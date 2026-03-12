Pemberhentian Oscar Pareja oleh Orlando City sungguh sangat kejam. Memang, Orlando mengalami awal musim yang sangat buruk, tetapi tiga pertandingan saja tidak cukup lama bagi seorang manajer, apalagi dia sudah berada di sana sejak 2019. Ini adalah awal musim baru, dan The Lions kehilangan pemain terbaiknya, Alex Freeman, dua bulan yang lalu. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pria ini?

Ini adalah permainan yang kejam, terutama di dunia kepelatihan sepak bola profesional yang keras, dan apapun kredit yang dimiliki Pareja telah jelas habis. Ada konsekuensi yang jelas di sini. Orlando kini membutuhkan pelatih kepala baru. Dan keputusan Orlando mungkin memudahkan klub lain untuk membenarkan pemecatan awal musim mereka sendiri. Tapi siapa yang sudah merasa terancam? Ada beberapa posisi yang, jujur saja, mulai panas. Ada alasan yang cukup kuat untuk memecat Greg Vanney musim dingin ini, dan dia belum membantu peluangnya sejauh ini. Sementara itu, ada pertanyaan yang perlu diajukan di St. Louis dan Philadelphia. Tidak ada dari hal-hal ini seharusnya terjadi. Namun, ini adalah dunia yang kejam.

Dan dengan catatan bahwa GOAL selalu mendukung manajer - terutama di awal musim ini - berikut adalah gambaran tentang posisi beberapa manajer kunci setelah awal musim yang buruk...