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New manager, same EnglandGetty
Thomas Hindle

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Manajer baru, Inggris tetap sama: Thomas Tuchel belum mampu membebaskan Three Lions dari masalah terbesar yang menghambat tim asuhan Sir Gareth Southgate

Analysis
World Cup
England
T. Tuchel
G. Southgate
FEATURES
England vs DR Congo
DR Congo
Mexico vs England
Mexico

"Sepak bola kembali ke rumah, bersama Tommy Tuchel" adalah kalimat yang bergema di sekitar Stadion Atlanta saat puluhan ribu suporter berduyun-duyun keluar ke tengah teriknya cuaca Georgia setelah Inggris menang 2-1 atas Republik Demokratik Kongo. Suasana saat itu sangat meriah. Semua orang bahagia. Inggris menang, Republik Demokratik Kongo kalah. Inggris kini hanya butuh empat kemenangan lagi untuk mengakhiri 60 tahun penderitaan dan merebut gelar Piala Dunia yang telah lama diidam-idamkan.

Coba pikirkan—tapi jangan terlalu dalam—dan ada alasan untuk bermimpi. Inilah bagian yang menyenangkan, secara teori. Namun, jika dipikirkan dengan sangat mendalam, bahkan mungkin dengan mempertimbangkan segala hal secara objektif, ada masalah besar dan mencolok yang akan menghalangi Inggris untuk memenangkan Piala Dunia: dalam 18 bulan masa kepemimpinan Tuchel, secara substansial, tidak ada yang berubah—setidaknya tidak dalam pertandingan turnamen.

Faktanya, terlepas dari semua kegembiraan setelah kemenangan atas Kongo, justru ada lebih banyak alasan untuk khawatir. Ini terasa sangat mirip dengan kemenangan di era Sir Gareth Southgate, di mana Inggris tidak bermain terlalu baik dan membutuhkan aksi heroik dari para bintang mereka. Dan jika Tuchel adalah solusi alami untuk masalah itu, maka sulit untuk melihat dari mana perbaikan yang sesungguhnya akan datang. Manajernya mungkin sudah berganti. Namun, Inggris, sebagai tim sepak bola, terlihat sangat mirip dengan sebelumnya.

  • Gareth Southgate Trent Alexander-Arnold England 2024Getty Images

    Euro 2024 dan pelajaran yang bisa kita petik darinya

    Euro 2024 terasa aneh bagi Inggris. Southgate hampir-hampir dipaksa oleh para penggemar dan media untuk 'melepas rem tangan' dan menurunkan pemain-pemain terbaiknya ke lapangan. Jadi, ia mencoba melepas rem tersebut, memilih semua pemain, dan bermain secara spontan. Hasilnya, Inggris berhasil mencapai final tanpa menampilkan satu pun penampilan yang benar-benar mengesankan.

    Perjalanan Inggris pada musim panas itu mencakup dua hasil imbang dan kemenangan tipis 1-0 atas Serbia di babak penyisihan grup. Di babak gugur, mereka meraih kemenangan 2-1 atas Slovakia yang membutuhkan aksi heroik Jude Bellingham di masa tambahan waktu, kemenangan lewat adu penalti atas Swiss, serta gol penentu di menit-menit akhir dari Ollie Watkins untuk mengalahkan tim Belanda yang biasa-biasa saja. Penampilan terbaik tim Inggris terjadi di final, namun mereka tetap kalah dominan dari Spanyol. Itu adalah pelajaran berharga tentang cara mencapai final tanpa bermain dengan sangat baik.

    Alasan mengapa hal itu terjadi? Yah, Inggris memang cukup sulit dikalahkan. Namun, mereka juga, sebagian besar, mengandalkan para bintang besar untuk menyelamatkan mereka. Bellingham dan Harry Kane mencetak gol melawan Slovakia. Bukayo Saka mencetak gol penyama kedudukan melawan Swiss. Cole Palmer masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol melawan Spanyol di final. Ini adalah tim yang kaku dan kurang memiliki ide-ide menyerang, tetapi memiliki bakat individu yang cukup untuk menciptakan beberapa momen penting.

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  • Cole Palmer England Spain Euro 2024 finalGetty

    Berpura-pura takut?

    Namun, di momen-momen paling krusial—meski beberapa pemain tampil gemilang—tim secara keseluruhan tampak tertekan oleh beban seragam yang mereka kenakan. Perhatikan 15 menit terakhir final Euro 2024, saat Inggris dan Spanyol imbang 1-1. Mulai dari lemparan ke dalam Kyle Walker pada menit ke-75 hingga peluit akhir, Inggris benar-benar dihancurkan oleh tim yang tahu cara mengendalikan jalannya pertandingan.

    Spanyol menyelesaikan 105 operan, sedangkan Inggris hanya 27. Mereka melakukan 39 operan di sepertiga akhir lapangan; Inggris hanya 10. Spanyol mengoper bola ke depan sebanyak 63 kali; Inggris hanya 15 kali. Itu adalah periode yang sangat menghindari risiko, dan Spanyol memanfaatkannya. Sebuah gol pada menit ke-86 memastikan kemenangan. Tepat pada saat itu, ketika pertandingan berada di ujung tanduk, dan Inggris seharusnya berani mengambil risiko, mereka justru mundur.

    "Kami mendapat lemparan ke dalam di sepertiga lapangan lawan dan jelas memiliki peluang untuk mempertahankan bola di area tersebut, tetapi kami malah mengoper ke belakang," kata Gareth Southgate setelah pertandingan usai. "Dan kemudian ada periode panjang setelah itu di mana kami tidak mendapatkan bola lagi. Ada titik balik di dalam periode itu."

    Spanyol adalah tim yang sulit dikalahkan, dan memang selalu menjadi favorit. Namun, Inggris justru kehilangan fokus saat mereka harus terus menekan. Intensitas permainan menurun, dan rasa urgensi pun menghilang. Baik pemain kelas dunia maupun pemain veteran berpengalaman di kancah internasional sama-sama takluk oleh besarnya tekanan momen tersebut.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Sebuah pola yang sudah tidak asing lagi mulai terlihat

    Dan ada tanda-tanda serupa di beberapa momen saat melawan Republik Demokratik Kongo. Inggris memulai pertandingan dengan lesu dan kesulitan menemukan ritme umpan di awal. Declan Rice melakukan umpan yang salah beberapa kali. Kane kehilangan kendali sekali dan kemudian mengoper bola ke belakang pada kesempatan lain. Republik Demokratik Kongo memimpin pada menit ketujuh melalui serangan balik yang tajam.

    Pembahasan segera setelahnya berfokus pada pertahanan Djed Spence di tiang jauh. Kenyataannya, situasi seharusnya tidak sampai ke titik itu. Baru saat berusaha mengejar ketertinggalan, Inggris mulai sedikit hidup. Namun, bahkan saat itu, permainan mereka masih terasa terlalu berhati-hati, sedikit terlalu takut. Inggris sebenarnya beruntung tidak tertinggal 2-0 di babak pertama setelah tendangan Yoane Wissa membentur tiang gawang.

    Sementara itu, ide-ide serangan sangat minim. Banyak yang hanya mengandalkan 'berikan bola kepada Bellingham dan berharap.' Marcus Rashford, meski lincah, kurang tajam. Noni Madueke terus-menerus melakukan gerakan yang sama berulang kali. Elliot Anderson tampak kebingungan di lini tengah. Ezri Konsa, seorang bek tengah, justru menjadi pemain yang paling banyak melakukan umpan ke sepertiga akhir lapangan.

    Lalu Kane tampil sebagai pahlawan. Ia mencetak dua gol dalam 15 menit terakhir—keduanya gol luar biasa dengan cara yang berbeda. Ia dipuji sebagai penyelamat Inggris. Ada pembicaraan tentang “GOAT Inggris.” Namun, kehebatannya seharusnya sudah menjadi hal yang wajib.

    Setelah pertandingan, Tuchel ditanya apakah Inggris mungkin merasakan beban seragam mereka selama sebagian besar pertandingan. Ia mengatakan itu omong kosong. “Saya tidak melihat hal seperti itu hari ini, dan itu akan sangat mudah untuk dilihat. Akan sangat mudah untuk menerima narasi itu. Saya tidak melihat hal seperti itu,” kata Tuchel.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Terlalu bergantung pada para pemain inti

    Tuchel tentu saja harus mengatakan itu. Dia orang yang jujur, tapi dia tidak akan pernah menyalahkan para pemainnya seperti itu. Itu juga cara yang sangat mudah untuk memancing reaksi media yang sudah sangat haus berita.

    Namun, dia tidak bisa terus-menerus membohongi dirinya sendiri. Ketergantungan pada nama-nama besar di sini sungguh menakutkan. Inggris telah mencetak delapan gol di Piala Dunia ini. Kane dan Bellingham berkontribusi tujuh gol. Satu gol lainnya adalah gol di 'waktu sampah' dari Marcus Rashford — yang diassist oleh Saka. Anthony Gordon memiliki dua assist atas namanya — keduanya tercipta pada hari Rabu — tetapi selain itu, dorongan kreatif hanya datang dari Bellingham dan Saka dalam rentang waktu yang sangat singkat.

    Sementara itu, sisa tim bermain disiplin, rapi, dan berhati-hati. Inggris sebenarnya belum membuat kesalahan besar - kecuali mungkin upaya buruk Pickford dalam menahan gol pembuka Kongo. Namun, mereka sedikit lesu. Mereka menguasai bola sebagian besar waktu, tapi tidak banyak berbuat apa-apa dengannya.

    Konsa dan Marc Guehi menjadi pemain Inggris dengan volume umpan terbanyak, jauh melampaui yang lain. Saat melawan Kongo, Inggris banyak mengandalkan umpan silang dan berharap hal itu akan membuahkan hasil. Bahwa hal itu berhasil adalah bukti kehebatan Kane — namun hal itu sama sekali tidak meyakinkan.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Teruslah memukul batu itu'

    Tak mengherankan jika Tuchel lebih memilih untuk menyoroti sisi positifnya; menurutnya, kegigihan timnya pada akhirnya telah mendapat imbalan yang pantas. “Pesannya selalu sama: Teruslah memukul batu itu. Teruslah mengetuk, mengetuk, mengetuk. Tetap percaya, terus lakukan apa yang kita lakukan. Jangan menyerah,” kata sang manajer usai pertandingan. Dan tentu saja, ia bisa mengambil semangat dari hal itu. ]

    Inggris tidak pernah benar-benar menyerah saat melawan Atalanta; mereka hanya terus mengulangi hal yang sama berulang kali. Dan ya, kiper DR Kongo memang melakukan beberapa penyelamatan yang luar biasa, tetapi Inggris tidak pernah benar-benar mengancam dalam waktu yang lama. Tidak ada satu pun momen pun yang terasa seolah-olah gol akan tercipta. Justru, ada kecemasan yang terpendam bahwa keadaan akan berbalik menjadi buruk.

    Pertanyaannya kemudian, siapa yang harus disalahkan? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Manajer memiliki sistem, dan Tuchel ditunjuk karena ia memiliki filosofi yang jelas. Ia menyukai pemain sayap yang bisa mengumpan bola ke dalam. Ia menyukai penyerang. Ia menyukai pemain serang yang kreatif. Ia juga cukup enggan mengambil risiko, dan sangat takut kebobolan saat serangan balik (ia secara konsisten menyebutkan fakta bahwa Inggris tidak banyak kebobolan saat serangan balik dalam pertandingan 0-0 melawan Ghana).

    Ia telah memilih skuad yang mendukung filosofi tersebut. Phil Foden, Cole Palmer, Adam Wharton, dan Trent Alexander-Arnold ditinggalkan di rumah karena alasan itu. Mereka tidak memiliki posisi tetap. Mereka tidak cocok. Mereka melakukan terlalu banyak hal. Mereka bisa memberikan percikan, tetapi momen klinis itu, seperti yang secara efektif dikatakan Tuchel, tidak sebanding dengan risiko yang muncul sepanjang pertandingan penuh.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Sebuah tim yang memiliki kelemahan mendasar

    Masalahnya, cara berpikir seperti itu justru semakin memperkuat rasa tidak aman yang sudah mengakar dalam dan akan selalu menjadi faktor di sini. Ini adalah situasi yang sulit, dari segala sisi. Awalnya, Southgate mengutamakan soliditas ketika skuadnya belum terlalu bagus. Kemudian, ia mungkin sedikit berlebihan dalam melakukan koreksi, dengan terlalu menekankan ekspresi permainan, dan pada turnamen terakhirnya, ia lebih terasa seperti penjaga sementara yang patriotik daripada seorang manajer sepak bola.

    Tuchel adalah titik tengah yang ideal. Ia menyukai soliditas, namun menyadari bahwa ia memiliki talenta kelas dunia. Ia ingin memberdayakan Kane dan Bellingham, namun membutuhkan dukungan penuh dari semua pemain lain agar keduanya bisa berada di posisi yang tepat. Maka, terserah pada tim untuk mencoba melepaskan sebagian kenangan lama tersebut. Rusia 2018, Inggris 2021, Qatar 2022, Jerman 2024 — semua itu adalah kegagalan yang gemilang di bawah manajer yang disukai semua orang sebagai pribadi. Bahkan kekalahan bersama Southgate terasa bisa diterima karena dia adalah sosok baik yang telah membangun tim ini dari kekacauan total.

    Dan kini mereka memiliki sedikit jaring pengaman. Tuchel adalah manajer yang cerdik, pelatih yang luar biasa, jauh lebih mumpuni daripada Southgate sebagai ahli taktik. Namun, ia mungkin secara bertahap mulai menyadari kelemahan mendasar tim ini: mereka terlalu takut untuk mengekspresikan diri sepenuhnya. Inilah Inggris yang baru — sama seperti Inggris yang lama.

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