Manajer Celtic berikutnya? Mantan striker Liverpool sedang dalam pembicaraan untuk menggantikan Martin O'Neill dan ingin merekrut mantan bintang-bintang tim ke dalam staf kepelatihan
Keane masuk dalam pertimbangan untuk kembali ke Parkhead
Keane telah bertemu dengan para anggota dewan direksi Celtic di London untuk membahas kemungkinan mengambil alih jabatan di Parkhead, demikian dilaporkan Daily Record. Pria berusia 45 tahun itu, yang pernah menjalani masa peminjaman yang sukses di klub tersebut saat masih aktif sebagai pemain pada tahun 2010, sangat berminat untuk menduduki posisi tersebut dan telah memaparkan visinya mengenai masa depan juara Skotlandia itu.
Celtic saat ini sedang menghadapi situasi kepelatihan yang rumit saat mereka memutuskan apakah akan tetap mempertahankan O'Neill yang sudah berpengalaman atau mengambil arah baru.
O'Neill kembali untuk menstabilkan tim setelah masa jabatan "bencana" Wilfried Nancy dan berhasil membawa klub meraih gelar liga pada hari terakhir musim, namun masa depannya dalam jangka panjang masih bergantung pada pembicaraan yang akan datang.
Tim pelatih yang ambisius diumumkan
Dalam upaya memperkuat pencalonannya, Keane telah mengusulkan tim pendukung yang memiliki akar kuat dalam dunia sepak bola Skotlandia. Staf yang diusulkan tersebut mencakup mantan kapten Celtic Scott Brown, pelatih tim B Celtic saat ini Jonny Hayes, dan mantan manajer Aberdeen Stephen Glass.
Glass, yang pernah menjadi asisten Keane selama masa kerja mereka di Ferencvaros, dianggap sebagai penghubung penting dalam rencana ini.
Keane sempat bermain bersama Brown di Celtic Park, namun hubungan antara Glass dan mantan kapten Hoops itulah yang menjadi pendorong utama di balik usulan ini. Glass terkenal karena berhasil meyakinkan Brown untuk meninggalkan Glasgow demi peran sebagai pemain-pelatih di Aberdeen, dan kelompok ini tetap dekat, dengan Brown dan Hayes baru-baru ini mengunjungi Keane dan Glass di Budapest sebagai bagian dari program Lisensi Pro UEFA mereka.
Dewan dihadapkan pada keputusan sulit terkait O'Neill
Sementara Keane sedang gencar-gencarnya mempromosikan proyeknya, dewan direksi Celtic harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah dengan O'Neill. Pelatih berusia 74 tahun itu tetap menjadi favorit utama para pendukung, setelah berhasil meraih sembilan trofi selama dua periode kepelatihannya di klub tersebut. Pihak manajemen akan berdiskusi dengan O'Neill untuk mengetahui apakah manajer yang pernah meraih gelar ganda itu bersedia bertahan untuk satu musim lagi.
Jika O'Neill memperpanjang masa jabatannya, ia diperkirakan akan mempertahankan Mark Fotheringham dan Shaun Maloney sebagai bagian dari stafnya. Namun, Maloney mungkin akan pindah ke posisi yang berbeda setelah muncul laporan bahwa ia "sedang dipertimbangkan untuk peran direktur olahraga/direktur sepak bola," karena Maloney lebih memilih untuk "naik jabatan" daripada tetap berada di pinggir lapangan.
Tekanan dari janji temu
Pihak manajemen Celtic berada di bawah tekanan besar untuk mengambil keputusan yang tepat terkait penunjukan ini, menyusul dampak negatif dari era Nancy. Meskipun Keane telah membangun rekam jejak manajerial yang mengesankan—dengan meraih gelar juara di Israel bersama Maccabi Tel Aviv dan trofi piala di Hongaria bersama Ferencvaros—potensi penunjukannya menuai "ketidakpuasan" di kalangan sebagian pendukung klub karena masa jabatannya sebelumnya di Israel.
Aktivitas transfer di klub saat ini terhenti sementara proses pencarian manajer mencapai tahap akhir. Tim perekrutan telah mulai menyusun daftar pendek target transfer, namun mereka tidak akan melanjutkan kesepakatan apa pun hingga pelatih baru resmi ditunjuk.