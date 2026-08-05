Getty Images Sport
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Manajer Celtic Martin O'Neill dirawat di rumah sakit untuk prosedur kecil saat klub mengeluarkan pernyataan resmi
O'Neill menjalani prosedur di rumah sakit
O'Neill sedang dalam pemulihan setelah menerima perawatan medis pekan ini. Ia dirawat di rumah sakit untuk menjalani apa yang disebut sebagai prosedur kecil, menurut Sky Sports. Celtic merilis pernyataan lengkap yang membahas situasi tersebut untuk meredakan kekhawatiran yang berkembang di kalangan basis penggemar terkait O'Neill dan kondisi kesehatannya saat ini.
Pernyataan itu berbunyi: "Menanggapi spekulasi yang beredar, kami dapat mengonfirmasi bahwa Martin O'Neill telah menjalani prosedur kecil di rumah sakit. Kami memperkirakan Martin akan diizinkan pulang dari rumah sakit dalam satu atau dua hari ke depan dan atas nama Martin, kami ingin berterima kasih kepada para pendukung atas doa baik mereka. Kami meminta agar privasi Martin dan keluarganya dihormati."
- Getty Images Sport
Kembali baru-baru ini ke kursi pelatih
Kunjungan ke rumah sakit terbaru itu terjadi hanya beberapa hari setelah O'Neill terlihat aktif mengarahkan timnya dari tepi lapangan. Pada Senin, O'Neill membawa Celtic meraih kemenangan 1-0 atas Dundee di Parkhead saat mereka memulai upaya mempertahankan gelar Scottish Premiership. O'Neill baru-baru ini menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun untuk menjadi manajer permanen Celtic setelah dua kali turun sebagai pelatih interim musim lalu menyusul kepergian Brendan Rodgers dan Wilfried Nancy. Kembalinya dia ke peran permanen itu disambut luas oleh para suporter setelah ia sukses membawa Celtic meraih dua gelar domestik, menyamai Hearts di puncak klasemen dan mengalahkan Dunfermline di final Piala Skotlandia.
Ketidakpastian soal ketersediaan akhir pekan ini
Masih belum pasti apakah O'Neill akan cukup fit untuk menempati posisinya di area teknis pada laga-laga mendatang. Celtic belum memberikan penjelasan resmi mengenai siapa yang akan memimpin tim jika O'Neill disarankan oleh staf medis untuk beristirahat di rumah alih-alih bepergian.
Meski klub telah meyakinkan para suporter bahwa O'Neill seharusnya bisa dipulangkan dalam satu atau dua hari, kembali ke lingkungan bertekanan tinggi dalam manajemen sepak bola secara langsung mungkin tidak memungkinkan. Staf pelatih Celtic kemungkinan akan bersiap mengambil tanggung jawab tambahan selama sesi latihan pekan ini untuk memastikan skuad tetap sepenuhnya fokus di tengah absennya O'Neill yang tak terduga.
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Celtic?
Celtic dijadwalkan kembali beraksi di kompetisi domestik pada Minggu saat bertandang menghadapi Kilmarnock di Liga Utama Skotlandia. Klub itu akan berharap mengamankan tiga poin krusial untuk membangun momentum awal dalam perebutan gelar. Para pendukung akan menantikan pembaruan lebih lanjut dari Celtic mengenai apakah O'Neill akan hadir di Rugby Park atau memulihkan diri di rumah.
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