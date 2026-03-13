Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Manajer Brighton, Fabian Hurzeler, membocorkan percakapan via pesan teks dengan Mikel Arteta setelah kritik terhadap Arsenal terkait 'taktik mengulur waktu'
Permintaan maaf secara pribadi atas kritik yang dilontarkan di depan umum
“Saya tidak bermaksud menimbulkan keributan itu, saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya tentang apa yang saya rasakan,” jelas Hurzeler saat membahas dampak dari insiden tersebut.
“Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang telah mereka raih, itu luar biasa. Bagi saya, Arteta adalah salah satu manajer terbaik di dunia, dia adalah panutan – tetapi penting untuk menyampaikan pendapat Anda dan tidak menyembunyikannya. Bahkan ketika Anda adalah klub yang lebih kecil.”
Dia menambahkan: “Saya mengirim pesan kepadanya bahwa saya sangat menghormati semua orang di Arsenal. Jika mereka memenangkan Liga Premier, mereka pasti pantas mendapatkannya, tapi itu hanya hal-hal yang membuat saya emosional, dan saya adalah orang yang berpegang teguh pada prinsip dan pendapat saya. Hal itu menimbulkan banyak keributan, tapi penting untuk mempertahankan pendapat Anda – namun saya memang mengatakan kepada Mikel bahwa saya sangat menghormatinya. Tidak ada yang boleh menghalangi hubungan kami, dan pekerjaan terus berlanjut.”
- AFP
Arteta menanggapi isyarat perdamaian
Arteta, saat berbicara menjelang laga Arsenal melawan Everton, mengakui telah menerima pesan tersebut namun tetap bersikap tertutup seperti biasanya mengenai detail spesifik percakapan mereka. Pelatih asal Spanyol itu tampaknya puas melupakan perselisihan di masa lalu, sambil memuji sikap rekan sejawatnya dari Brighton yang telah menghubungi secara langsung. Ketegangan di antara keduanya terlihat jelas selama pertandingan, dengan setidaknya satu pertukaran kata-kata panas yang dicatat oleh pengamat di pinggir lapangan saat The Gunners berusaha mengamankan hasil penting dalam perburuan gelar mereka.
“Tidak, itu percakapan pribadi,” kata Arteta saat ditanya tentang pesan tersebut. “Jelas dia telah mempublikasikan komentar-komentar tertentu yang dia buat sebelumnya. Itu menunjukkan banyak hal positif tentang dirinya sebagai pribadi. Saya menghargai itu. Selebihnya, saya pikir dia adalah pelatih yang fantastis. Pekerjaan yang dia lakukan di Brighton benar-benar sangat bagus. Itu tidak masalah.” Ketika awalnya diberitahu bahwa Hurzeler menyarankan hanya satu tim yang berusaha memenangkan pertandingan, Arteta hanya menjawab: “Sungguh mengejutkan.”
Perdebatan seputar 'ilmu hitam' terus berlanjut
Inti dari rasa frustrasi Hurzeler berasal dari apa yang ia anggap sebagai kurangnya konsistensi dalam cara wasit menangani taktik mengulur waktu dan gangguan saat situasi bola mati. Sebelumnya ia mengklaim bahwa tak ada yang menyadarinya, namun ketika Arsenal mendapat tendangan sudut dan sedang memimpin, terkadang mereka menghabiskan lebih dari satu menit hanya untuk mengambil tendangan tersebut.
Fokus pada 'taktik curang' ini telah mengiringi Arsenal sepanjang musim, karena tim asuhan Arteta memprioritaskan efisiensi dan soliditas pertahanan di samping gaya serangan mereka.
Bertukar pendapat di tengah-tengah persaingan yang sengit
Meskipun telah bertukar pesan, tampaknya kedua manajer tersebut masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai etika taktik dalam pertandingan. Hurzeler menegaskan bahwa meskipun nada percakapan mereka sopan, mereka belum tentu sepakat mengenai inti permasalahan tersebut. “Ya, kami melakukan diskusi yang baik,” tambah pelatih asal Jerman itu. “Dia menyampaikan pendapatnya dan saya menyampaikan pendapat saya. Itulah inti dari sepak bola, setiap orang membela sudut pandangnya masing-masing”.
Iklan