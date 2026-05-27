Manajer Coventry, Frank Lampard, menerima pesan khusus dari Sir Alex Ferguson setelah dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Tahun Ini oleh Asosiasi Manajer Liga
Lampard meraih gelar juara setelah Coventry promosi
Pelatih kepala berusia 47 tahun itu mendapat penghargaan atas musim bersejarahnya bersama Coventry dengan dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Tahun Ini versi LMA. Mantan pelatih Chelsea dan Everton ini membawa The Sky Blues meraih gelar juara Championship dengan penampilan yang dominan, sekaligus memastikan kembalinya klub tersebut ke Liga Premier untuk pertama kalinya sejak 2001.
Prestasi-prestasinya di pinggir lapangan membuatnya memenangkan penghargaan Manajer Terbaik Divisi Championship sebelum terpilih untuk Trofi Sir Alex Ferguson yang bergengsi sebagai Manajer Terbaik Tahun Ini secara keseluruhan. Upacara yang digelar di London tersebut mengakui transformasi yang dilakukan Lampard terhadap klub asal Midlands tersebut menjadi kekuatan dominan di kasta kedua.
Ucapan penghormatan pribadi dari Sir Alex Ferguson
Meskipun Ferguson tidak dapat hadir dalam acara tersebut karena masih dalam masa pemulihan setelah menjalani perawatan medis awal bulan ini, mantan manajer legendaris Manchester United itu memastikan suaranya tetap terdengar. Manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel, naik ke panggung untuk menyerahkan penghargaan tersebut dan membacakan surat pribadi dari Ferguson kepada Lampard.
Tuchel, yang mewakili Ferguson, menambahkan kata-kata dukungannya sendiri sebelum membacakan transkrip surat tersebut. "Tentu saja ini tidak sama tanpa kehadiran Sir Alex sendiri dan kami mendoakan yang terbaik serta kesembuhan yang cepat agar ia dapat kembali bersama kami di atas panggung tahun depan," kata manajer The Three Lions itu kepada para hadirin. "Sampai saat itu, saya mendapat kehormatan untuk membacakan surat ini untukmu, Frank."
Surat tersebut berbunyi: "Dear Frank, selamat atas terpilihnya Anda sebagai Manajer Terbaik LMA. Anda patut bangga atas apa yang telah Anda dan tim Anda capai. Kepribadian Anda sebagai manajer dan pemimpin tercermin jelas dalam cara tim Anda bermain sepak bola yang hebat musim ini—dengan kepercayaan diri dan keyakinan diri—dan saya menikmati menonton Anda. Saya tahu dari percakapan denganmu bahwa kamu memiliki kerendahan hati yang besar dan kualitas penting berupa rasa ingin tahu untuk belajar. Saya yakin memenangkan penghargaan ini akan sangat berarti bagimu, Frank, dan saya mendoakan yang terbaik untukmu di Liga Premier musim depan."
Arteta ikut merayakan
Mikel Arteta juga menjadi salah satu pemenang utama pada malam itu. Meskipun sedang mempersiapkan diri untuk final Liga Champions yang akan datang, manajer Arsenal itu hadir bersama staf kepelatihannya untuk menerima penghargaan Manajer Terbaik Liga Premier. Arteta masuk dalam daftar nominasi untuk trofi utama bersama Pep Guardiola, Michael Carrick, Andoni Iraola, Keith Andrews, dan Regis Le Bris.
Pengakuan di seluruh tingkatan sepak bola
Penghargaan LMA juga menyoroti para pemain terbaik di kancah sepak bola wanita serta divisi-divisi bawah EFL. Andree Jeglertz dari Man City dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Liga Super Wanita (WSL) setelah memimpin kampanye bersejarah yang akhirnya mematahkan dominasi Chelsea selama enam tahun atas gelar juara, sementara penghargaan WSL 2 diraih oleh Karen Hills dari Charlton.
Di EFL, Michael Skubala membawa pulang penghargaan Liga Satu atas prestasinya bersama Lincoln City, dan Andy Woodman dinobatkan sebagai manajer terbaik Liga Dua setelah membawa Bromley meraih kesuksesan. Namun, malam itu pada akhirnya menjadi milik Lampard, yang popularitasnya meningkat secara signifikan setelah masa jabatannya yang gemilang di Coventry Building Society Arena.