Manajer Arsenal, Mikel Arteta, 'mengucapkan selamat' kepada wasit atas keputusan 'berani' mereka untuk menganulir gol penyama kedudukan West Ham setelah terjadi 'pelanggaran jelas' terhadap David Raya
Arteta memuji wasit atas kejelasan strategis mereka
The Gunners tampaknya telah mengantongi tiga poin penting berkat gol di menit-menit akhir dari Leandro Trossard, namun harapan mereka untuk meraih gelar juara sempat terguncang ketika Callum Wilson mencetak gol pada menit ke-96. Namun, setelah peninjauan yang cukup lama, wasit Chris Kavanagh membatalkan gol tersebut setelah VAR mendeteksi adanya pelanggaran terhadap kiper Raya.
"Itu adalah keputusan wasit yang sangat berani, tetapi sangat konsisten dengan apa yang telah mereka bicarakan sepanjang musim," kata Arteta.
"Ketika saya harus bersikap kritis, saya melakukannya. Dan hari ini saya harus memuji mereka, setidaknya karena memberikan kesempatan kepada wasit untuk mengambil keputusan, jauh dari sorotan lampu dan kekacauan, sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat."
Sebuah 'kesalahan yang jelas' diperbaiki pada masa tambahan waktu
Sementara para pemain West Ham merasa kesal setelah Kavanagh meninjau 17 tayangan ulang berbeda di layar monitor di pinggir lapangan, Arteta tetap bersikukuh bahwa rekaman tersebut menunjukkan pelanggaran yang jelas.
Bagi manajer Arsenal, proses tersebut berjalan persis seperti yang diharapkan untuk mencegah ketidakadilan bersejarah dalam perebutan gelar.
"Dan jika Anda melihat aksi tersebut dari sudut pandang itu, itu adalah kesalahan yang jelas," jelas Arteta. "Itu adalah tendangan bebas, dan gol tersebut harus dianulir. Jadi selamat, karena mereka telah mengambil keputusan besar dalam situasi yang sangat, sangat sulit. Hari ini saya menyadari betapa sulit dan betapa besarnya tugas wasit. Karena kita sedang membicarakan momen yang dapat menentukan sejarah dan arah dua klub besar."
Trossard mengakhiri puasa gol sementara Raya tampil gemilang
Kontroversi tersebut menutupi penampilan gigih Arsenal yang dipimpin oleh Trossard. Penyerang asal Belgia itu mengakhiri puasa gol selama 26 pertandingan pada saat yang paling tepat, dengan mencetak gol penentu kemenangan saat waktu normal tersisa hanya tujuh menit.
Di sisi lain, Raya mendapatkan penilaian tinggi berkat serangkaian penyelamatan kelas dunia yang membuat Arsenal tetap bertahan dalam pertandingan. Sebelum drama gol yang dianulir, Raya telah menggagalkan upaya Mateus Fernandes dengan penyelamatan satu lawan satu yang krusial saat skor masih 0-0.
Arteta memuji kontribusi kipernya, menyebutnya bersama keputusan VAR sebagai dua momen penentu yang membuat nasib gelar Arsenal tetap berada di tangan mereka sendiri, "Jika Anda ingin memiliki peluang meraih trofi besar, Anda membutuhkan momen dan aksi serta individu yang menciptakan momen-momen ajaib tersebut dan David tentu saja – seperti Martin Odegaard – menciptakan momen yang memenangkan pertandingan bagi kami."
Menghadapi kekacauan dan cedera
Kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan, karena Arsenal harus menghadapi babak kedua yang kacau akibat cedera yang dialami Ben White dan Riccardo Calafiori.
Arteta mengakui timnya kehilangan momentum setelah melakukan perubahan taktis yang memasukkan Martin Zubimendi sekaligus memindahkan Declan Rice ke posisi bek kanan—perubahan yang sulit berjalan lancar sebelum Cristhian Mosquera menstabilkan pertahanan setelah babak kedua.
"Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik," kata Arteta. "Kami menciptakan tiga peluang besar tetapi tidak berhasil mencetak gol, lalu cedera Ben White terjadi dan kami harus menyesuaikan formasi.
"Itu tidak benar-benar berhasil dan pada babak pertama kami juga harus mengganti Calafiori, perubahan lain, jadi itu tidak ideal. Namun, saya pikir kami menunjukkan banyak keberanian dengan perubahan-perubahan tersebut dan pemain-pemain yang masuk."