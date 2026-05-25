Manajer baru Napoli? Pelatih AC Milan, Max Allegri, secara mengejutkan menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Antonio Conte setelah pemecatannya di San Siro

Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, manajer Milan Allegri muncul sebagai kandidat terdepan yang mengejutkan untuk menjadi pelatih Napoli berikutnya. Pelatih asal Tuscany ini saat ini dianggap sebagai pilihan utama oleh presiden klub Aurelio De Laurentiis untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh staf kepelatihan yang hengkang dan mengarahkan klub menuju siklus kompetitif baru.

Situasi di Stadio Diego Armando Maradona berubah dengan cepat setelah kepergian resmi Conte. Setelah dua musim yang menghasilkan gelar Scudetto, Piala Super Italia, dan finis di posisi kedua, klub mengonfirmasi bahwa mereka akan mengambil arah yang berbeda. Kini, petinggi di Naples yakin bahwa Allegri memiliki rekam jejak yang diperlukan untuk mempertahankan status mereka di puncak sepak bola Italia.



