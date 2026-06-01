Keane telah bertemu dengan para anggota dewan direksi Celtic di London untuk membahas kemungkinan mengambil alih jabatan di Parkhead, demikian dilaporkan Daily Record. Pria berusia 45 tahun itu, yang pernah menjalani masa peminjaman yang sukses di klub tersebut saat masih aktif sebagai pemain pada tahun 2010, sangat berminat untuk menduduki posisi tersebut dan telah memaparkan visinya mengenai masa depan juara Skotlandia itu.

Celtic saat ini sedang menghadapi situasi kepelatihan yang rumit saat mereka memutuskan apakah akan tetap mempertahankan O'Neill yang sudah berpengalaman atau mengambil arah baru.

O'Neill kembali untuk menstabilkan tim setelah masa jabatan "bencana" Wilfried Nancy dan berhasil membawa klub meraih gelar liga pada hari terakhir musim, namun masa depannya dalam jangka panjang masih bergantung pada pembicaraan yang akan datang.