Manajer baru, Inggris tetap sama: Thomas Tuchel belum mampu membebaskan Three Lions dari masalah terbesar yang menghambat tim asuhan Sir Gareth Southgate

Dan ada tanda-tanda serupa di beberapa momen saat melawan Republik Demokratik Kongo. Inggris memulai pertandingan dengan lesu dan kesulitan menemukan ritme umpan di awal. Declan Rice melakukan umpan yang salah beberapa kali. Kane kehilangan kendali sekali dan kemudian mengoper bola ke belakang pada kesempatan lain. Republik Demokratik Kongo memimpin pada menit ketujuh melalui serangan balik yang tajam.

Pembahasan segera setelahnya berfokus pada pertahanan Djed Spence di tiang jauh. Kenyataannya, situasi seharusnya tidak sampai ke titik itu. Baru saat berusaha mengejar ketertinggalan, Inggris mulai sedikit hidup. Namun, bahkan saat itu, permainan mereka masih terasa terlalu berhati-hati, sedikit terlalu takut. Inggris sebenarnya beruntung tidak tertinggal 2-0 di babak pertama setelah tendangan Yoane Wissa membentur tiang gawang.

Sementara itu, ide-ide serangan sangat minim. Banyak yang hanya mengandalkan 'berikan bola kepada Bellingham dan berharap.' Marcus Rashford, meski lincah, kurang tajam. Noni Madueke terus-menerus melakukan gerakan yang sama berulang kali. Elliot Anderson tampak kebingungan di lini tengah. Ezri Konsa, seorang bek tengah, justru menjadi pemain yang paling banyak melakukan umpan ke sepertiga akhir lapangan.

Lalu Kane tampil sebagai pahlawan. Ia mencetak dua gol dalam 15 menit terakhir—keduanya gol luar biasa dengan cara yang berbeda. Ia dipuji sebagai penyelamat Inggris. Ada pembicaraan tentang “GOAT Inggris.” Namun, kehebatannya seharusnya sudah menjadi hal yang wajib.

Setelah pertandingan, Tuchel ditanya apakah Inggris mungkin merasakan beban seragam mereka selama sebagian besar pertandingan. Ia mengatakan itu omong kosong. “Saya tidak melihat hal seperti itu hari ini, dan itu akan sangat mudah untuk dilihat. Akan sangat mudah untuk menerima narasi itu. Saya tidak melihat hal seperti itu,” kata Tuchel.