkit kembali dengan menerima tawaran sebagai manajer Porto.

    Pelatih berusia 37 tahun itu juga membuat pilihan yang tepat, karena ia membawa klub barunya meraih gelar Liga Portugal pertama sejak 2022, memastikan gelar juara dengan dua pertandingan tersisa sementara Sporting CP dan Benfica yang tak terkalahkan tertinggal di belakang mereka. Tim asuhan Farioli hanya kalah dua kali di liga sepanjang musim ini, sehingga reputasinya sebagai salah satu pelatih muda terbaik di Eropa pun sedikit demi sedikit pulih.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Andoni Iraola (Bournemouth)

    Bournemouth mengawali musim ini setelah kehilangan kiper utama dan tiga perempat pemain lini belakang inti mereka, dan kemudian melepas pemain penyerang terbaik mereka, Antoine Semenyo, pada Januari. Seorang manajer biasa mungkin bisa dimaklumi jika mencari-cari alasan jika The Cherries terpuruk ke papan bawah klasemen. Namun, Andoni Iraola bukanlah manajer biasa.

    Iraola dengan cepat membangun kembali barisan belakangnya sambil menyisipkan pemain berkualitas di posisi lain, dan Bournemouth berhasil menduduki peringkat kedua di klasemen setelah hanya kalah satu kali dari sembilan pertandingan pembuka mereka. Namun, awal yang cemerlang itu terancam menjadi kenangan yang jauh, karena rentetan 11 pertandingan tanpa kemenangan membuat Bournemouth kembali terpuruk ke zona degradasi.

    Dengan Semenyo yang akan dijual, beberapa pihak di Vitality Stadium khawatir akan hal terburuk. Namun, mereka tak perlu khawatir, karena gol penentu di masa injury time yang dicetak oleh winger yang akan bergabung dengan Manchester City itu dalam penampilan terakhirnya melawan Tottenham memicu rentetan 18 pertandingan tanpa kekalahan yang berlanjut hingga akhir musim dan memastikan finis di posisi keenam, serta kualifikasi ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

    Liverpool akan mendapatkan pelatih yang hebat, asalkan Iraola adalah orang yang akan menggantikan Arne Slot di Anfield.

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    7Cristian Chivu (Inter)

    Sebagai pengganti Simone Inzaghi, Cristian Chivu harus menghadapi tantangan berat di Inter, sekaligus bertugas membenahi skuad Nerazzurri setelah harapan mereka meraih treble pupus pada bulan terakhir musim sebelumnya. Penampilan mengecewakan di Piala Dunia Antarklub awalnya tidak memberikan pertanda baik, namun pelatih asal Rumania itu secara bertahap berhasil mengembalikan performa tim ke jalur yang benar di San Siro, hingga akhirnya Inter menutup musim dengan dua trofi di tangan.

    Mereka finis di puncak klasemen Serie A dengan selisih 11 poin setelah menjauh dari para pesaingnya pada awal musim semi, sebelum merebut Coppa Italia dengan kemenangan atas Lazio setelah comeback luar biasa di semifinal untuk mengalahkan Como.

    Semakin sedikit yang dibicarakan tentang tersingkirnya mereka dari Liga Champions di tangan Bodo/Glimt, semakin baik, tetapi Chivu bisa merasa senang dengan apa yang telah ia capai mengingat ia hanya memiliki empat bulan pengalaman melatih di level teratas bersama Parma.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    6Hansi Flick (Barcelona)

    Perdebatan akan berkecamuk mengenai apakah strategi garis pertahanan tinggi yang berisiko dari Hansi Flick membatasi potensi pencapaian Barcelona di Liga Champions, namun tak dapat disangkal kesuksesan yang diraih pelatih asal Jerman itu di kancah domestik sejak tiba di Catalunya pada tahun 2024.

    Barca berhasil mempertahankan gelar La Liga mereka, finis delapan poin di atas Real Madrid yang berada di posisi kedua meskipun pemain seperti Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, dan Frenkie de Jong absen dalam sebagian besar musim karena cedera.

    Tim asuhan Flick memainkan salah satu gaya sepak bola paling menarik di Eropa, dan dengan presiden Joan Laporta yang bertekad untuk menggandakan investasi dan berbelanja besar-besaran musim panas ini, sedikit yang akan meragukan mereka untuk meraih lebih banyak kesuksesan musim depan.

  • Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    5Cesc Fabregas (Como)

    Dia adalah pemain yang brilian, dan kini tampaknya Cesc Fabregas juga merupakan manajer yang cukup handal. Setelah membawa Como yang baru promosi finis di papan tengah pada musim pertamanya sebagai pelatih musim lalu, mantan gelandang ini menargetkan tiket ke kompetisi Eropa musim ini, namun bahkan saat itu pun hanya sedikit yang menduga performa gemilang yang akan ditunjukkan Como.

    Fabregas membawa timnya finis di peringkat keempat Serie A, sehingga memastikan kualifikasi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Timnya memiliki pertahanan terbaik di liga, hanya kebobolan 29 kali dalam 38 pertandingan, sementara Nico Paz yang luar biasa mengorganisir serangan mereka saat dia terus berkembang di bawah bimbingan Fabregas.

    Dengan sebagian besar posisi kosong di klub-klub besar telah terisi, tampaknya Fabregas kini dapat kembali memimpin Como musim depan saat mereka bersiap untuk bersaing di level tertinggi Eropa.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    4Unai Emery (Aston Villa)

    Ketika Aston Villa mengawali musim dengan gagal meraih kemenangan atau mencetak gol dalam lima pertandingan pertamanya, muncul kekhawatiran nyata bahwa Unai Emery telah membawa klub ini sejauh yang ia bisa, dengan minimnya aktivitas transfer pada musim panas yang tampaknya telah membuat situasi di Villa Park menjadi stagnan.

    Namun, Emery sekali lagi menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik di Eropa. Perubahan dramatis dalam hasil pertandingan membuat Villa berhasil masuk ke dalam persaingan perebutan gelar menjelang pergantian tahun, dan meskipun mereka akhirnya tergelincir selama musim dingin yang mengecewakan, mereka bangkit kembali untuk mengamankan posisi keempat dan kembali ke Liga Champions.

    Ditambah dengan kemenangan di Liga Europa yang lain, Emery terus membuktikan bahwa mereka yang meragukannya salah berulang kali.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-COLOGNE-PODIUMAFP

    3Vincent Kompany (Bayern Munich)

    Bayern Munich terpaksa menunjuk Vincent Kompany setelah enam pelatih berbeda menolak tawaran mereka sebelum akhirnya merekrut manajer Burnley tersebut pada tahun 2024, namun klub asal Bavaria itu tak bisa lebih bahagia lagi dengan kehadiran pelatih asal Belgia itu, mengingat timnya menunjukkan kemajuan pesat selama musim yang mendebarkan di Allianz Arena.

    Tim asuhan Kompany memainkan sepak bola menyerang terbaik di Eropa, dan mencetak 122gol dalam perjalanan mereka mempertahankan gelar Bundesliga, finis dengan selisih 16 poin dari Borussia Dortmund di posisi kedua. Mereka kemudian juga menjuarai DFB-Pokal, sementara mencapai semifinal Liga Champions menunjukkan kemajuan di Eropa, meskipun Kompany mungkin merasa ini adalah peluang yang terlewatkan mengingat performa Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Setelah tiga kali berturut-turut finis sebagai runner-up dan lima musim tanpa trofi, Arsenal dan Mikel Arteta akhirnya berhasil meraih gelar juara Liga Premier yang memang pantas mereka dapatkan. Arteta secara bertahap menjauh dari gaya sepak bola ala Guardiola yang diterapkan tim The Gunners saat ia pertama kali tiba di Emirates, dan patut diapresiasi atas kemampuannya mengantisipasi pergeseran liga ke gaya permainan yang lebih fisik dan mengandalkan situasi bola mati, serta membangun tim yang mampu bertahan hingga akhir musim.

    Tentu saja ada rintangan di sepanjang perjalanan, tetapi Arsenal adalah tim yang menonjol di kompetisi Inggris, sementara satu-satunya kekalahan mereka di Eropa adalah di final Liga Champions, dan itu pun terjadi melalui adu penalti. Mengingat posisi The Gunners saat Arteta mengambil alih, perjalanan yang telah dilalui tim ini di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu sungguh luar biasa, dan ia pantas mendapatkan pujian yang kini menghampirinya.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    1Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

    Jika gelar treble musim lalu belum cukup untuk mengukuhkan posisi Luis Enrique di antara pelatih-pelatih terbaik di generasinya, maka keberhasilannya mempertahankan gelar Ligue 1 dan Liga Champions tentu saja membuktikannya.

    PSG tidak selalu berjalan mulus di kompetisi domestik karena Lens terus menekan mereka, sementara mereka juga mengalami kekalahan memalukan di Coupe de France dari Paris FC, tetapi hasil akhir membenarkan cara yang ditempuh, dan mantan bos Barcelona ini patut mendapat pujian atas cara dia memanfaatkan skuadnya sehingga para pemain terbaik PSG tetap segar untuk petualangan mereka di Eropa.

    Tim asuhan Luis Enrique memang tidak seagresif musim lalu, namun mereka tetap memiliki salah satu lini serang paling berbahaya di dunia sepak bola, dan memanfaatkannya dengan baik untuk memastikan musim yang tak terlupakan di Parc des Princes.