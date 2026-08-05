O'Neill sedang dalam pemulihan setelah menerima perawatan medis pekan ini. Ia dirawat di rumah sakit untuk menjalani apa yang disebut sebagai prosedur kecil, menurut Sky Sports. Celtic merilis pernyataan lengkap yang membahas situasi tersebut untuk meredakan kekhawatiran yang berkembang di kalangan basis penggemar terkait O'Neill dan kondisi kesehatannya saat ini.

Pernyataan itu berbunyi: "Menanggapi spekulasi yang beredar, kami dapat mengonfirmasi bahwa Martin O'Neill telah menjalani prosedur kecil di rumah sakit. Kami memperkirakan Martin akan diizinkan pulang dari rumah sakit dalam satu atau dua hari ke depan dan atas nama Martin, kami ingin berterima kasih kepada para pendukung atas doa baik mereka. Kami meminta agar privasi Martin dan keluarganya dihormati."