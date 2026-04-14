Manajer-manajer MLS yang berada di bawah tekanan: Apakah masa jabatan Bradley Carnell sudah habis? Dan apakah Sporting Kansas City akan memutuskan untuk melakukan pergantian?

Dengan demikian, tiga manajer MLS telah dipecat. Orlando City menjadi yang pertama, dengan memutuskan hubungan kerja dengan Oscar Pareja. Marco Donadel dari Montreal menyusul setelah hanya mampu meraih satu kemenangan di awal musim. Javier Mascherano, secara mengejutkan, menjadi yang ketiga, meskipun kabarnya ia hengkang atas kemauannya sendiri.

Lalu, siapa yang akan menyusul? Kita tahu pasti bahwa beberapa posisi masih aman. Mikey Varas mungkin sedang mengalami masa sulit di San Diego FC, tetapi klub tersebut memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap gaya permainannya dan pemilihan skuadnya. Phil Neville juga mungkin saja menyelamatkan posisinya setelah meraih kemenangan besar melawan LAFC. Namun, ada banyak lainnya yang bisa merasakan kursi mereka mulai panas. Secara adil, ini adalah keajaiban bahwa Bradley Carnell masih memimpin Philadelphia Union. Sporting Kansas City bisa saja segera berpisah dengan Raphael Wicky. Greg Vanney juga bisa merasakan kursinya mulai panas.

Pemecatan manajer tidaklah adil maupun sepenuhnya diperlukan. Sebagian besar waktu, hal itu tidak pantas atau merupakan reaksi berlebihan. Namun, ada beberapa kasus di mana pemecatan dapat dibenarkan. GOAL menyoroti beberapa kursi di MLS yang mungkin mulai terasa panas.....