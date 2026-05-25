AFP
Manajer baru Napoli? Pelatih AC Milan, Max Allegri, secara mengejutkan menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Antonio Conte setelah pemecatannya di San Siro
Allegri muncul sebagai target utama De Laurentiis
Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, manajer Milan Allegri muncul sebagai kandidat terdepan yang mengejutkan untuk menjadi pelatih Napoli berikutnya. Pelatih asal Tuscany ini saat ini dianggap sebagai pilihan utama oleh presiden klub Aurelio De Laurentiis untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh staf kepelatihan yang hengkang dan mengarahkan klub menuju siklus kompetitif baru.
Situasi di Stadio Diego Armando Maradona berubah dengan cepat setelah kepergian resmi Conte. Setelah dua musim yang menghasilkan gelar Scudetto, Piala Super Italia, dan finis di posisi kedua, klub mengonfirmasi bahwa mereka akan mengambil arah yang berbeda. Kini, petinggi di Naples yakin bahwa Allegri memiliki rekam jejak yang diperlukan untuk mempertahankan status mereka di puncak sepak bola Italia.
Akhir perjalanan di AC Milan
Kemungkinan kepindahan Allegri ke Napoli terjadi di tengah masa ketidakpastian yang signifikan di San Siro, yang berujung pada pemecatannya pada hari Senin. Terlepas dari reputasinya, masa jabatannya yang kedua bersama Rossoneri berakhir hanya dalam satu musim, menyusul kegagalan Milan lolos ke Liga Champions setelah finis di peringkat kelima.
Meskipun Allegri terikat kontrak dengan raksasa Milan tersebut hingga 2027, prospek untuk memulai awal baru di selatan Italia tampaknya sangat menarik. De Laurentiis telah lama mengagumi pragmatisme Allegri, dan waktunya tampaknya sudah tepat bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang akan membuat salah satu pelatih paling sukses di Italia ini pindah klub.
Pertemuan kembali dengan Manna
Salah satu faktor utama yang mendorong upaya ini adalah kehadiran Giovanni Manna di Napoli. Direktur olahraga tersebut memiliki hubungan baik dengan Allegri, karena sebelumnya pernah bekerja sama dengannya di Juventus. Kemistri yang sudah terjalin ini dipandang sebagai komponen penting dalam strategi perekrutan Napoli untuk memastikan transisi yang mulus pasca masa jabatan Conte.
Menurut Calciomercato, Manna telah mengadakan pertemuan makan malam di Milan bersama Allegri. Partenopei dilaporkan telah melakukan pendekatan langsung kepada pelatih asal Italia tersebut karena mereka secara aktif berusaha mengisi kekosongan manajerial yang akan ditinggalkan oleh kepergian Conte.
Sarri Mundur dari Perebutan Kursi Pelatih Napoli
Lanskap kepelatihan di Italia sedang berubah dengan cepat, dengan Maurizio Sarri juga bersiap untuk petualangan baru. Mantan pelatih Lazio itu dilaporkan hampir bergabung dengan Atalanta, sebuah langkah yang semakin membuka jalan bagi Napoli untuk sepenuhnya fokus pada Allegri. Dengan Sarri yang tidak lagi menjadi opsi untuk posisi-posisi teratas di klub lain, perhatian kini sepenuhnya beralih ke pelatih Milan tersebut.
Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Sarri akan menandatangani kontrak sebagai manajer baru Atalanta, dengan kesepakatan kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pelatih berpengalaman ini akan menggantikan Raffaele Palladino.