Manajer baru, Inggris tetap sama: Thomas Tuchel belum mampu membebaskan Three Lions dari masalah terbesar yang menghambat tim asuhan Sir Gareth Southgate

Coba pikirkan—tapi jangan terlalu dalam—dan ada alasan untuk bermimpi. Inilah bagian yang menyenangkan, secara teori. Namun, jika dipikirkan dengan sangat mendalam, bahkan mungkin dengan mempertimbangkan segala hal secara objektif, ada masalah besar dan mencolok yang akan menghalangi Inggris untuk memenangkan Piala Dunia: dalam 18 bulan masa kepemimpinan Tuchel, secara substansial, tidak ada yang berubah—setidaknya tidak dalam pertandingan turnamen.
Faktanya, terlepas dari semua kegembiraan setelah kemenangan atas Kongo, justru ada lebih banyak alasan untuk khawatir. Ini terasa sangat mirip dengan kemenangan di era Sir Gareth Southgate, di mana Inggris tidak bermain terlalu baik dan membutuhkan aksi heroik dari para bintang mereka. Dan jika Tuchel adalah solusi alami untuk masalah itu, maka sulit untuk melihat dari mana perbaikan yang sesungguhnya akan datang. Manajernya mungkin sudah berganti. Namun, Inggris, sebagai tim sepak bola, terlihat sangat mirip dengan sebelumnya.