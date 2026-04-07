Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menjelaskan latihan aneh yang melibatkan pulpen setelah video tersebut menjadi viral

Arteta terkenal karena pemikirannya yang tidak konvensional; sebelumnya ia pernah menggunakan bola lampu dan pencopet profesional untuk menyampaikan pesan motivasi kepada timnya. Meskipun publik penasaran dengan metode terbarunya, pria berusia 44 tahun itu enggan mengungkapkan makna metaforis spesifik di balik pulpen-pulpen tersebut, dan memilih untuk fokus pada tujuan yang lebih luas, yaitu persatuan tim.

Berbicara menjelang pertandingan melawan Sporting, Arteta mengatakan: “Alih-alih panik, pahamilah jika hal itu terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan berikan kejelasan. Selalu akan ada tanda tanya dan itu saja. Kalian harus menjalani masa kini, kalian harus menunjukkannya setiap hari. Itulah standar yang kami tetapkan dan itu adalah bagian dari identitas kami serta bagian dari klub sepak bola ini. Sesi latihan harus memiliki elemen yang berbeda-beda. Dan itu harus berkaitan dengan pesan yang kami sampaikan serta kompromi dan komitmen yang telah kami jalin di antara kami.”