Manajer Brentford 'bingung' dengan keputusan wasit saat Man City beruntung meraih kemenangan krusial

Momen paling kontroversial terjadi pada menit ke-71 saat skor masih 1-0 dan pertandingan berlangsung ketat. Kevin Schade terjatuh akibat tekel dari Matheus Nunes, namun wasit Michael Salisbury mengabaikan protes tersebut, dan VAR James Bell memilih untuk tidak campur tangan. Keputusan itu membuat bangku cadangan Brentford terkejut karena mereka kehilangan kesempatan untuk menyamakan kedudukan saat sedang melakukan tekanan gencar.

"Saya pikir insiden Kevin Schade di babak kedua itu penalti. Jadi itu benar-benar mengecewakan," kata Andrews kepada Sky Sports. Ia kemudian mengatakan dalam konferensi persnya: "Di dunia mana dia terjatuh kecuali ada kontak, itu di luar pemahaman saya. Karena ada peluang untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Itulah yang sulit saya pahami. Komentar yang saya dengar adalah 'tidak cukup kontak'. Tapi bagi seseorang secepat Kevin Schade, yang fokus pada gawang, saya tidak yakin seberapa banyak kontak yang dicari wasit. Apalagi dengan kecepatan Kev dan sifat insiden tersebut."