Manajer Everton, David Moyes, dengan nada mengejek menyatakan bahwa Liverpool selalu mendapat keputusan yang menguntungkan, sambil membalas keluhan Arne Slot terkait wasit di Anfield

Ketika ditanya apakah ia merasa simpati kepada Slot mengingat beberapa penggemar The Reds tidak mendukungnya untuk membalikkan keadaan, Moyes menjawab: “Tentu saja. Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan saya harus mengatakan bahwa dia adalah pelatih yang sangat bagus – itu dari sudut pandang netral. Tapi saya tidak yakin saya setuju dengannya ketika dia mengatakan bahwa mereka mendapat keputusan yang merugikan di Anfield karena jika Anda bertanya kepada manajer Liga Premier mana pun sepanjang sejarah sepak bola, mereka akan memberi tahu Anda bahwa jika ada satu klub yang selalu mendapat keputusan yang menguntungkan, itu adalah Liverpool Football Club.”

Pelatih asal Skotlandia itu melanjutkan kritiknya, dengan menyiratkan bahwa Everton sering kali menjadi pihak yang dirugikan oleh keputusan-keputusan tersebut selama masa-masa ia melatih di sana. “Jadi, jika mereka mengalami beberapa hal buruk saat ini, ya, kami sudah harus menanggungnya selama bertahun-tahun, setiap kali kami bertandang ke sana. Namun sebagai pelatih, saya pikir dia adalah pelatih top. Saya sebenarnya yakin para pendukung Liverpool akan setuju dengan itu jika mereka jujur! Sangat sedikit keputusan yang merugikan Liverpool di Anfield. Sangat sedikit,” tambah Moyes.