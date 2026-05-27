Manajer Coventry, Frank Lampard, menerima pesan khusus dari Sir Alex Ferguson setelah dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Tahun Ini oleh Asosiasi Manajer Liga

Meskipun Ferguson tidak dapat hadir dalam acara tersebut karena masih dalam masa pemulihan setelah menjalani perawatan medis awal bulan ini, mantan manajer legendaris Manchester United itu memastikan suaranya tetap terdengar. Manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel, naik ke panggung untuk menyerahkan penghargaan tersebut dan membacakan surat pribadi dari Ferguson kepada Lampard.

Tuchel, yang mewakili Ferguson, menambahkan kata-kata dukungannya sendiri sebelum membacakan transkrip surat tersebut. "Tentu saja ini tidak sama tanpa kehadiran Sir Alex sendiri dan kami mendoakan yang terbaik serta kesembuhan yang cepat agar ia dapat kembali bersama kami di atas panggung tahun depan," kata manajer The Three Lions itu kepada para hadirin. "Sampai saat itu, saya mendapat kehormatan untuk membacakan surat ini untukmu, Frank."

Surat tersebut berbunyi: "Dear Frank, selamat atas terpilihnya Anda sebagai Manajer Terbaik LMA. Anda patut bangga atas apa yang telah Anda dan tim Anda capai. Kepribadian Anda sebagai manajer dan pemimpin tercermin jelas dalam cara tim Anda bermain sepak bola yang hebat musim ini—dengan kepercayaan diri dan keyakinan diri—dan saya menikmati menonton Anda. Saya tahu dari percakapan denganmu bahwa kamu memiliki kerendahan hati yang besar dan kualitas penting berupa rasa ingin tahu untuk belajar. Saya yakin memenangkan penghargaan ini akan sangat berarti bagimu, Frank, dan saya mendoakan yang terbaik untukmu di Liga Premier musim depan."