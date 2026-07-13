Getty/GOAL
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Manajer Leeds, Daniel Farke, telah menangkis ancaman dari ‘nama besar’, namun mendapat peringatan ‘tiga pertandingan’ dari mantan bintang Elland Road
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Leeds bermimpi besar baik di dalam maupun di luar lapangan
Rencana ambisius sedang disusun di West Yorkshire, di mana proyek tersebut mencakup renovasi yang telah lama dinantikan pada sebuah stadion bersejarah. Dengan permintaan yang melampaui pasokan dalam penjualan tiket, lebih banyak pendukung akan segera disambut di stadion tersebut.
Mereka berharap dapat menikmati pertunjukan di lapangan, berkat perekrutan cerdas di bursa transfer yang telah memungkinkan Leeds memperkuat posisinya di kalangan elit sepak bola Inggris.
Kelangsungan tim akhirnya terjamin dengan relatif mudah pada musim lalu, dengan selisih delapan poin yang memisahkan Leeds dari zona degradasi dan kembalinya mereka ke Championship hanya 12 bulan setelah merebut gelar divisi kedua.
Mengulangi, dan pada akhirnya melampaui, prestasi tersebut tidak akan mudah — mengingat para pesaing di semua lini siap kembali mengeluarkan dana besar. Leeds perlu menjaga langkah dengan tim-tim di sekitarnya, sementara dukungan lebih lanjut dicari dari grup kepemilikan 49ers Enterprises.
Mereka ingin berjuang untuk lolos ke kompetisi Eropa dan merebut trofi domestik, dengan membutuhkan figur-figur inspiratif untuk mendukung tujuan tersebut di lapangan dan di bangku cadangan. Farke memenuhi kriteria tersebut untuk saat ini, dan keinginan untuk mendatangkan pemain yang disebut-sebut sebagai “nama besar” pun ditolak.
Apakah Farke masih merupakan orang yang tepat untuk Leeds?
Seberapa lama hal ini akan terus berlanjut masih belum bisa dipastikan. Saat ditanya apakah Farke sudah cukup berbuat untuk mempertahankan posisinya di peran yang paling menuntut ini, Kilgallon—lulusan akademi Leeds—dalam wawancara bersama Right Bet mengatakan kepada GOAL: “Hal ini sebenarnya sudah sedikit dibicarakan musim lalu juga, terutama saat mereka mengalami masa-masa sulit.
“Saya rasa ada serangkaian pertandingan di mana mereka harus menghadapi Man City, lalu Liverpool, dan kemudian Chelsea, dan semua orang berkata, ‘Wah, dia pasti akan dipecat sekarang, tidak mungkin dia bertahan, performa tim sedang buruk, ketua klub pun sudah membicarakannya, dari mana mereka akan mendapatkan poin agar dia punya peluang untuk tetap bertahan?’ Lalu dia turun ke lapangan, mengubah formasi saat melawan Man City, dan tim itu seolah-olah menjadi tim yang berbeda.
“Saya rasa ketua klub dan para pemilik klub melihat bahwa para pemain masih benar-benar bermain untuknya. Kadang-kadang kamu menonton beberapa tim dan berpikir, ‘para pemain sudah menyerah di sini, mereka tidak mau manajer ini memimpin.’ Tapi ada sesuatu, saya pikir itu saat pertandingan melawan Chelsea di kandang di Elland Road, di mana para pemain di lapangan memberikan segalanya untuknya—tentu saja untuk memenangkan pertandingan seperti biasa, tapi juga bermain untuknya.
“Kamu bisa mendengar orang berkata, ‘mereka tidak suka manajer di sini, kamu bisa merasakan ada yang tidak beres, kan?’ Saya pikir dia menguasai ruang ganti dengan gaya yang kuat. Saya rasa para pemain benar-benar menyukainya. Tapi kamu hanya butuh beberapa hasil bagus, bukan? Beberapa hasil tidak sesuai harapan dan kamu mulai merasa was-was. Jika kamu kalah dua atau tiga kali di Liga Premier sekarang, kamu akan berpikir, ‘Saya dalam masalah di sini’. Apalagi Leeds United sedang memperluas stadion mereka dan mereka mulai menunjukkan potensi mereka.
“Tapi Farke benar-benar luar biasa bagi saya. Saya pikir dia hebat. Musim lalu, mereka adalah tim papan atas. Mereka selalu bersaing di setiap pertandingan. Saya tahu mereka sempat berada di dekat zona degradasi dan mungkin baru benar-benar terlepas dari ancaman degradasi pada lima atau enam pertandingan terakhir. Tapi setiap pertandingan di Elland Road yang saya saksikan, mereka selalu bersaing. Mereka tidak dihancurkan seperti West Ham. Leeds selalu, jika mereka kalah, skornya 1-0. Mereka selalu bersaing di setiap pertandingan.
“Jadi, menurut saya Farke telah bekerja dengan sangat brilian, sungguh. Dan saya rasa para pemilik klub menyukainya, tapi cukup tiga kekalahan saja dan Anda sudah harus was-was.”
Leeds mengincar lebih dari sekadar bertahan di Liga Premier
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah target-target di Leeds telah disesuaikan—mengingat sekadar bertahan di liga tidak lagi menjadi puncak ambisi bersama—dan mengingat pentingnya mencapai kemajuan positif pada musim 2026–27—Kilgallon menambahkan: “Tentu saja. Saya rasa pada pertandingan terakhir musim ini, kalian semua diusir keluar dari stadion dan buldoser sudah masuk! Acara ‘Bob the Builder’ langsung tayang begitu pertandingan terakhir musim ini usai.
“Mereka sudah siap untuk segera mulai dan membangun stadion itu agar Elland Road terlihat seperti stadion yang layak lagi. Jujur saja, stadion itu terlihat tua, terutama jika dibandingkan dengan beberapa stadion yang ada sekarang.
“Stadion baru, para pemain kini mendapat gaji yang sangat bagus, ada sedikit dana untuk dibelanjakan, kalian tidak bisa puas hanya dengan bertahan di liga; harus masuk 10 besar, 12 besar, dan tetap di sana. Tapi berapa kali kalian melihat hal ini terjadi pada musim kedua di Liga Premier, di mana tim-tim mulai kesulitan. Mereka bertahan di liga, tapi pada musim kedua, mereka terdegradasi.
“Tapi Leeds United tidak boleh seperti itu. Mereka harus meningkatkan performa jika ingin naik ke papan atas dan mulai menjadi klub besar yang seharusnya bisa mereka wujudkan, karena basis penggemar sudah ada; mereka perlu mulai finis di 10 besar musim depan dan terus membangun dari sana.”
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Jadwal pertandingan Leeds: Pra-musim dan laga pembuka musim 2026-27
Leeds memiliki beberapa jadwal pertandingan persahabatan yang menarik dalam program pramusim musim panas mereka, di mana mereka akan berhadapan dengan tim-tim seperti Liverpool dan Manchester United — serta Wrexham, yang terus berlatih di bawah bimbingan pemilik bersama Hollywood, Ryan Reynolds dan Rob Mac.
Setelah persiapan tersebut selesai, kompetisi akan kembali bergulir pada 22 Agustus saat mereka bertandang ke City Ground untuk laga pembuka musim melawan Nottingham Forest. Farke tentu sangat menyadari pentingnya timnya memulai musim dengan cepat.
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