MLS Managers on the Hot Seat (4.14.2026)
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Manajer-manajer MLS yang berada di bawah tekanan: Apakah masa jabatan Bradley Carnell sudah habis? Dan apakah Sporting Kansas City akan memutuskan untuk melakukan pergantian?

Dua klub MLS telah memecat pelatih mereka kurang dari dua bulan setelah musim dimulai, dan ada banyak alasan untuk meyakini bahwa manajer-manajer lain mungkin akan hengkang dalam beberapa pekan mendatang.

Dengan demikian, tiga manajer MLS telah dipecat. Orlando City menjadi yang pertama, dengan memutuskan hubungan kerja dengan Oscar Pareja. Marco Donadel dari Montreal menyusul setelah hanya mampu meraih satu kemenangan di awal musim. Javier Mascherano, secara mengejutkan, menjadi yang ketiga, meskipun kabarnya ia hengkang atas kemauannya sendiri.

Lalu, siapa yang akan menyusul? Kita tahu pasti bahwa beberapa posisi masih aman. Mikey Varas mungkin sedang mengalami masa sulit di San Diego FC, tetapi klub tersebut memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap gaya permainannya dan pemilihan skuadnya. Phil Neville juga mungkin saja menyelamatkan posisinya setelah meraih kemenangan besar melawan LAFC. Namun, ada banyak lainnya yang bisa merasakan kursi mereka mulai panas. Secara adil, ini adalah keajaiban bahwa Bradley Carnell masih memimpin Philadelphia Union. Sporting Kansas City bisa saja segera berpisah dengan Raphael Wicky. Greg Vanney juga bisa merasakan kursinya mulai panas.

Pemecatan manajer tidaklah adil maupun sepenuhnya diperlukan. Sebagian besar waktu, hal itu tidak pantas atau merupakan reaksi berlebihan. Namun, ada beberapa kasus di mana pemecatan dapat dibenarkan. GOAL menyoroti beberapa kursi di MLS yang mungkin mulai terasa panas.....

  Bradley Carnell

    Bradley Carnell, Philadelphia Union

    Carnell mendapat kritikan karena tidak melepas rem tangan pada Cavan Sullivan. Namun, itu bukanlah satu-satunya kesalahannya tahun ini. Mari kita jujur: Philadelphia sedang dalam kondisi berantakan dari atas hingga bawah. Mereka melepas beberapa pemain terbaiknya dan tak pernah menggantikannya. Skandal di luar lapangan serta penyelidikan MLS yang masih berlangsung telah menyibukkan jajaran manajemen mereka. Tak banyak hal yang bisa disukai dari Union saat ini.

    Dan meskipun Carnell tidak sepenuhnya bisa disalahkan, cara melatihnya jelas tidak membantu. Union hanya menang sekali di liga dan kalah enam kali. Hanya satu klub yang mencetak gol lebih sedikit. Memang, kemenangan atas Montreal memberinya sedikit waktu, tetapi rasanya Carnell hanya tinggal selangkah lagi dari pemecatan.

  Raphael Wicky

    Raphael Wicky, Sporting KC

    Suasana awalnya cukup baik bagi Sporting KC di awal musim ini. Mereka melakukan langkah cerdas dengan merekrut David Lee untuk memimpin operasional sepak bola klub. Lee telah menunjukkan kinerja luar biasa bersama NYCFC. Wicky memang belum terlalu mengenal MLS, namun ia memiliki latar belakang kepelatihan yang mumpuni dan tampak mampu merakit tim yang solid.

    Setidaknya, secara teori. Jika ada pelatih berkaliber MLS di sini, dia belum benar-benar menunjukkan kemampuannya. Sporting KC selalu terasa seperti sebuah proyek, dan Wicky belum membuktikan bahwa dia memiliki kualitas untuk membentuk identitas tim yang kuat. Seperti halnya Carnell, ada beberapa hal yang tidak menguntungkannya di sini. Skuad Kansas City sangat lemah dan kurang berpengalaman. Namun, Wicky tampaknya tidak mampu membangun identitas tim. Mungkin perlu dilakukan perubahan.

  Yoann Damet St. Louis CITY

    Yoann Damet, St. Louis CITY

    Kabar baiknya bagi Damet adalah St. Louis memiliki catatan pertahanan yang cukup bagus. Kebobolan sembilan gol dalam tujuh pertandingan memang tidak terlalu bagus, tetapi angka itu masih berada di peringkat tengah di antara klub-klub MLS. Jika memperhitungkan fakta bahwa mereka sudah menghadapi San Diego, LAFC, dan Seattle, catatan tersebut sebenarnya tidak terlalu buruk.

    Namun, ke depannya, ada masalah besar. St. Louis baru mencetak enam gol sepanjang musim ini, dan tiga di antaranya tercipta dalam satu pertandingan. Kenyataannya sederhana: St. Louis tidak memiliki opsi penyerang yang andal. Marcel Hartel adalah pemain serang yang memiliki banyak kemampuan, tetapi dia bukan pencetak gol alami. Simon Becher belakangan ini ditempatkan di lini depan, tetapi dia belum meyakinkan. Damet boleh saja mengeluh. Namun, dia perlu mencari solusi sendiri.

  Nico Estevez Austin FC

    Nico Estevez, Austin FC

    Hal ini tentu saja sangat tidak adil. Austin jelas tampil melampaui ekspektasi tahun lalu, dan Estevez berhasil membawa mereka ke posisi playoff yang terhormat setelah striker andalan mereka mengalami cedera ACL. Mereka bermain dengan skuad yang terbatas namun mampu tampil di atas ekspektasi. Hal itu saja seharusnya sudah cukup untuk memberinya modal kepercayaan diri guna melewati masa-masa sulit. Dan ini memang merupakan rentetan hasil buruk bagi Austin. Mereka belum pernah menang dalam lima pertandingan terakhir dan kesulitan menemukan ide-ide serangan. Namun, ada alasan untuk percaya bahwa keadaan mungkin akan membaik. Beberapa pemain kunci akan kembali dari cedera. Posisi Estevez mungkin sedikit terancam, tetapi dia tidak benar-benar dalam bahaya.

  Seattle Sounders FC v LA Galaxy

    Greg Vanney, LA Galaxy

    Vanney adalah sosok lain yang diuntungkan oleh hasil-hasil belakangan ini. Kemenangan 2-1 di Austin membuat segalanya tampak lebih baik, namun secara umum mereka tetaplah tim yang biasa-biasa saja. Para penggemar kemungkinan besar akan selalu menyalahkan cedera Riqui Puig, yang harus menjalani operasi kedua pada lutut yang sama setelah mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) di babak playoff 2024. Namun, mungkin kenyataannya adalah tim ini harus terus berjuang tanpa bintang asal Spanyol mereka. Mungkin Puig sudah benar-benar hengkang.

    Manajer, sejujurnya, tidak pernah menjadikan ketidakhadirannya sebagai alasan dan selalu berusaha bekerja dengan apa yang dimilikinya. Sebagai balasannya, manajemen memberikan beberapa pemain berbakat kepadanya pada musim panas ini. Namun, sejauh ini, ia gagal memaksimalkan potensi para pemain baru tersebut. Selama mereka masih menjadi tim yang berada di ambang playoff, Vanney akan tetap memiliki pekerjaan. Namun, jika mereka mengalami periode sulit, ia bisa menghadapi pertanyaan serius.