Manajer Brighton, Fabian Hurzeler, membocorkan percakapan via pesan teks dengan Mikel Arteta setelah kritik terhadap Arsenal terkait 'taktik mengulur waktu'

“Saya tidak bermaksud menimbulkan keributan itu, saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya tentang apa yang saya rasakan,” jelas Hurzeler saat membahas dampak dari insiden tersebut.

“Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang telah mereka raih, itu luar biasa. Bagi saya, Arteta adalah salah satu manajer terbaik di dunia, dia adalah panutan – tetapi penting untuk menyampaikan pendapat Anda dan tidak menyembunyikannya. Bahkan ketika Anda adalah klub yang lebih kecil.”

Dia menambahkan: “Saya mengirim pesan kepadanya bahwa saya sangat menghormati semua orang di Arsenal. Jika mereka memenangkan Liga Premier, mereka pasti pantas mendapatkannya, tapi itu hanya hal-hal yang membuat saya emosional, dan saya adalah orang yang berpegang teguh pada prinsip dan pendapat saya. Hal itu menimbulkan banyak keributan, tapi penting untuk mempertahankan pendapat Anda – namun saya memang mengatakan kepada Mikel bahwa saya sangat menghormatinya. Tidak ada yang boleh menghalangi hubungan kami, dan pekerjaan terus berlanjut.”