AFP
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Man Utd unggul atas Arsenal dalam perebutan gelandang asal Prancis tersebut, sementara sang bintang mengincar kepindahan ke Liga Premier
Red Devils unggul atas Arsenal dalam perburuan Kone
Manchester United menunjukkan minat yang besar terhadap Kone dan saat ini memegang keunggulan atas rival-rival mereka di Liga Premier dalam perebutan gelandang tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi target utama petinggi Old Trafford saat mereka berupaya memperkuat lini tengah menjelang Piala Dunia 2026.
Menurut L'Equipe, Arsenal tetap berada dalam perburuan mantan pemain Toulouse tersebut, setelah dikaitkan dengan sang pemain selama beberapa bulan. Namun, Setan Merah diyakini selangkah lebih maju pada tahap negosiasi ini. Ia menjadi prioritas utama bagi klub Old Trafford, demikian dilaporkan media Prancis tersebut, dan ia terbuka untuk pindah ke wilayah utara Inggris.
- AFP
Pemain yang ingin pindah ke klub raksasa Eropa yang mapan
Kone bisa dibilang sedang berada di titik balik dalam kariernya setelah menghabiskan dua musim di ibu kota Italia bersama Roma. Selama berkarier di Serie A, ia mencatatkan 82 penampilan dan memainkan peran penting dalam pencapaian Roma yang baru-baru ini finis di posisi ketiga, di mana klub tersebut mengumpulkan 73 poin.
Daya tarik Liga Premier menjadi faktor utama dalam pertimbangan sang pemain, dengan Kone memandang Inggris sebagai tujuan utamanya. Meskipun Inter telah lama dikabarkan tertarik padanya, kekuatan finansial dan prestise liga papan atas Inggris tampaknya telah memikat sang gelandang.
United tidak terburu-buru untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut
Seperti halnya banyak klub lain selama jendela transfer musim panas yang melambat akibat Piala Dunia, United bertekad untuk tidak terburu-buru dalam kesepakatan ini, mengevaluasi potensi transfer tersebut dengan cermat, dan memastikan mereka tidak membayar terlalu mahal untuk pemain timnas Prancis tersebut.
Namun, Kone memang menempati posisi teratas dalam daftar pendek target gelandang yang disusun oleh para pengambil keputusan di United, dan sang pemain sendiri dilaporkan menyambut baik kemungkinan pindah ke wilayah barat laut Inggris. Idealnya, Kone ingin masa depannya segera diputuskan, meskipun tidak ada jaminan bahwa jadwal tersebut akan terpenuhi.
- AFP
Minat yang besar di seluruh Liga Premier
Meskipun United dan The Gunners merupakan nama-nama terkemuka yang dikaitkan dengan Kone, mereka bukanlah satu-satunya yang memburunya. Dua klub Liga Premier lainnya, yang identitasnya belum diungkapkan, juga telah menyatakan minat yang kuat terhadap pemain asal Prancis tersebut. Pengakuan yang meluas ini menyoroti meningkatnya nilai Kone setelah mencatatkan 19 penampilan bersama Les Bleus dan penampilan yang mengesankan selama perjalanan Prancis menuju semifinal Piala Dunia musim panas ini.
Gelandang tersebut tampak sangat emosional setelah Prancis kalah 2-0 dari Spanyol di semifinal, sebuah momen yang menjadi salah satu momen paling berkesan dalam turnamen tersebut bagi tim nasional. Setelah masa istirahat dan pemulihan, Kone kini sepenuhnya fokus pada masa depan karier profesionalnya.
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