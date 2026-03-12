Goal.com
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Manajer MLS yang berada di bawah tekanan: Apakah masa jabatan Greg Vanney akan segera berakhir? Dan apakah Bradley Carnell harus khawatir tentang masa jabatannya di Philly?

Kurang dari sebulan sejak musim dimulai, sebuah klub sudah memecat manajer mereka. Dan hal itu mungkin saja membuka peluang bagi beberapa klub lain yang mungkin merasa terancam.

Pemberhentian Oscar Pareja oleh Orlando City sungguh sangat kejam. Memang, Orlando mengalami awal musim yang sangat buruk, tetapi tiga pertandingan saja tidak cukup lama bagi seorang manajer, apalagi dia sudah berada di sana sejak 2019. Ini adalah awal musim baru, dan The Lions kehilangan pemain terbaiknya, Alex Freeman, dua bulan yang lalu. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pria ini?

Ini adalah permainan yang kejam, terutama di dunia kepelatihan sepak bola profesional yang keras, dan apapun kredit yang dimiliki Pareja telah jelas habis. Ada konsekuensi yang jelas di sini. Orlando kini membutuhkan pelatih kepala baru. Dan keputusan Orlando mungkin memudahkan klub lain untuk membenarkan pemecatan awal musim mereka sendiri. Tapi siapa yang sudah merasa terancam? Ada beberapa posisi yang, jujur saja, mulai panas. Ada alasan yang cukup kuat untuk memecat Greg Vanney musim dingin ini, dan dia belum membantu peluangnya sejauh ini. Sementara itu, ada pertanyaan yang perlu diajukan di St. Louis dan Philadelphia. Tidak ada dari hal-hal ini seharusnya terjadi. Namun, ini adalah dunia yang kejam. 

Dan dengan catatan bahwa GOAL selalu mendukung manajer - terutama di awal musim ini - berikut adalah gambaran tentang posisi beberapa manajer kunci setelah awal musim yang buruk...

  • Greg Vanney Getty

    Greg Vanney, LA Galaxy

    Mungkin ada dua alasan mengapa Vanney masih memiliki pekerjaan. Alasan pertama adalah dia telah kehilangan pemain terbaiknya selama lebih dari setahun. Riqui Puig, tanpa diragukan lagi, membawa LA Galaxy ke MLS Cup pada 2024. Tim ini tidak lagi sama tanpa dia dan mungkin harus menghadapi musim penuh lainnya tanpa kehadirannya setelah pemain Spanyol itu menjalani operasi lutut kedua dalam dua tahun berturut-turut. Alasan kedua adalah dia masih memiliki banyak kredit. Galaxy adalah tim yang sedang kesulitan hingga Vanney mengambil alih, dan meskipun dia jauh dari seorang visioner taktik, pelatih asal Amerika ini membawa mereka kembali ke puncak MLS. Sulit untuk melepaskan itu.

    Setelah awal musim yang buruk pada 2025, Galaxy memberinya kontrak baru. Saat itu, hal itu tampak adil. Lagi pula, ini adalah pelatih yang memenangkan MLS Cup kurang dari enam bulan sebelumnya. Namun, kini tampaknya tidak ada alasan lagi. Rekor Vanney sebagai pelatih adalah 80 kemenangan, 51 imbang, dan 74 kekalahan, dan persentase kemenangannya turun di bawah 40 persen. Cedera tentu menjadi faktor, tetapi Galaxy gagal lolos ke playoff dengan selisih 11 poin musim lalu dan tampaknya tidak akan jauh lebih baik musim ini. Mungkin tidak adil, tetapi Vanney merasa hanya satu periode buruk lagi yang akan membuatnya dipecat.

  • Yoann Damet St. Louis CITYGetty

    John Damet, Kota St. Louis

    Tahun ini terasa seperti awal yang baru bagi St. Louis. Perubahan sedang terjadi di seluruh organisasi. Klub ini kehilangan direktur olahraga utamanya di tengah musim lalu dan telah secara bertahap melakukan pembenahan sejak saat itu. Pada November, St. Louis menunjuk Corey Wray sebagai direktur olahraga dan menugaskannya untuk membalikkan keadaan setelah tim finis di peringkat ke-14 di Konferensi Barat.

    Langkah pertamanya adalah merekrut Damet, asisten utama Wilfried Nancy selama masa kejayaan bersama Columbus Crew. Awal yang sulit menanti Damet. St. Louis hanya imbang satu kali dan kalah dua kali dari tiga pertandingan pertamanya, serta hanya mencetak satu gol musim ini.

    Ada beberapa kendala. Pertama, skuad kekurangan daya serang. Ancaman gol minim, dan tim membutuhkan lebih banyak kreativitas dari area sayap. Masalah lain adalah jadwal pertandingan yang tidak menguntungkan. Charlotte, San Diego, dan Seattle menjadi lawan yang berat di awal musim bagi manajer baru. Secara realistis, berapa banyak poin yang bisa diharapkan St. Louis dari tiga pertandingan tersebut? Memecatnya sekarang akan sangat kejam.

    Untuk saat ini, fokus akan tertuju pada bangkit kembali dan meraih beberapa hasil positif. Jika tidak, tekanan akan segera datang.

  • Bradley Carnell Philadelphia Union 2025Imagn

    Bradley Carnell, Philadelphia Union

    Betapa frustrasinya melatih Philadelphia Union? Di satu sisi, Anda berada di puncak klasemen Konferensi Timur, favorit MLS Cup, dan berada dalam posisi untuk melaju jauh di playoff. Di sisi lain, Anda telah kehilangan beberapa pemain terbaik Anda, gagal menggantikan mereka sepenuhnya, dan kini mengelola skuad yang tiba-tiba terlihat jauh lebih tipis. Jadi ya, Carnell pasti merasa dia mendapat kartu yang sulit. Namun, beberapa hasil musim ini benar-benar tidak dapat dimaafkan.

    D.C. United mungkin telah berinvestasi di musim dingin ini, tetapi mereka tetap tim yang inferior — namun Union kalah 1-0. Mereka seharusnya bisa meraih poin di kandang melawan San Jose (meski tanpa Timo Werner). Mereka juga menembak kaki sendiri dengan kartu merah yang tidak perlu melawan NYCFC.

    Harapan satu-satunya mungkin adalah CONCACAF Champions Cup, tetapi Union kalah 1-0 dari Club América di kandang pada leg pertama babak 16 besar. Tim yang sedang kesulitan kini harus menang di Meksiko. Semoga beruntung.

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    Pelatih lain yang patut diperhatikan

    + Tata Martino, yang belum pernah menang dalam tiga pertandingan pertamanya sejak kembali ke Atlanta United. Dia yakin bisa sukses dalam periode keduanya, tetapi debut keduanya tidak berjalan mulus.

    + Henrik Rydström, yang menyadari bahwa prestasi gemilang di liga Swiss tidak selalu menjamin kesuksesan di MLS. Tim Columbus Crew-nya kesulitan untuk bersatu. 

    + Marco Donadel. Ya, Montreal memecat seorang pelatih tahun lalu, tetapi Donadel telah berada di sana dalam berbagai kapasitas sejak 2023. Mereka telah kesulitan selama beberapa tahun terakhir, dan mungkin diperlukan wajah baru di suatu saat. Para penggemar di Montréal telah menyaksikan pergantian pemimpin yang terus-menerus sejak klub bergabung dengan MLS pada 2012, dengan 10 pelatih berganti dalam periode tersebut. 

