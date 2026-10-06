Getty Images Sport
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'Manajer ini mengira dirinya Alex Ferguson' - Rio Ferdinand mengecam pelatih Portugal Jorge Jesus atas perlakuan 'tidak pantas' terhadap Cristiano Ronaldo
Ronaldo tinggalkan kamp Portugal setelah frustrasi di bangku cadangan
Bintang Al Nassr itu dilaporkan meninggalkan lebih awal pemusatan latihan tim nasional setelah terjadi gangguan komunikasi selama laga-laga Nations League terbaru, yang memicu perdebatan terkait peran sang veteran di bawah rezim pelatih baru. Ketegangan mencapai puncaknya saat Portugal berhadapan dengan Norwegia, ketika Ronaldo diminta melakukan pemanasan dengan ekspektasi tampil pada setengah jam terakhir pertandingan.
Namun, Jesus pada akhirnya memutuskan untuk tidak memasukkan pemain berusia 41 tahun itu ke lapangan, sebuah langkah yang membuat mantan ikon Real Madrid dan Juventus tersebut terlihat sangat frustrasi di bangku cadangan. Sang manajer kemudian mengklaim perubahan taktik memaksanya mengambil keputusan itu, tetapi penjelasan tersebut tidak banyak meredakan keretakan yang kian membesar di antara keduanya.
- Getty Images Sport
Meremehkan status kepelatihan Jesus
Ferdinand melompat untuk membela mantan rekan setimnya itu, sekaligus mengecam Jesus atas caranya menangani sang penyerang legendaris. Berbicara di podcast Rio Presents, legenda Man Utd itu, yang pernah satu ruang ganti dengan Ronaldo di Old Trafford antara 2003 dan 2009, memberikan penilaian blak-blakan tentang situasi tersebut.
"Cristiano Ronaldo ditempatkan dalam situasi yang sangat buruk dan diperlakukan dengan cara yang tidak pantas. Dia memiliki sejarah yang sangat besar dalam sepak bola. Jorge Jesus tidak menangani Ronaldo dengan baik dan memilih memperlakukannya seperti itu, tetapi saya tidak bisa menemukan penjelasan apa pun untuk hal tersebut. Manajer ini berpikir dia adalah Alex Ferguson atau Pep Guardiola," katanya.
"Saya tidak tahu mengapa dia menempatkan dirinya di antara para manajer hebat. Saya tidak bisa menemukan penjelasan untuk itu. Dia seharusnya menunjukkan kepada Cristiano Ronaldo rasa hormat yang layak didapatkannya."
Ferdinand memperingatkan potensi pemecatan
Pundit tersebut berpendapat bahwa gesekan antara striker veteran itu dan manajernya merupakan akibat langsung dari buruknya manajemen terhadap pemain. Dengan gagal membahas peran sang superstar secara terbuka, Jesus telah menciptakan situasi penuh ketidakpastian yang mencerminkan masalah-masalah sebelumnya di kubu Portugal saat turnamen-turnamen besar. Ferdinand meyakini kurangnya akuntabilitas publik dari Jesus hanya memperkeruh suasana dalam skuad yang membutuhkan stabilitas.
Mantan pemain internasional Inggris itu tidak menahan diri dalam penilaiannya soal keamanan posisi sang manajer. "Pelatih itu harus datang untuk meminta maaf... jika tidak, dia pada akhirnya akan dipecat. Dia harus keluar dan berkata: 'Dengar, saya salah menilai situasi ini,'" katanya.
- Getty Images Sport
Peran abadi Ronaldo
Terlepas dari perdebatan seputar usia Ronaldo dan kecocokan taktisnya dalam permainan modern, Ferdinand tetap yakin bahwa mantan rekan setimnya itu masih punya banyak hal untuk ditawarkan kepada tim nasional. Tantangannya, menurut sang bek, terletak pada menemukan keseimbangan yang tepat antara ego sang pemain dan kebutuhan tim di lapangan.
"Saya percaya dia masih punya peran untuk dimainkan. Pertanyaannya adalah apakah itu akan sebagai starter, sebagai pemain pengganti penting dalam beberapa pertandingan, atau bahkan apakah dia akan menjadi starter di beberapa laga dan masuk sebagai pengganti di laga lainnya. Inilah yang perlu didiskusikan, dan setelah itu semuanya hanya akan menjadi soal menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Para pelatih dibayar untuk mengelola tim, tetapi mereka juga dibayar untuk mengelola orang," ujar Ferdinand.
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