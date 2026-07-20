Manchester United menunjukkan minat yang besar terhadap Kone dan saat ini memegang keunggulan atas rival-rival mereka di Liga Premier dalam perebutan gelandang tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi target utama petinggi Old Trafford saat mereka berupaya memperkuat lini tengah menjelang Piala Dunia 2026.

Menurut L'Equipe, Arsenal tetap berada dalam perburuan mantan pemain Toulouse tersebut, setelah dikaitkan dengan sang pemain selama beberapa bulan. Namun, Setan Merah diyakini selangkah lebih maju pada tahap negosiasi ini. Ia menjadi prioritas utama bagi klub Old Trafford, demikian dilaporkan media Prancis tersebut, dan ia terbuka untuk pindah ke wilayah utara Inggris.



