Manajer Arsenal, Mikel Arteta, yakin Mikel Merino akan pulih secara dramatis dari cedera sebelum akhir musim, meskipun ia baru saja menjalani operasi akibat patah kaki

Para pendukung Arsenal mendapat kabar menggembirakan terkait kondisi kebugaran Merino, setelah Arteta mengisyaratkan — menjelang laga Sabtu melawan Bournemouth — bahwa gelandang tersebut berpotensi pulih lebih cepat dari perkiraan awal. Setelah menjalani operasi untuk memperbaiki retak stres di kaki kanannya yang dialami saat melawan Manchester United pada Januari lalu, banyak yang khawatir musim sang pemain asal Spanyol telah berakhir, namun manajernya yakin kembalinya Merino sudah di depan mata.

Berbicara tentang perkembangan Merino, Arteta mengatakan: "Dia adalah salah satu pemain yang akan terus mendorong batas kemampuannya. Dia sudah tidak memakai gips lagi. Dia sudah melakukan banyak latihan. Dia merespons operasi dengan sangat baik. Dia tidak merasakan sakit. Kini tinggal tim medis yang perlu melangkah lebih jauh dalam hal ini. Tapi saya yakin ada peluang untuk memperpendek masa pemulihannya. Jika ada orang yang bisa melakukannya, saya yakin itu pasti Mikel lagi."