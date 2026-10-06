Ferdinand melompat untuk membela mantan rekan setimnya itu, sekaligus mengecam Jesus atas caranya menangani sang penyerang legendaris. Berbicara di podcast Rio Presents, legenda Man Utd itu, yang pernah satu ruang ganti dengan Ronaldo di Old Trafford antara 2003 dan 2009, memberikan penilaian blak-blakan tentang situasi tersebut.

"Cristiano Ronaldo ditempatkan dalam situasi yang sangat buruk dan diperlakukan dengan cara yang tidak pantas. Dia memiliki sejarah yang sangat besar dalam sepak bola. Jorge Jesus tidak menangani Ronaldo dengan baik dan memilih memperlakukannya seperti itu, tetapi saya tidak bisa menemukan penjelasan apa pun untuk hal tersebut. Manajer ini berpikir dia adalah Alex Ferguson atau Pep Guardiola," katanya.

"Saya tidak tahu mengapa dia menempatkan dirinya di antara para manajer hebat. Saya tidak bisa menemukan penjelasan untuk itu. Dia seharusnya menunjukkan kepada Cristiano Ronaldo rasa hormat yang layak didapatkannya."