AFP
Diterjemahkan oleh
Manajer Liverpool Andoni Iraola menyampaikan kabar mengkhawatirkan soal cedera Dominik Szoboszlai dan Jeremie Frimpong setelah kemenangan atas Brentford
Liverpool diterpa dua masalah cedera
Setelah meraih kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Brentford pada Sabtu, Liverpool mendapat dua kabar buruk terkait cedera. Berbicara kepada media seusai pertandingan, pelatih kepala Iraola mengakui bahwa klub akan kehilangan Szoboszlai dan Frimpong hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Szoboszlai hanya bertahan 32 menit dalam laga Premier League itu setelah cedera otot paha belakang yang membuatnya absen dalam dua pertandingan sebelumnya kambuh. Frimpong, yang masuk sebagai pemain pengganti saat turun minum, hanya mampu bermain tujuh menit sebelum terpaksa ditarik keluar.
- AFP
Iraola jelaskan situasi skuad yang rumit
Jadwal pertandingan yang padat telah berdampak pada skuad. Iraola menguraikan keputusan sulit yang harus ia ambil terkait kondisi kebugaran para pemain. “Saya pikir kami berada dalam situasi yang sangat rumit,” jelas Iraola. “Kami baru bermain tandang di Liga Champions dua hari lalu, tiba [di rumah] larut malam, dan mungkin belum menjalani pemulihan yang memadai. Anda harus memilih antara pemain yang sudah menjadi starter dalam dua pertandingan dan sangat kelelahan, atau pemain yang sedang pulih dari cedera tetapi kondisinya mungkin belum bisa Anda pastikan 100 persen.”
Masalah berbeda bagi dua sosok kunci
Menjelaskan kondisi di balik dua kemunduran tersebut, sang manajer mengatakan bahwa keduanya terjadi dalam situasi berbeda. “Keduanya kasus yang berbeda. Dom merasakan cedera yang sama. Itu bukan cedera baru dan kemungkinan belum pulih sepenuhnya, jadi kami membutuhkan lebih banyak waktu untuknya. Cedera Jeremie adalah cedera baru. Saya rasa dia mengalami kram menjelang akhir pertandingan tempo hari [melawan LASK],” kata Iraola. Ia menambahkan: “Saya memainkannya karena kami menghadapi sepuluh pemain dan saya pikir dia bisa memberi kami lebih banyak daripada Ronald saat menyerang. Setelah itu, saya sangat mengapresiasinya, dan Victor tampil sangat baik saat bermain sebagai bek kanan. Namun, itu berarti kami akan kehilangan Dom dan Jeremie untuk beberapa waktu, ya.”
- Getty Images Sport
Apa langkah Liverpool selanjutnya?
Liverpool kini harus menjalani rangkaian pertandingan yang sulit tanpa dua pemain yang cedera. Liverpool selanjutnya menjamu Villarreal di Liga Champions pada Selasa, dengan raihan sempurna enam poin di klasemen keseluruhan. Setelah berlaga di kompetisi Eropa, Liverpool akan menyambut Brighton di Anfield dalam laga Liga Primer.
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