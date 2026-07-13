Manajer Leeds, Daniel Farke, telah menangkis ancaman dari ‘nama besar’, namun mendapat peringatan ‘tiga pertandingan’ dari mantan bintang Elland Road

Seberapa lama hal ini akan terus berlanjut masih belum bisa dipastikan. Saat ditanya apakah Farke sudah cukup berbuat untuk mempertahankan posisinya di peran yang paling menuntut ini, Kilgallon—lulusan akademi Leeds—dalam wawancara bersama Right Bet mengatakan kepada GOAL: “Hal ini sebenarnya sudah sedikit dibicarakan musim lalu juga, terutama saat mereka mengalami masa-masa sulit.

“Saya rasa ada serangkaian pertandingan di mana mereka harus menghadapi Man City, lalu Liverpool, dan kemudian Chelsea, dan semua orang berkata, ‘Wah, dia pasti akan dipecat sekarang, tidak mungkin dia bertahan, performa tim sedang buruk, ketua klub pun sudah membicarakannya, dari mana mereka akan mendapatkan poin agar dia punya peluang untuk tetap bertahan?’ Lalu dia turun ke lapangan, mengubah formasi saat melawan Man City, dan tim itu seolah-olah menjadi tim yang berbeda.

“Saya rasa ketua klub dan para pemilik klub melihat bahwa para pemain masih benar-benar bermain untuknya. Kadang-kadang kamu menonton beberapa tim dan berpikir, ‘para pemain sudah menyerah di sini, mereka tidak mau manajer ini memimpin.’ Tapi ada sesuatu, saya pikir itu saat pertandingan melawan Chelsea di kandang di Elland Road, di mana para pemain di lapangan memberikan segalanya untuknya—tentu saja untuk memenangkan pertandingan seperti biasa, tapi juga bermain untuknya.

“Kamu bisa mendengar orang berkata, ‘mereka tidak suka manajer di sini, kamu bisa merasakan ada yang tidak beres, kan?’ Saya pikir dia menguasai ruang ganti dengan gaya yang kuat. Saya rasa para pemain benar-benar menyukainya. Tapi kamu hanya butuh beberapa hasil bagus, bukan? Beberapa hasil tidak sesuai harapan dan kamu mulai merasa was-was. Jika kamu kalah dua atau tiga kali di Liga Premier sekarang, kamu akan berpikir, ‘Saya dalam masalah di sini’. Apalagi Leeds United sedang memperluas stadion mereka dan mereka mulai menunjukkan potensi mereka.

“Tapi Farke benar-benar luar biasa bagi saya. Saya pikir dia hebat. Musim lalu, mereka adalah tim papan atas. Mereka selalu bersaing di setiap pertandingan. Saya tahu mereka sempat berada di dekat zona degradasi dan mungkin baru benar-benar terlepas dari ancaman degradasi pada lima atau enam pertandingan terakhir. Tapi setiap pertandingan di Elland Road yang saya saksikan, mereka selalu bersaing. Mereka tidak dihancurkan seperti West Ham. Leeds selalu, jika mereka kalah, skornya 1-0. Mereka selalu bersaing di setiap pertandingan.

“Jadi, menurut saya Farke telah bekerja dengan sangat brilian, sungguh. Dan saya rasa para pemilik klub menyukainya, tapi cukup tiga kekalahan saja dan Anda sudah harus was-was.”