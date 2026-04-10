Manajer Real Madrid berikutnya?! Pelatih tim nasional muncul sebagai kandidat tak terduga untuk memimpin tim di Bernabeu
Kandidat kejutan untuk Bernabeu
Mantan pemain Marseille dan Chelsea ini muncul sebagai kandidat kuat untuk menjadi manajer Real Madrid berikutnya. Menurut laporan dari RMC Sport, pelatih tim nasional Prancis tersebut masuk dalam daftar pendek nama-nama ternama yang sedang dipertimbangkan oleh Florentino Perez untuk memimpin tim di Bernabeu.
Deschamps, yang telah memimpin tim nasional Prancis selama 14 tahun, akan mengundurkan diri setelah Piala Dunia berakhir. Meskipun Zinedine Zidane telah lama digadang-gadang sebagai calon penggantinya yang paling mungkin di tim nasional, masa depan Deschamps sendiri kini mengarah pada kembalinya ia ke sepak bola klub bersama klub terbesar di dunia.
Tantangan di era pasca-Ancelotti
Ketertarikan terhadap Deschamps muncul di tengah masa ketidakstabilan yang signifikan bagi Los Blancos. Sejak kepergian Carlo Ancelotti pada Juni 2025, klub ini kesulitan mempertahankan posisinya di puncak dunia sepak bola. Xabi Alonso didatangkan dengan harapan besar musim panas lalu, namun mantan pemain Bayer Leverkusen itu gagal beradaptasi dan dipecat hanya tujuh bulan setelah menjabat.
Pelatih saat ini, Alvaro Arbeloa, mengambil alih pada Januari namun mengalami kesulitan dalam posisi yang penuh tekanan. Real Madrid menghadapi kemungkinan musim lain tanpa trofi besar, dan kekalahan di Liga Champions melawan Bayern Munich bisa menjadi pukulan terakhir bagi masa jabatan mantan bek tersebut sebagai pelatih, meskipun ia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan presiden klub.
Alasan di balik langkah Deschamps
Ada tiga faktor utama yang menjadikan Deschamps sebagai kandidat yang menarik bagi Madrid. Pertama, reputasinya sebagai pemimpin tim tak tertandingi, mengingat ia telah berhasil mengelola ego-ego besar di Monaco, Juventus, Marseille, dan timnas Prancis. Di ruang ganti seperti milik Madrid, di mana manajemen individu sama pentingnya dengan kecerdasan taktis, Deschamps dipandang sebagai pilihan yang tepat.
Selain itu, rekam jejak kemenangannya berbicara sendiri. Ia membawa Monaco ke final Liga Champions, memenangkan Ligue 1 bersama Marseille, dan memimpin Prancis meraih gelar juara Piala Dunia pada 2018, diikuti dengan penampilan di final pada 2022. Selain itu, ia sudah memiliki hubungan yang kuat dengan bintang-bintang kunci Madrid seperti Kylian Mbappe dan Aurelien Tchouameni, dan kemampuannya berbahasa Spanyol dipandang sebagai keunggulan utama.
Masa depan yang cerah menanti pemain asal Prancis itu
Meskipun spekulasi seputar masa depannya semakin ramai, Deschamps tetap fokus pada tugasnya saat ini di Federasi Sepak Bola Prancis. Ia secara konsisten menolak untuk membicarakan langkah selanjutnya, meskipun sumber-sumber yang dekat dengan sang manajer mengindikasikan bahwa ia tetap membuka semua kemungkinan, termasuk tawaran potensial dari negara-negara lain di Eropa dan Arab Saudi. Pihak terdekatnya menjelaskan bahwa ia memiliki kebebasan untuk memilih dan tidak menutup kemungkinan apa pun.