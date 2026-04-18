AFP
Manajer Everton, David Moyes, dengan nada mengejek menyatakan bahwa Liverpool selalu mendapat keputusan yang menguntungkan, sambil membalas keluhan Arne Slot terkait wasit di Anfield
Ironi dari keluhan-keluhan di Anfield
Stadion Hill Dickinson akan menjadi tuan rumah derby Merseyside pertamanya pada hari Minggu, dan Everton memasuki laga ini dengan penuh keyakinan, hanya tertinggal lima poin dari rival mereka dan mengincar tiket ke kompetisi Eropa. Sementara itu, juara Liga Inggris musim lalu hanya memenangkan tiga dari 10 pertandingan terakhir mereka dan hanya butuh satu kekalahan lagi untuk menyamai rekor kekalahan terbanyak mereka dalam satu musim. Tekanan semakin meningkat pada mantan pemain Feyenoord ini karena timnya kesulitan untuk mengulangi performa yang membawa mereka mengangkat trofi Liga Premier musim lalu. Moyes mengatakan bahwa ia bersimpati kepada rival sekotanya yang sedang kesulitan itu – namun menegaskan bahwa ia "tidak mau" pelatih kepala Liverpool itu menggunakan keputusan wasit sebagai alasan.
Moyes menyoroti keunggulan historis Liverpool
Ketika ditanya apakah ia merasa simpati kepada Slot mengingat beberapa penggemar The Reds tidak mendukungnya untuk membalikkan keadaan, Moyes menjawab: “Tentu saja. Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan saya harus mengatakan bahwa dia adalah pelatih yang sangat bagus – itu dari sudut pandang netral. Tapi saya tidak yakin saya setuju dengannya ketika dia mengatakan bahwa mereka mendapat keputusan yang merugikan di Anfield karena jika Anda bertanya kepada manajer Liga Premier mana pun sepanjang sejarah sepak bola, mereka akan memberi tahu Anda bahwa jika ada satu klub yang selalu mendapat keputusan yang menguntungkan, itu adalah Liverpool Football Club.”
Pelatih asal Skotlandia itu melanjutkan kritiknya, dengan menyiratkan bahwa Everton sering kali menjadi pihak yang dirugikan oleh keputusan-keputusan tersebut selama masa-masa ia melatih di sana. “Jadi, jika mereka mengalami beberapa hal buruk saat ini, ya, kami sudah harus menanggungnya selama bertahun-tahun, setiap kali kami bertandang ke sana. Namun sebagai pelatih, saya pikir dia adalah pelatih top. Saya sebenarnya yakin para pendukung Liverpool akan setuju dengan itu jika mereka jujur! Sangat sedikit keputusan yang merugikan Liverpool di Anfield. Sangat sedikit,” tambah Moyes.
Realitas yang harus dihadapi oleh manajer modern
Ketika ditanya lebih lanjut tentang bagaimana seorang manajer bisa berubah dari pahlawan menjadi orang yang tak berarti, Moyes yang berpengalaman itu berkata: “Saya sudah mulai menua. Saya sudah mengalami semua itu. Saya sudah pernah berada di sana dan melakukannya. Anda tahu, saya bisa saja memulai musim depan dengan enam kekalahan dan Anda akan mengatakan saya payah! Dalam beberapa hal, pekerjaan ini sangat kurang keseimbangan dan realisme. Arne Slot memenangkan Liga Premier tahun lalu. Dia mungkin harus melakukan beberapa perubahan dan membutuhkan sedikit waktu jika para pemain tidak langsung bisa beradaptasi. Ini sedikit mirip dengan kami.”
Dia juga memperingatkan agar tidak memiliki ekspektasi yang tidak realistis, sambil mencatat kesulitan mempertahankan kesuksesan di level teratas dalam liga yang kompetitif. “Bagaimana level berikutnya bagi Everton tahun depan? Jika kamu mengatakan 'kamu harus berada di empat atau lima besar!' maka saya akan berkata 'tunggu dulu, sebentar! Anda salah.' Itu sangat sulit. Beberapa manajer melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tapi tidak mungkin ada Liga Premier tanpa ada yang kalah. Setiap tahun pasti ada yang menjadi sorotan,” pungkasnya.
- Getty Images Sport
Persaingan untuk lolos ke kompetisi Eropa
Dengan enam pertandingan tersisa, The Toffees kini tengah berjuang keras untuk lolos ke kompetisi Eropa — sebuah prospek yang tampaknya mustahil di tengah gejolak finansial beberapa tahun terakhir. Moyes tetap fokus pada perkembangan timnya sendiri daripada performa para pesaingnya, meski ada banyak spekulasi seputar tekanan yang dihadapi jajaran pelatih Liverpool.