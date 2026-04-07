Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menjelaskan latihan aneh yang melibatkan pulpen setelah video tersebut menjadi viral
Latihan memegang pena ala Arteta
Sebuah video beredar dari tempat latihan London Colney milik The Gunners yang memperlihatkan para bintang mereka berlatih secara berkelompok untuk mempertahankan penguasaan bola sambil memastikan pulpen yang dipegang di ujung jari mereka tidak terjatuh. Latihan yang tidak biasa ini dilakukan saat The Gunners mempersiapkan diri untuk leg pertama perempat final Liga Champions yang sangat penting melawan Sporting CP di Lisbon. Latihan ini merupakan yang terbaru dari serangkaian tantangan psikologis dan fisik yang unik yang diperkenalkan oleh manajer untuk menjaga para pemainnya tetap tajam secara mental selama periode-periode penuh tekanan dalam musim ini.
Ketenangan daripada kepanikan
Arteta terkenal karena pemikirannya yang tidak konvensional; sebelumnya ia pernah menggunakan bola lampu dan pencopet profesional untuk menyampaikan pesan motivasi kepada timnya. Meskipun publik penasaran dengan metode terbarunya, pria berusia 44 tahun itu enggan mengungkapkan makna metaforis spesifik di balik pulpen-pulpen tersebut, dan memilih untuk fokus pada tujuan yang lebih luas, yaitu persatuan tim.
Berbicara menjelang pertandingan melawan Sporting, Arteta mengatakan: “Alih-alih panik, pahamilah jika hal itu terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan berikan kejelasan. Selalu akan ada tanda tanya dan itu saja. Kalian harus menjalani masa kini, kalian harus menunjukkannya setiap hari. Itulah standar yang kami tetapkan dan itu adalah bagian dari identitas kami serta bagian dari klub sepak bola ini. Sesi latihan harus memiliki elemen yang berbeda-beda. Dan itu harus berkaitan dengan pesan yang kami sampaikan serta kompromi dan komitmen yang telah kami jalin di antara kami.”
Memulai musim dari awal
Pemuncak klasemen Liga Premier sedang menghadapi momen krusial setelah kekalahan memalukan di final Carabao Cup dan tersingkirnya mereka dari Piala FA, sehingga waktu pelaksanaan latihan-latihan kreatif ini menjadi sangat penting. Arteta meyakini bahwa mempertahankan identitas tim sangat penting untuk memastikan musim mereka tidak berantakan, di tengah upaya mereka menyeimbangkan keunggulan sembilan poin di liga dengan ambisi di kompetisi Eropa. Ketika ditanya secara spesifik mengenai penggunaan pena-pena tersebut, sang manajer menambahkan: “Itu rahasia ruang ganti.”
Ujian penting di Eropa
Arsenal menghadapi tugas berat saat menghadapi Sporting yang telah memenangkan kelima pertandingan kandang mereka di Liga Champions musim ini. The Gunners harus mengatasi rekor buruk mereka di Portugal, karena mereka belum pernah menang saat bertandang melawan tim Portugal di babak gugur kompetisi Eropa (4 imbang, 2 kalah), dengan kekalahan terakhir 1-0 di kandang FC Porto pada 2024. Lawatan ke Lisbon ini menjadi laga pemanasan berisiko tinggi menjelang kunjungan yang berpotensi menentukan gelar ke Etihad Stadium hanya dalam waktu 12 hari ke depan.