Manajer Southampton, Tonda Eckert, didakwa melakukan tiga pelanggaran terhadap peraturan FA setelah skandal Spygate

Meskipun ancaman sanksi pribadi terhadap manajer mereka semakin mendekat, Southampton tetap mempertahankan sikap solidaritas di hadapan publik. Dalam pernyataan resmi, klub tersebut mengatakan: "Southampton Football Club dan Pelatih Kepala Tim Utama Tonda Eckert menanggapi tuduhan yang diajukan hari ini oleh The FA terkait pelanggaran Aturan E3.1. Tonda dan klub akan terus bekerja sama sepenuhnya dan secara terbuka dengan The FA.

"Fokus kami tetap pada persiapan untuk musim Championship 2026-27. Klub tetap memberikan dukungan penuh kepada Tonda dan stafnya saat kami berupaya mewujudkan ambisi kami untuk kembali ke Liga Premier.

"Kami tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut selama proses ini masih berlangsung, namun kami akan memberikan pembaruan kepada para pendukung segera setelah kami berada dalam posisi untuk melakukannya."

Dukungan ini menyusul pernyataan dari pemilik klub Dragan Solak, yang menjanjikan dukungannya kepada pelatih asal Jerman tersebut tak lama setelah skandal awal terungkap. Solak menggambarkan Eckert sebagai "manajer yang sangat berbakat" dan menyarankan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya.