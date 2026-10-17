Menjelaskan kondisi di balik dua kemunduran tersebut, sang manajer mengatakan bahwa keduanya terjadi dalam situasi berbeda. “Keduanya kasus yang berbeda. Dom merasakan cedera yang sama. Itu bukan cedera baru dan kemungkinan belum pulih sepenuhnya, jadi kami membutuhkan lebih banyak waktu untuknya. Cedera Jeremie adalah cedera baru. Saya rasa dia mengalami kram menjelang akhir pertandingan tempo hari [melawan LASK],” kata Iraola. Ia menambahkan: “Saya memainkannya karena kami menghadapi sepuluh pemain dan saya pikir dia bisa memberi kami lebih banyak daripada Ronald saat menyerang. Setelah itu, saya sangat mengapresiasinya, dan Victor tampil sangat baik saat bermain sebagai bek kanan. Namun, itu berarti kami akan kehilangan Dom dan Jeremie untuk beberapa waktu, ya.”