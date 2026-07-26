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Manajer Juventus, Luciano Spalletti, melontarkan klaim besar terkait transfer Emi Martinez di tengah maraknya spekulasi mengenai masa depan kiper Aston Villa tersebut
Spalletti mengemukakan klaim terkait transfer
Setelah meraih kemenangan dalam laga persahabatan pramusim pada hari Minggu, Spalletti menanggapi rumor yang semakin santer yang mengaitkan Juventus dengan upaya untuk mendatangkan Martinez. Menurut La Gazzetta dello Sport, Spalletti secara tegas mengisyaratkan bahwa Martinez sedang secara aktif mencari klub baru.
Spalletti mengatakan kepada wartawan: "Dibu Martinez? Dia adalah kiper yang ingin pindah klub, dan kami sedang mencari pemain yang kompetitif, tapi saat ini kami sudah memiliki dua..." Hal ini bertentangan dengan sikap resmi Aston Villa, yang mendatangkan Martinez dari Arsenal dengan biaya €17,4 juta pada tahun 2020.
Sejak bergabung dengan Aston Villa, Martinez telah tampil dalam 256 pertandingan dan mencatatkan 80 clean sheet, serta baru-baru ini memenangkan Liga Europa pada musim 2025-2026. Kontraknya masih berlaku hingga 2029, namun tampaknya Juventus tidak akan menyerah dalam upayanya untuk mendatangkannya.
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Juventus mempertimbangkan opsi-opsi transfer
Direktur Eksekutif Juventus, Giovanni Carnevali, juga menegaskan bahwa klub sedang memantau situasi tersebut, sebelum Martinez mengalami kekecewaan di final Piala Dunia bersama Argentina saat melawan Spanyol.
Carnevali menjelaskan: “Martinez sedang bermain (di Piala Dunia) jadi kami harus menunggu dan melihat perkembangannya. Dia adalah kiper yang menarik minat kami. Namun, saya tegaskan kembali apa yang saya katakan sebelumnya mengenai Juventus: bisa saja ada banyak peluang. Kami perlu mengevaluasi segala sesuatunya dengan cermat, terutama saat ini, mengingat valuasi beberapa pemain terlalu tinggi — angka-angka yang tidak realistis.”
Martinez telah mencatatkan 67 penampilan untuk Argentina dan memiliki koleksi trofi yang mengesankan, termasuk gelar Piala Dunia 2022 dan dua gelar Copa America, yang memperkuat nilai pasarnya yang tinggi.
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Villa tetap teguh pada kipernya
Terlepas dari kabar yang beredar dari Italia, Aston Villa tetap teguh untuk mempertahankan Martinez, yang meraih gelar Pemain Terbaik Tahun Ini untuk Aston Villa pada tahun 2024. Damian Vidagany, direktur operasional sepak bola di Aston Villa, sebelumnya telah membantah kemungkinan kepergian sang kiper dalam waktu dekat.
Vidagany menyatakan: “Masa depan kiper ini sudah pasti, dia akan tetap bersama kami, dan kami tidak berniat melepasnya pada musim panas ini. Tim membutuhkan kontribusi dan pengalamannya yang luas, dan dia merupakan elemen yang sangat penting dalam proyek kami untuk musim depan. Semua berita yang dipublikasikan media mengenai kepindahannya ke Juventus tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari klub. Martinez adalah pemain yang sangat penting bagi kami, dan kami berharap dia terus menampilkan performa luar biasa bersama rekan-rekan setimnya.”
- Getty
Apa langkah selanjutnya bagi Martinez?
Aston Villa akan berfokus pada proses integrasi Martinez kembali ke skuad mereka untuk musim domestik mendatang, begitu ia kembali dari liburan musim panasnya. Mengingat Aston Villa bersikap tegas terkait Martinez, Juventus harus memutuskan apakah akan menguji keteguhan itu dengan mengajukan tawaran resmi yang substansial atau mencari target alternatif. Beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah saga transfer ini akan semakin memanas sebelum jendela transfer ditutup.
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