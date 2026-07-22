Manajer baru Rangers sudah dijatuhi sanksi larangan bertugas akibat komentar 'menjijikkan' mengenai penalti Celic saat masih menangani Hearts

Menurut BBC, Rangers berencana mengajukan banding atas larangan berada di pinggir lapangan selama empat pertandingan yang dijatuhkan kepada McInnes oleh Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA). Sanksi tersebut, yang mencakup tiga pertandingan yang harus dijalani segera dan satu pertandingan yang ditangguhkan hingga akhir musim, bermula dari komentar yang dilontarkan setelah Celtic meraih kemenangan 3-2 di kandang Motherwell pada 13 Mei.

Saat berbicara kepada Sky Sports setelah kemenangan Hearts atas Falkirk pada malam yang sama, McInnes menanggapi penalti di menit-menit akhir yang dieksekusi oleh Kelechi Iheanacho. McInnes menyatakan: "Ketika Anda mendengar Celtic mendapat penalti pada menit ke-96 yang diajukan ke VAR dan mereka sedang memeriksanya, Anda langsung berasumsi bahwa yang terjadi adalah mereka akan mendapatkan penalti itu. Setelah melihatnya kembali, itu menjijikkan. Benar-benar menjijikkan. Saya tidak berpikir itu adalah tendangan penalti. Tapi kami sedang dalam situasi sulit. Kami harus berhadapan dengan semua orang."