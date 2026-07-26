Setelah meraih kemenangan dalam laga persahabatan pramusim pada hari Minggu, Spalletti menanggapi rumor yang semakin santer yang mengaitkan Juventus dengan upaya untuk mendatangkan Martinez. Menurut La Gazzetta dello Sport, Spalletti secara tegas mengisyaratkan bahwa Martinez sedang secara aktif mencari klub baru.

Spalletti mengatakan kepada wartawan: "Dibu Martinez? Dia adalah kiper yang ingin pindah klub, dan kami sedang mencari pemain yang kompetitif, tapi saat ini kami sudah memiliki dua..." Hal ini bertentangan dengan sikap resmi Aston Villa, yang mendatangkan Martinez dari Arsenal dengan biaya €17,4 juta pada tahun 2020.

Sejak bergabung dengan Aston Villa, Martinez telah tampil dalam 256 pertandingan dan mencatatkan 80 clean sheet, serta baru-baru ini memenangkan Liga Europa pada musim 2025-2026. Kontraknya masih berlaku hingga 2029, namun tampaknya Juventus tidak akan menyerah dalam upayanya untuk mendatangkannya.







