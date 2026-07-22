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Manajer Southampton, Tonda Eckert, didakwa melakukan tiga pelanggaran terhadap peraturan FA setelah skandal Spygate
FA mengambil tindakan setelah penyelidikan kasus penyadapan
Keputusan tersebut, sebagaimana diumumkan oleh FA, diambil setelah penyelidikan mendalam terhadap aktivitas rahasia yang melibatkan pertandingan melawan Oxford United, Ipswich Town, dan Middlesbrough pada musim sebelumnya. Terungkap bukti bahwa klub tersebut menugaskan seorang analis magang untuk merekam sesi latihan lawan guna memperoleh keunggulan taktis, sebuah praktik yang kemudian diakui oleh Eckert bahwa ia yang mengizinkannya.
Eckert diberi waktu tujuh hari untuk menanggapi tuduhan-tuduhan spesifik ini, meskipun laporan talkSPORT menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar tidak akan membantah temuan tersebut. Perkembangan ini menandai titik terendah baru dalam saga yang membuat The Saints didiskualifikasi dari babak play-off Championship pada bulan Mei. Meskipun klub tersebut berhasil mengalahkan Middlesbrough dengan agregat 2-1 di lapangan, mereka pada akhirnya digantikan oleh lawan mereka di final setelah komisi disiplin EFL turun tangan.
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Southampton menyatakan dukungan penuh kepada pelatihnya
Meskipun ancaman sanksi pribadi terhadap manajer mereka semakin mendekat, Southampton tetap mempertahankan sikap solidaritas di hadapan publik. Dalam pernyataan resmi, klub tersebut mengatakan: "Southampton Football Club dan Pelatih Kepala Tim Utama Tonda Eckert menanggapi tuduhan yang diajukan hari ini oleh The FA terkait pelanggaran Aturan E3.1. Tonda dan klub akan terus bekerja sama sepenuhnya dan secara terbuka dengan The FA.
"Fokus kami tetap pada persiapan untuk musim Championship 2026-27. Klub tetap memberikan dukungan penuh kepada Tonda dan stafnya saat kami berupaya mewujudkan ambisi kami untuk kembali ke Liga Premier.
"Kami tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut selama proses ini masih berlangsung, namun kami akan memberikan pembaruan kepada para pendukung segera setelah kami berada dalam posisi untuk melakukannya."
Dukungan ini menyusul pernyataan dari pemilik klub Dragan Solak, yang menjanjikan dukungannya kepada pelatih asal Jerman tersebut tak lama setelah skandal awal terungkap. Solak menggambarkan Eckert sebagai "manajer yang sangat berbakat" dan menyarankan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya.
Rincian operasi Spygate
Penyelidikan tersebut mengungkap adanya pendekatan sistematis dalam pengumpulan informasi, dengan komisi tersebut secara keras mengkritik tekanan yang diberikan kepada staf junior untuk melakukan pengintaian. Skema tersebut terungkap ketika magang William Salt tertangkap basah sedang merekam Middlesbrough di Stadion Riverside. Namun, kemudian terungkap bahwa klub tersebut juga menargetkan rival-rival lainnya, mencari detail mengenai formasi taktis Oxford United serta memantau kondisi kebugaran gelandang Boro, Hayden Hackney. Eckert kemudian telah menyampaikan permintaan maaf atas kerugian dan gangguan yang ditimbulkan.
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Mempersiapkan diri menghadapi musim yang berat di depan
Waktu diajukannya tuduhan ini jauh dari ideal, mengingat Southampton sedang bersiap menghadapi musim Championship yang berat, yang akan dimulai dengan laga tandang ke Watford pada 16 Agustus. Setelah nyaris gagal promosi ke Liga Premier akibat diskualifikasi, The Saints kini harus menjalani musim baru dengan defisit empat poin sejak hari pertama. Proyek jangka panjang klub ini tetap berpusat pada Eckert, yang kontraknya saat ini berlaku hingga akhir musim 2026-27.
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