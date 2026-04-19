Thomas Hindle

Manajer asal Amerika Serikat, Pellegrino Matarazzo, meraih prestasi gemilang setelah Real Sociedad menjuarai final Copa del Rey melalui adu penalti melawan Atlético Madrid

Pellegrino Matarazzo menjadi pelatih Amerika Serikat pertama yang meraih trofi bergengsi di liga lima besar pada Sabtu lalu, setelah tim asuhannya, Real Sociedad, mengalahkan Atlético Madrid melalui adu penalti. Matarazzo sedang menjalani musim keduanya bersama La Real, dan berhasil membawa tim asal San Sebastián itu meraih trofi bergengsi pertama mereka sejak musim 2019-2020 dalam pertandingan yang berlangsung dramatis dan penuh ketegangan.

    Real Sociedad tidak membuatnya mudah

    Tim asuhan Matarazzo tampak bertekad untuk mempersulit diri mereka sendiri pada Sabtu malam. Mereka sempat memimpin dua kali, namun kedua keunggulan itu sirna saat menghadapi tim Atleti yang bertekad meraih trofi besar pertama mereka dalam lima tahun terakhir. Gol penyama kedudukan dari Julian Alvarez di menit-menit akhir membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu, dan La Real akhirnya menang lewat adu penalti. Kiper Unai Marrero tampil sebagai pahlawan di akhir pertandingan, menggagalkan dua tendangan penalti sebelum pemain pengganti Pablo Marin mencetak gol penentu kemenangan.

    Ini menandai perubahan yang cukup luar biasa bagi Matarazzo dan La Real, yang sedang kesulitan saat ia ditunjuk hanya lima bulan lalu. Tim asal San Sebastian itu berada dua poin di atas zona degradasi dan hanya meraih empat kemenangan sepanjang musim.

    Matarazzo dan sejarah

    Ini benar-benar wilayah yang belum pernah dijamah sebelumnya bagi para pelatih asal Amerika di Eropa. Sejauh ini, kisah para pelatih asal Amerika di benua Eropa sebagian besar diwarnai dengan perjuangan berat. Pelatih Kanada saat ini, Jesse Marsch, memang berhasil menorehkan prestasi di liga-liga Eropa tingkat bawah, namun tak pernah mampu menembus level tertinggi. Ia dua kali menjuarai Bundesliga Austria bersama RB Salzburg, namun tak pernah mencapai prestasi serupa dalam petualangannya selanjutnya bersama Leeds dan RB Leipzig.

    Matarazzo adalah manajer Amerika pertama yang memenangkan trofi di salah satu dari lima liga teratas Eropa.

    Jalur pengembangan pelatih yang berkualitas

    Perlu dicatat pula bahwa La Real belakangan ini telah menjadi tempat yang subur bagi munculnya para pelatih papan atas. Xabi Alonso, Mikel Arteta, Unai Emery, Andoni Iraola, dan Julen Lopetegui semuanya pernah menorehkan prestasi di San Sebastian. Meskipun Matarazzo baru saja bergabung—ia mulai menjabat pada Desember 2025—ia berpotensi mengikuti jejak serupa menuju puncak karier kepelatihan.

  • Atleti punya sesuatu yang harus diperjuangkan

    Musim La Real kini berfokus pada liga. Mereka tertinggal dua poin dari zona kualifikasi Eropa dengan tujuh pertandingan tersisa. Meskipun demikian, meraih gelar juara tampaknya akan menjadi hasil yang memuaskan. Sementara itu, Atletico masih berpeluang meraih gelar juara. Mereka akan menghadapi Arsenal pada leg pertama semifinal Liga Champions pada 29 April.

