Getty Images Sport
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Manajer baru Rangers sudah dijatuhi sanksi larangan bertugas akibat komentar 'menjijikkan' mengenai penalti Celic saat masih menangani Hearts
Rangers mengajukan keberatan kepada Asosiasi Sepak Bola Skotlandia terkait sanksi larangan tersebut
Menurut BBC, Rangers berencana mengajukan banding atas larangan berada di pinggir lapangan selama empat pertandingan yang dijatuhkan kepada McInnes oleh Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA). Sanksi tersebut, yang mencakup tiga pertandingan yang harus dijalani segera dan satu pertandingan yang ditangguhkan hingga akhir musim, bermula dari komentar yang dilontarkan setelah Celtic meraih kemenangan 3-2 di kandang Motherwell pada 13 Mei.
Saat berbicara kepada Sky Sports setelah kemenangan Hearts atas Falkirk pada malam yang sama, McInnes menanggapi penalti di menit-menit akhir yang dieksekusi oleh Kelechi Iheanacho. McInnes menyatakan: "Ketika Anda mendengar Celtic mendapat penalti pada menit ke-96 yang diajukan ke VAR dan mereka sedang memeriksanya, Anda langsung berasumsi bahwa yang terjadi adalah mereka akan mendapatkan penalti itu. Setelah melihatnya kembali, itu menjijikkan. Benar-benar menjijikkan. Saya tidak berpikir itu adalah tendangan penalti. Tapi kami sedang dalam situasi sulit. Kami harus berhadapan dengan semua orang."
- Getty Images Sport
Klub membela penilaian jujur terhadap manajernya
Rangers dengan tegas membela McInnes, dengan alasan bahwa komentarnya "ditujukan pada keputusan tersebut, bukan sebagai kritik yang lebih luas terhadap wasit".
Klub tersebut merilis pernyataan yang menyoroti bahwa kekhawatirannya terkait insiden penalti tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai pakar. Rangers menambahkan bahwa "bahasa serupa sebelumnya pernah digunakan dalam sepak bola Skotlandia oleh pihak lain dengan sanksi disiplin yang lebih ringan atau bahkan tanpa sanksi sama sekali."
Klub ini sangat yakin bahwa menjaga kepercayaan membutuhkan dialog terbuka. Pernyataan mereka ditutup dengan: "Rasa hormat terhadap wasit dan pengawasan yang sah bukanlah prinsip-prinsip yang saling bertentangan. Manajer, pemain, dan klub harus dapat berbicara secara jujur mengenai keputusan-keputusan penting jika sepak bola Skotlandia serius dalam meningkatkan standar dan menjaga kepercayaan. Pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas harus dipandang sebagai bagian dari peningkatan standar, bukan sebagai ancaman terhadapnya."
Dampak yang meluas dan denda bagi klub
Keputusan kontroversial pada masa tambahan waktu itu memicu reaksi hebat di seluruh dunia sepak bola Skotlandia. Setelah pertandingan, detail kontak pribadi wasit John Beaton diunggah ke internet, yang mengakibatkan rumahnya diawasi oleh polisi.
Namun, Kepala Wasit SFA Willie Collum mendukung keputusan di lapangan tersebut, dengan menyatakan ada "bukti jelas" adanya handball yang layak dihukum. Tindakan disiplin tidak hanya menimpa McInnes.
Motherwell didenda £5.000 setelah merilis sebuah video dengan keterangan: "Saat dunia sepak bola mengejek permainan kami, kami hanya perlu mengambil sikap tegas dan mengalihkan fokus." Selain itu, mantan gelandang Motherwell, Elliott Watt, menerima skorsing empat pertandingan karena menyebut penalti tersebut sebagai "keputusan VAR terburuk dalam sejarah" di media sosial.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Rangers?
Sambil menunggu hasil banding, McInnes terpaksa menonton dari tribun saat Rangers memulai kampanye mereka di Liga Utama Skotlandia dengan laga tandang melawan Dundee United pada 31 Juli. Sanksi larangan bertanding di kompetisi domestik tersebut juga akan membuatnya absen dalam laga liga mendatang melawan Hibernian serta pertandingan Piala Liga pada bulan Agustus. Namun, McInnes akan diizinkan berada di pinggir lapangan saat timnya menjalani pertandingan kualifikasi Liga Europa yang krusial melawan Jagiellonia Bialystok.
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