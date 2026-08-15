AFP
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Manajer Skotlandia berikutnya terungkap! Mantan bek Premier League siap menggantikan Steve Clarke
Pocognoli muncul sebagai kandidat terdepan
Skotlandia tampaknya telah menemukan sosok yang akan membawa tim nasional melangkah maju setelah berakhirnya era Clarke, yang tuntas usai mereka tersingkir di fase grup Piala Dunia musim panas ini. Menurut Sky Sports, mantan bek Premier League Pocognoli kini muncul sebagai kandidat terdepan yang jelas untuk posisi manajer yang lowong, dengan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia mengidentifikasi sosok berusia 39 tahun itu sebagai target utama mereka untuk merevitalisasi skuad.
Langkah ini merepresentasikan perubahan arah yang signifikan bagi SFA, yang memilih pelatih lebih muda dengan profil taktik modern. Pocognoli saat ini berstatus tanpa klub, sehingga menjadikannya opsi yang menarik dan mudah diakses bagi badan pengatur tersebut saat mereka berupaya menuntaskan penunjukan dengan cepat.
- AFP
Rekam jejak kepelatihan dan kesuksesan terbaru
Meski masih relatif muda dalam ukuran kepelatihan, Pocognoli datang dengan rekam jejak yang membuat para pengambil keputusan di Glasgow terkesan. Ia menikmati periode gemilang di negara asalnya, Belgia, saat secara terkenal mengantar Union Saint-Gilloise meraih gelar liga Belgia pertama mereka dalam 90 tahun pada tahun lalu. Pencapaian itu secara signifikan mengangkat profilnya di seluruh Eropa, menunjukkan kemampuannya dalam mengorganisasi tim dan meraih hasil konsisten di level tertinggi sepakbola domestik.
Setelah sukses di Belgia, Pocognoli pindah ke Ligue 1 untuk menangani Monaco pada Oktober lalu. Meski masa tugasnya di kerajaan itu berakhir musim panas ini setelah finis di peringkat ketujuh Ligue 1, pengalamannya melatih salah satu klub paling bergengsi di Prancis dipandang sebagai aset besar. SFA meyakini pengalaman Pocognoli di sepakbola elite Eropa dan kemampuannya bekerja dengan pemain-pemain papan atas akan sangat cocok untuk level internasional.
Wajah yang familier di sepak bola Inggris
Bagi para penggemar sepakbola Inggris, Pocognoli adalah nama yang sudah tidak asing lagi berkat waktunya bermain di Premier League dan Championship. Mantan bek kiri itu membela West Bromwich Albion, tempat ia mendapatkan pengalaman berharga mengenai tuntutan fisik dan mental di kasta tertinggi sepakbola Inggris.
Selain masa baktinya secara permanen di West Brom, pemain internasional Belgia itu juga sempat menjalani semusim sebagai pemain pinjaman di Brighton & Hove Albion satu dekade lalu. Kedekatan dengan lanskap sepakbola Inggris ini, ditambah keberhasilan taktis terbarunya di Benua Eropa, menjadikannya kandidat unik yang menjembatani pengetahuan lokal dan metode kepelatihan Eropa modern.
- AFP
Bertransisi dari era Clarke
Sebagai pemain, Pocognoli mencatatkan lebih dari 300 penampilan domestik sepanjang kariernya dan mengoleksi 13 caps untuk tim nasional Belgia. Penunjukannya yang tinggal menunggu waktu juga memiliki makna bersejarah, dengan pria berusia 39 tahun itu akan menjadi pelatih kepala asing pertama Skotlandia sejak Berti Vogts menduduki posisi tersebut pada periode 2002 hingga 2004.
Ke depan, juru taktik asal Belgia itu menghadapi mandat yang jelas dari Federasi Sepak Bola Skotlandia untuk membuka era baru bagi tim nasional. Tujuan utamanya adalah mengembalikan momentum kompetitif dan membawa Skotlandia melewati dua kampanye kualifikasi turnamen besar secara beruntun, dengan target lolos ke Kejuaraan Eropa 2028, lalu Piala Dunia 2030.
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