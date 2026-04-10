Manajer Real Madrid berikutnya?! Pelatih tim nasional muncul sebagai kandidat tak terduga untuk memimpin tim di Bernabeu

Mantan pemain Marseille dan Chelsea ini muncul sebagai kandidat kuat untuk menjadi manajer Real Madrid berikutnya. Menurut laporan dari RMC Sport, pelatih tim nasional Prancis tersebut masuk dalam daftar pendek nama-nama ternama yang sedang dipertimbangkan oleh Florentino Perez untuk memimpin tim di Bernabeu.

Deschamps, yang telah memimpin tim nasional Prancis selama 14 tahun, akan mengundurkan diri setelah Piala Dunia berakhir. Meskipun Zinedine Zidane telah lama digadang-gadang sebagai calon penggantinya yang paling mungkin di tim nasional, masa depan Deschamps sendiri kini mengarah pada kembalinya ia ke sepak bola klub bersama klub terbesar di dunia.