Manajer asal Amerika Serikat, Pellegrino Matarazzo, meraih prestasi gemilang setelah Real Sociedad menjuarai final Copa del Rey melalui adu penalti melawan Atlético Madrid

Tim asuhan Matarazzo tampak bertekad untuk mempersulit diri mereka sendiri pada Sabtu malam. Mereka sempat memimpin dua kali, namun kedua keunggulan itu sirna saat menghadapi tim Atleti yang bertekad meraih trofi besar pertama mereka dalam lima tahun terakhir. Gol penyama kedudukan dari Julian Alvarez di menit-menit akhir membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu, dan La Real akhirnya menang lewat adu penalti. Kiper Unai Marrero tampil sebagai pahlawan di akhir pertandingan, menggagalkan dua tendangan penalti sebelum pemain pengganti Pablo Marin mencetak gol penentu kemenangan.

Ini menandai perubahan yang cukup luar biasa bagi Matarazzo dan La Real, yang sedang kesulitan saat ia ditunjuk hanya lima bulan lalu. Tim asal San Sebastian itu berada dua poin di atas zona degradasi dan hanya meraih empat kemenangan sepanjang musim.