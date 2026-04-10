Manajer Arsenal, Mikel Arteta, yakin Mikel Merino akan pulih secara dramatis dari cedera sebelum akhir musim, meskipun ia baru saja menjalani operasi akibat patah kaki
Keyakinan Arteta terhadap pemulihan Merino
Para pendukung Arsenal mendapat kabar menggembirakan terkait kondisi kebugaran Merino, setelah Arteta mengisyaratkan — menjelang laga Sabtu melawan Bournemouth — bahwa gelandang tersebut berpotensi pulih lebih cepat dari perkiraan awal. Setelah menjalani operasi untuk memperbaiki retak stres di kaki kanannya yang dialami saat melawan Manchester United pada Januari lalu, banyak yang khawatir musim sang pemain asal Spanyol telah berakhir, namun manajernya yakin kembalinya Merino sudah di depan mata.
Berbicara tentang perkembangan Merino, Arteta mengatakan: "Dia adalah salah satu pemain yang akan terus mendorong batas kemampuannya. Dia sudah tidak memakai gips lagi. Dia sudah melakukan banyak latihan. Dia merespons operasi dengan sangat baik. Dia tidak merasakan sakit. Kini tinggal tim medis yang perlu melangkah lebih jauh dalam hal ini. Tapi saya yakin ada peluang untuk memperpendek masa pemulihannya. Jika ada orang yang bisa melakukannya, saya yakin itu pasti Mikel lagi."
Eze kembali untuk laga melawan Bournemouth
Sementara Merino masih menjalani proses pemulihan jangka panjang, The Gunners mendapat kabar gembira bahwa Eberechi Eze sudah siap diturunkan. Pemain internasional Inggris itu absen dalam tiga pertandingan terakhir setelah mengalami cedera pada bagian bawah kaki saat menang atas Bayer Leverkusen, namun ia telah kembali berlatih penuh menjelang lawatan ke Bournemouth.
Arteta memuji dedikasi sang playmaker dalam proses pemulihannya, dengan menyatakan: "Dia sudah siap. Dia [sudah lebih cepat dari jadwal], saat pertama kali saya berbicara dengannya setelah dia merasakan ketidaknyamanan, dia ingin bisa bermain minggu depan, kami tahu itu mustahil. Namun, proses pemulihannya, tekad yang ia tunjukkan sejak hari pertama untuk kembali secepat mungkin, serta bagaimana ia mendorong staf medis dan dirinya sendiri agar bisa bermain besok, sungguh luar biasa untuk disaksikan."
Odegaard akan menjalani tes kebugaran baru
Namun, kabar tersebut tidak sepenuhnya positif bagi tim asal London Utara ini, karena kapten Martin Odegaard kini diragukan tampil akibat cedera baru. Odegaard, yang baru saja pulih dari cedera lutut, tampaknya mengalami benturan saat kemenangan tengah pekan melawan Sporting CP di Lisbon. Pelatih Norwegia, Stale Solbakken, telah mengomentari situasi tersebut, dengan menyatakan bahwa ini mungkin hanya kemunduran kecil.
Solbakken mengatakan kepada TV 2: "Martin mengalami cedera di bagian yang seharusnya tidak terkena, tapi saya pikir dia akan kembali ke lapangan dalam waktu dekat. Dia sudah kembali bermain dan tampil selama 60 menit dalam dua pertandingan. [Sekarang dia mengalami] sedikit kemunduran, tapi itu tidak berarti apa-apa." Arteta memilih untuk tidak berkomentar banyak mengenai status kaptennya, menolak untuk mengonfirmasi atau membantah ketersediaannya untuk pertandingan akhir pekan.
Kabar terbaru seputar skuad dari Emirates
Arsenal tengah menghadapi sejumlah masalah lain menjelang fase krusial musim ini. Arteta tetap enggan berkomentar mengenai kondisi terkini Bukayo Saka dan Jurrien Timber, meski ia memberi isyarat adanya perkembangan di ruang perawatan. Ia menyebutkan bahwa telah terjadi "perubahan sejak kemarin" terkait kondisi kebugaran para bintang lini pertahanan dan serangannya. Yang patut diperhatikan, Piero Hincapie telah kembali berlatih.