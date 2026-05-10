AFP
Diterjemahkan oleh
Manajer Brentford 'bingung' dengan keputusan wasit saat Man City beruntung meraih kemenangan krusial
Kontroversi penalti membuat Andrews marah besar
Momen paling kontroversial terjadi pada menit ke-71 saat skor masih 1-0 dan pertandingan berlangsung ketat. Kevin Schade terjatuh akibat tekel dari Matheus Nunes, namun wasit Michael Salisbury mengabaikan protes tersebut, dan VAR James Bell memilih untuk tidak campur tangan. Keputusan itu membuat bangku cadangan Brentford terkejut karena mereka kehilangan kesempatan untuk menyamakan kedudukan saat sedang melakukan tekanan gencar.
"Saya pikir insiden Kevin Schade di babak kedua itu penalti. Jadi itu benar-benar mengecewakan," kata Andrews kepada Sky Sports. Ia kemudian mengatakan dalam konferensi persnya: "Di dunia mana dia terjatuh kecuali ada kontak, itu di luar pemahaman saya. Karena ada peluang untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Itulah yang sulit saya pahami. Komentar yang saya dengar adalah 'tidak cukup kontak'. Tapi bagi seseorang secepat Kevin Schade, yang fokus pada gawang, saya tidak yakin seberapa banyak kontak yang dicari wasit. Apalagi dengan kecepatan Kev dan sifat insiden tersebut."
Silva lolos dari kartu merah karena 'sikap agresif'
Bukan hanya tuntutan penalti yang memicu kemarahan tim tamu. Kapten Man City, Bernardo Silva, mendapat kartu kuning setelah terlibat pertengkaran sengit dengan Nathan Collins, di mana gelandang asal Portugal itu tampak mengayunkan lengannya dan mengenai kaki lawannya saat sedang tergeletak di lapangan. Meskipun insiden tersebut berlangsung dengan penuh emosi, Silva tetap berada di lapangan untuk membantu timnya melewati babak kedua yang sulit. Kapten Brentford merasa bahwa tidak adanya kartu merah memungkinkan City untuk memulihkan kepercayaan diri mereka dan pada akhirnya menjauhkan diri.
Nunes beruntung terhindar dari kartu merah di babak pertama
The Bees juga yakin bahwa Matheus Nunes seharusnya sudah mendapat kartu merah jauh lebih awal pada sore itu. Schade berhasil lolos sendirian dan tampak dijatuhkan oleh bek kanan City, namun wasit menilai tekel tersebut sah. Tayangan ulang menunjukkan sentuhan sekilas pada bola, yang kemungkinan besar menyelamatkan mantan pemain Wolves itu dari kartu merah karena menghalangi peluang mencetak gol yang jelas.
Andrews tetap bersikap pragmatis mengenai insiden tersebut, dengan mengakui: "Insiden di babak pertama, saya belum melihat tayangannya kembali. Para pelatih mengatakan mungkin ada sedikit kontak pada bola. Jika memang begitu, tidak apa-apa." Pakar dan mantan bek City, Micah Richards, setuju bahwa selisihnya sangat tipis, dan mengatakan bahwa Nunes "sangat beruntung" lolos dari hukuman pada momen yang bisa saja mengubah seluruh jalannya pertandingan.
City mengalahkan Bees untuk tetap bersaing dengan Gunners
Terlepas dari kontroversi wasit, City menunjukkan ketajaman mereka di menit-menit akhir untuk memastikan mereka tetap terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Jeremy Doku memecah kebuntuan sebelum Erling Haaland dan Omar Marmoush memperlebar keunggulan. Kemenangan ini membuat tim asuhan Pep Guardiola yang memburu treble domestik tetap berada dalam persaingan, meskipun pihak Brentford mungkin merasa hasil ini tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan yang diwarnai oleh keputusan-keputusan wasit yang kontroversial.