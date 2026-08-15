Manajer Skotlandia berikutnya terungkap! Mantan bek Premier League siap menggantikan Steve Clarke

Skotlandia tampaknya telah menemukan sosok yang akan membawa tim nasional melangkah maju setelah berakhirnya era Clarke, yang tuntas usai mereka tersingkir di fase grup Piala Dunia musim panas ini. Menurut Sky Sports, mantan bek Premier League Pocognoli kini muncul sebagai kandidat terdepan yang jelas untuk posisi manajer yang lowong, dengan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia mengidentifikasi sosok berusia 39 tahun itu sebagai target utama mereka untuk merevitalisasi skuad.

Langkah ini merepresentasikan perubahan arah yang signifikan bagi SFA, yang memilih pelatih lebih muda dengan profil taktik modern. Pocognoli saat ini berstatus tanpa klub, sehingga menjadikannya opsi yang menarik dan mudah diakses bagi badan pengatur tersebut saat mereka berupaya menuntaskan penunjukan dengan cepat.